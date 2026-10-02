Arroyo de San Javier, Sonora, registra una creciente como no se veía desde hace cerca de 40 años tras las lluvias del huracán Polo, que hicieron correr agua por veredas y cerros

El arroyo principal de San Javier creció tras las lluvias de Polo; el cronista municipal recordó una creciente similar hace cerca de 40 años. FOTOS: ESPECIAL/GH

“Los cerros empezaron a chorrear agua por todos lados”, relató el cronista municipal sobre la cantidad de lluvia que recibió San Javier.

SAN JAVIER, Sonora.— El arroyo principal de San Javier registró una creciente como no se había observado desde hacía cerca de 40 años, tras las lluvias del huracán Polo, aseguró Juan Portela Encinas, cronista de este Municipio.

La cantidad de agua también provocó escurrimientos por veredas donde antes no corría y reactivó afluentes de la zona serrana. Hasta el jueves 1 de octubre, el arroyo principal seguía con agua en esta localidad dedicada a la minería y la ganadería.

ARROYO DE SAN JAVIER CRECE COMO HACE CERCA DE 40 AÑOS

Portela Encinas señaló que el arroyo principal no había llevado tanta agua desde hacía cerca de cuatro décadas. La comparación se basa en lo que recuerda haber observado durante su infancia.

Bueno, yo no recuerdo haberlo visto ya hace mucho tiempo que no corría así, es con tanta agua así como corrió. A mí sí me tocó verlo que corrió hasta arriba, hasta al tope, pero cuando estaba niño”.

El cauce recibe agua de otros afluentes que provienen de la zona serrana de San Javier.

LLUVIAS DE POLO PROVOCAN ESCURRIMIENTOS POR VEREDAS Y CERROS

El cronista indicó que, desde el miércoles 30 de septiembre, el agua tomó nuevos caminos debido a la cantidad de lluvia ocasionada por Polo.

Salieron arroyos que nunca habían corrido, o sea, fue tanta el agua que buscó por dónde salir”, añadió, “fue tanta el agua que los cerros empezaron a chorrear agua por todos lados”.

Algunos de los afluentes que alimentan al arroyo principal no se habían observado con agua desde hacía al menos cinco años, explicó. Este periodo corresponde a esos afluentes; la referencia de cerca de 40 años describe una creciente similar en el cauce principal.

MÁS LLUVIA HABRÍA PROVOCADO UN DESBORDAMIENTO, CONSIDERA EL CRONISTA

El arroyo principal tiene una medida aproximada de 5 metros de ancho y 2 metros de altura, de acuerdo con Portela Encinas.

En su opinión, si hubiera continuado la lluvia ocasionada por el huracán Polo, el cauce se habría desbordado.

HACIA DÓNDE CORRE EL AGUA DEL ARROYO DE SAN JAVIER

Portela Encinas señaló que el arroyo desemboca en la presa Álvaro Obregón, conocida como Oviáchic, en Ciudad Obregón.

Los principales datos descritos por el cronista son: