SMN alerta por huracán Simon y frente frío 2 que afectarán estos estados del domingo 11 al miércoles 14 de octubre con lluvias extraordinarias, vientos fuertes y temperaturas de hasta 0 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por huracán Simon y remanentes de Rachel que dejarán lluvias de más de 250 mm, vientos de 220 km/h y descenso de temperaturas del 11 al 14 de octubre. | Crédito: SMN/Banco digital GH

El huracán Simon, de categoría 4, se encuentra cerca de las costas del Pacífico mexicano, donde se prevén lluvias superiores a 250 milímetros y oleaje de hasta 9 metros. Rachel, que ya perdió sus características tropicales, mantiene efectos sobre Baja California y el suroeste de Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán Simon, de categoría 4, se encuentra este domingo 11 de octubre cerca de las costas de Colima y Jalisco, donde se pronostican lluvias superiores a 250 milímetros, vientos que podrían superar los 200 km/h y oleaje de hasta 9 metros. Mientras tanto, Rachel atravesó el norte de Baja California y se debilitó a ciclón postropical, aunque continúa generando condiciones de lluvia y viento en el noroeste de México. Los avisos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantienen bajo vigilancia ambas regiones, debido al riesgo de inundaciones, crecidas de arroyos y afectaciones en zonas costeras.

La situación meteorológica combina dos sistemas en distintas etapas. Simon continúa como huracán frente al occidente mexicano y mantiene el riesgo de acercarse o ingresar a tierra, mientras Rachel avanza sobre Estados Unidos después de perder sus características tropicales. Aunque las autoridades han identificado las zonas con mayor probabilidad de afectación, la trayectoria exacta de Simon, el momento de su posible entrada a tierra y los efectos en cada localidad siguen sujetos a cambios en los próximos avisos.

El pronóstico del SMN también contempla la llegada del frente frío número 2 al noroeste del territorio nacional, así como canales de baja presión y humedad procedente de ambos océanos. Estos sistemas extenderán las lluvias a entidades del norte, centro, sur y sureste, por lo que los efectos de Simon y Rachel no serán los únicos fenómenos que influirán en el clima durante los próximos días.

¿Dónde está el huracán Simon y qué tan cerca se encuentra de las costas de México?

El NHC informó que a las 6:00 horas del domingo 11 de octubre, tiempo del centro de México, el centro de Simon se ubicaba aproximadamente a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El huracán presentaba las siguientes características:

Categoría: 4 en la escala Saffir-Simpson.

Vientos máximos sostenidos: 240 km/h.

Desplazamiento: hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Presión mínima central: 933 milibares.

Ubicación: 18.9 grados de latitud norte y 105.2 grados de longitud oeste.

Hurricane #Simon Advisory 16A (6 AM CST, Sun Oct 11): Simon Moving North-Northwest. Core of Extremely Dangerous Hurricane Very Near the Coast of West-Central Mexico. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 11, 2026

La categoría 4 corresponde a huracanes con vientos sostenidos de entre 209 y 251 km/h. Sin embargo, la categoría no indica por sí sola toda la magnitud del riesgo, ya que también deben considerarse las lluvias, el oleaje y las condiciones del terreno.

La cercanía de Simon a la costa representa un peligro incluso antes de que su centro pudiera entrar a tierra. Sus bandas de lluvia y viento pueden alcanzar comunidades alejadas del ojo del huracán.

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¿Cuándo podría tocar tierra el huracán Simon y qué estados serían afectados?

El pronóstico meteorológico contempla que Simon continúe desplazándose hacia el norte durante este domingo, con posibilidad de afectar directamente la costa de Jalisco y avanzar posteriormente hacia Nayarit y Sinaloa.

El ingreso a tierra no debe considerarse confirmado hasta que exista un aviso oficial que lo establezca. Tampoco es posible asegurar que el centro del ciclón atraviese una localidad determinada únicamente por encontrarse dentro de su trayectoria prevista.

Trayectoria de Simón. | Crédito: SMN

Para este domingo, el SMN contempla las siguientes condiciones en los estados más expuestos:

Jalisco : lluvias superiores a 250 mm en zonas de la costa, este y oeste; vientos de 180 a 200 km/h, con rachas de 210 a 220 km/h en la costa.

: lluvias superiores a 250 mm en zonas de la costa, este y oeste; vientos de 180 a 200 km/h, con rachas de 210 a 220 km/h en la costa. Colima : lluvias superiores a 250 mm, vientos con rachas de 140 a 150 km/h y oleaje elevado.

: lluvias superiores a 250 mm, vientos con rachas de 140 a 150 km/h y oleaje elevado. Nayarit : precipitaciones de 150 a 250 mm en el sur, además de rachas de viento de 140 a 150 km/h en sectores costeros.

: precipitaciones de 150 a 250 mm en el sur, además de rachas de viento de 140 a 150 km/h en sectores costeros. Michoacán : lluvias de 75 a 150 mm en el oeste y rachas de 80 a 90 km/h en su zona costera occidental.

: lluvias de 75 a 150 mm en el oeste y rachas de 80 a 90 km/h en su zona costera occidental. Sinaloa: lluvias de 50 a 75 mm en el centro y sur, con vientos que podrían intensificarse durante el día en las costas del sur.

Los efectos dependerán de la evolución del huracán. Aun si Simon comienza a debilitarse, podría mantener precipitaciones en los estados que se encuentren bajo su circulación.

¿Qué significa el pronóstico de lluvias superiores a 250 milímetros en Jalisco y Colima?

Las lluvias extraordinarias previstas para Jalisco y Colima representan uno de los principales riesgos asociados con Simon.

Una acumulación de 250 milímetros equivale a 250 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Esta cantidad puede superar la capacidad de desagüe en algunas localidades, especialmente cuando la precipitación ocurre en pocas horas.

Las principales consecuencias posibles son:

Inundaciones en calles, viviendas y zonas bajas.

Crecidas repentinas de ríos, canales y arroyos.

Deslaves y desprendimiento de material en carreteras de montaña.

Interrupciones en caminos y accesos a comunidades.

Acumulación de agua en pasos a desnivel y vialidades.

Esto no significa que todas las ciudades de Jalisco y Colima recibirán más de 250 mm. El pronóstico corresponde a acumulados puntuales que pueden registrarse en determinadas zonas.

También es importante distinguir entre las lluvias previstas y los daños registrados. La existencia de un pronóstico extraordinario no confirma inundaciones o afectaciones materiales, que deben documentarse mediante reportes de Protección Civil y autoridades locales.

¿Qué pasó con Rachel y por qué todavía representa un riesgo para Baja California?

Rachel dejó de ser tormenta tropical antes de concluir el sábado 10 de octubre y fue reclasificada como ciclón postropical, después de perder la organización de nubes y tormentas eléctricas que caracteriza a los ciclones tropicales.

El ciclón post-tropical Rachel avanza sobre Estados Unidos. | Crédito: SMN

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo, el sistema avanzó por el norte de Baja California en dirección a Estados Unidos.

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En su aviso de las 5:00 horas del domingo 11 de octubre, tiempo del Pacífico, el NHC reportó que Rachel se encontraba aproximadamente a 205 kilómetros al noreste de San Diego, California.

Sus características eran:

Vientos máximos sostenidos: 65 km/h.

Movimiento: hacia el norte a 41 km/h.

Presión mínima central: 993 milibares.

Estado: ciclón postropical, con debilitamiento previsto sobre tierra.

El NHC también informó que México había suspendido el aviso de tormenta tropical para la costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

No obstante, que Rachel haya perdido sus características tropicales no significa que hayan terminado sus efectos. El sistema todavía transporta humedad y mantiene circulación de viento capaz de generar lluvias en el noroeste mexicano y el suroeste de Estados Unidos.

La interacción de sus remanentes con el frente frío número 2 también favorecerá precipitaciones y cambios en las temperaturas durante los próximos días.

¿Dónde lloverá y qué tan fuerte será el viento en Baja California y Sonora?

Para este domingo 11 de octubre, el pronóstico del SMN contempla lluvias en el norte de Baja California y Sonora, además de oleaje elevado en sectores costeros.

En Baja California se esperan:

Lluvias de 50 a 75 mm en las regiones norte y centro.

Vientos de 50 a 70 km/h, con rachas de 80 a 90 km/h en zonas costeras.

Oleaje de 4 a 6 metros en la costa occidental, con tendencia a disminuir durante el día.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en distintas regiones.

En Sonora se pronostican:

Lluvias de 25 a 50 mm en el norte.

Vientos con rachas de 80 a 90 km/h en sectores costeros.

Oleaje de 2 a 3 metros en la costa norte, con disminución gradual.

Rachas de 60 a 70 km/h en el golfo de California.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C.

Ilustrativa de archivo (Banco digital GH)

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, arrastre de materiales y dificultades de circulación en carreteras.

En localidades donde existan arroyos y caminos expuestos a inundaciones, el riesgo dependerá tanto de la cantidad de lluvia como de la velocidad con la que se acumule el agua.

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¿En qué estados de México se esperan las lluvias más intensas este domingo 11 de octubre?

Además de Simon y Rachel, el SMN prevé precipitaciones en diferentes regiones por la presencia de canales de baja presión, el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, así como una onda tropical cercana a la península de Yucatán.

La distribución de lluvias para este domingo es la siguiente:

Lluvias extraordinarias, superiores a 250 mm:

Colima.

Jalisco: costa, este y oeste.

Lluvias torrenciales, de 150 a 250 mm:

Nayarit: sur.

Lluvias intensas, de 75 a 150 mm:

Michoacán: oeste.

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm:

Baja California: norte y centro.

Sinaloa: centro y sur.

Chiapas: este y sur.

Lluvias fuertes, de 25 a 50 mm:

Sonora: norte.

Durango: oeste.

Guanajuato: este.

Querétaro: sur.

Estado de México: norte.

Guerrero: oeste.

Puebla: suroeste y sureste.

Veracruz: sur.

Oaxaca: noroeste y sur.

Tabasco: oeste y sur.

Yucatán: norte.

Quintana Roo: norte y centro.

También se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México y Campeche.

En Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí podrían presentarse lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas en algunas regiones, por lo que las autoridades recomiendan evitar espacios abiertos durante las tormentas.

¿De cuántos metros será el oleaje por Simon y Rachel en las costas mexicanas?

El pronóstico del SMN contempla oleaje de hasta 9 metros en las costas de Jalisco y Colima, donde la circulación de Simon tendrá mayor influencia.

La altura prevista para este domingo es:

Jalisco y Colima : de 7 a 9 metros.

: de 7 a 9 metros. Nayarit : de 4 a 6 metros.

: de 4 a 6 metros. Baja California , costa occidental: de 4 a 6 metros, disminuyendo durante el día.

, costa occidental: de 4 a 6 metros, disminuyendo durante el día. Sinaloa , costa sur: de 3 a 5 metros.

, costa sur: de 3 a 5 metros. Baja California Sur , costa occidental norte, y Sonora, costa norte: de 2 a 3 metros, con disminución gradual.

, costa occidental norte, y Sonora, costa norte: de 2 a 3 metros, con disminución gradual. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo: de 1.5 a 2.5 metros.

La altura del oleaje representa un riesgo para embarcaciones, actividades pesqueras y personas que se encuentren en playas o zonas rocosas cercanas al mar.

El oleaje elevado también puede ocasionar corrientes de retorno, capaces de arrastrar a una persona hacia mar abierto.

En las zonas con avisos por ciclón tropical se deben atender las restricciones establecidas por las autoridades marítimas y Protección Civil.

¿Cómo evolucionarán Simon, Rachel y las lluvias del 12 al 14 de octubre?

El pronóstico extendido del SMN contempla que Simon pierda fuerza conforme avance hacia el norte, aunque seguirá favoreciendo lluvias en el occidente y noroeste de México.

Mientras tanto, los remanentes de Rachel continuarán interactuando con el frente frío número 2, que recorrerá lentamente las regiones norte y noroeste del país.

¿Qué estados tendrán lluvias el lunes 12 de octubre?

Para el lunes, el escenario meteorológico proporcionado contempla a Simon debilitado a tormenta tropical sobre Nayarit, con influencia sobre Sinaloa y Jalisco.

Pronóstico del clima para el lunes 12 de octubre. | Crédito: SMN

Se esperan:

75 a 150 mm : Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

: Sinaloa (centro y sur) y Nayarit. 50 a 75 mm : Jalisco (oeste) y Chiapas (sur).

: Jalisco (oeste) y Chiapas (sur). 25 a 50 mm: Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

También se prevén chubascos de 5 a 25 mm en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En Sinaloa y Nayarit, los vientos podrían registrar rachas de 90 a 100 km/h, con tendencia a disminuir durante el día.

En Baja California y Sonora se pronostican rachas de 40 a 60 km/h, mientras que en otras entidades del norte, centro y sur podrían alcanzar de 30 a 50 km/h.

Las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit podrían presentar oleaje de 3 a 4 metros, con variaciones locales y disminución gradual en algunos sectores.

¿Dónde lloverá más fuerte el martes 13 de octubre?

Para el martes, los efectos asociados con el debilitamiento de Simon podrían concentrarse en Sinaloa y extenderse hacia otras entidades del norte y occidente.

Pronóstico del clima para el martes 13 de octubre. | Crédito: SMN

El SMN contempla:

75 a 150 mm : Sinaloa (centro).

: Sinaloa (centro). 50 a 75 mm : Nayarit; Chihuahua (noreste, centro y sur); Durango (norte); Zacatecas (oeste y sur); Jalisco (norte, centro y sur), y Michoacán (norte, suroeste y este).

: Nayarit; Chihuahua (noreste, centro y sur); Durango (norte); Zacatecas (oeste y sur); Jalisco (norte, centro y sur), y Michoacán (norte, suroeste y este). 25 a 50 mm: Coahuila (norte y oeste), Aguascalientes, Colima, Estado de México (oeste), Ciudad de México, Morelos, Guerrero (norte, este, centro y oeste), Oaxaca (suroeste) y Veracruz (sur).

Se pronostican chubascos de 5 a 25 mm en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sinaloa podría registrar rachas de 60 a 80 km/h, mientras que en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas alcanzarían de 40 a 60 km/h.

En las costas del Pacífico, desde Baja California hasta Chiapas, podría mantenerse oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

¿Qué pasará con las lluvias el miércoles 14 de octubre?

Para el miércoles, el pronóstico contempla una disminución de los efectos directos de los ciclones, aunque persistirán precipitaciones por la humedad disponible y otros sistemas meteorológicos.

Pronóstico del clima para el miércoles 14 de octubre. | Crédito: SMN

Durango concentraría las lluvias de mayor intensidad, con acumulados de 50 a 75 mm en las regiones centro y norte.

También se prevén lluvias de 25 a 50 mm en:

Sinaloa (noreste), Chihuahua (sur) y Zacatecas (oeste y sur).

Nayarit y Jalisco (norte, centro y sur).

Michoacán (norte, suroeste y este).

Estado de México (suroeste), Ciudad de México y Morelos.

Guerrero (norte, este, centro y oeste).

Oaxaca (suroeste, noreste y este).

Veracruz (sur), Chiapas (costa y sur), Tabasco (oeste) y Quintana Roo (centro y sur).

En Coahuila, Aguascalientes, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán se esperan chubascos de 5 a 25 mm.

Baja California, Baja California Sur y Sonora registrarían lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

En Coahuila se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h, mientras que en otras zonas del norte, centro y sureste podrían alcanzar de 30 a 50 km/h.

¿Qué estados tendrán temperaturas de hasta 40 °C pese a las lluvias?

La presencia de los ciclones tropicales no eliminará el calor en todo el territorio nacional.

Huracán Simon provoca alerta por lluvias extraordinarias y vientos de hasta 220 km/h en el Pacífico mexicano: estos son los estados afectados. | Crédito: SMN

Para este domingo 11 de octubre, el SMN contempla temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa, Campeche y Yucatán.

En Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo se pronostican máximas de 30 a 35 °C.

El escenario cambiará gradualmente durante los próximos días:

Lunes 12: de 35 a 40 °C en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Martes 13: de 35 a 40 °C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Miércoles 14: de 35 a 40 °C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estos valores corresponden a temperaturas máximas previstas y pueden variar entre municipios y localidades de un mismo estado.

¿Dónde bajará la temperatura hasta los 0 °C por el frente frío número 2?

La interacción de los remanentes de Rachel con el frente frío número 2 favorecerá un descenso ligero de las temperaturas en algunas zonas del norte y noroeste del país.

Además, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en regiones serranas.

Para la madrugada del lunes 12 de octubre se esperan estos valores en zonas altas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

Las condiciones previstas para las siguientes madrugadas son:

Martes 13 : mínimas de 0 a 5 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

: mínimas de 0 a 5 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Miércoles 14 : el mismo rango en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: el mismo rango en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Jueves 15: temperaturas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Estos valores no significan que las temperaturas descenderán hasta los 0 °C en todas las ciudades de las entidades mencionadas. El pronóstico corresponde principalmente a zonas de mayor altitud.

¿Qué recomendaciones de Protección Civil deben seguirse ante Simon y los efectos de Rachel?

Las lluvias y los vientos asociados con los sistemas meteorológicos pueden provocar situaciones de riesgo incluso en localidades donde no se registre el paso directo de un ciclón.

Por ello, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener medidas preventivas mientras permanezcan vigentes los pronósticos de lluvias, viento y oleaje.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar cruzar arroyos o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

Mantenerse lejos de playas, escolleras y zonas rocosas donde exista oleaje elevado.

Asegurar objetos en patios, azoteas y balcones que puedan desprenderse por el viento.

Evitar resguardarse debajo de árboles o estructuras inestables durante las tormentas.

Revisar las condiciones de las carreteras antes de realizar traslados.

Identificar refugios temporales y rutas de evacuación cuando las autoridades locales los habiliten.

Mantenerse informado mediante los avisos del SMN, Conagua, el NHC y Protección Civil.

La principal diferencia entre ambos sistemas es que Simon continúa representando una amenaza directa para las costas del occidente mexicano, mientras Rachel ya se encuentra en proceso de disipación. Sin embargo, las lluvias y el viento asociados con sus remanentes podrían continuar en Baja California, Sonora y otras regiones del norte.

Durante los próximos días, la vigilancia se concentrará en la evolución de Simon hacia Jalisco, Nayarit y Sinaloa, así como en los efectos del frente frío número 2 sobre el noroeste del país.

La trayectoria de un ciclón, su intensidad y los acumulados de lluvia pueden modificarse entre un aviso y otro. Por ello, las decisiones sobre evacuaciones, cierres de caminos y suspensión de actividades deben atender la información emitida por las autoridades correspondientes.