Alerta por efectos de tormenta tropical Rachel; prevén ráfagas de viento cercanas a 100 km/h y lluvias intensas

Alerta Gobierno de Ensenada por efectos de tormenta tropical Rachel; prevén ráfagas de viento cercanas a 100 km/h y lluvias intensas l Foto: Cortesía

La alcaldesa Claudia Agatón informó que el periodo de mayor impacto se espera entre las 23:00 horas del sábado y las 04:00 horas del domingo.

Ensenada, B.C.-!Ante el pronóstico de lluvias y vientos intensos por la tormenta tropical Rachel, la presidenta municipal Claudia Agatón Muñiz informó que, con base en el reporte de la Segunda Zona Naval, se prevé que el periodo de mayor impacto en Ensenada ocurra entre las 23:00 horas de este sábado y las 04:00 horas del domingo.

Se prevé el ingreso de este fenómeno natural por la delegación de Punta Colonet, con ráfagas de viento cercanas a los 100 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de hasta 50 milímetros, que podrían alcanzar los 75 milímetros en zonas altas.

Durante la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, se informó que se mantienen acciones preventivas y coordinación permanente con las corporaciones de seguridad, Protección Civil, Bomberos, Servicios Públicos, Infraestructura, la Segunda Zona Naval, la Guarnición Militar El Ciprés, la Comisión Federal de Electricidad y otras instituciones, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.

Como parte de estas acciones, se instaló un Centro de Comando, integrado por Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública Municipal, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, para mantener el monitoreo permanente del fenómeno, tomar decisiones operativas y coordinar la atención inmediata de emergencias.

Todas las dependencias involucradas se mantienen en alerta y con capacidad de respuesta, por lo que instruyó reforzar la vigilancia en las zonas de mayor riesgo y actuar de manera oportuna ante cualquier situación que ponga en peligro a la población.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad del fenómeno y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento, como láminas, botes de basura y otros artículos que representen un peligro.

Por disposición de la autoridad portuaria, se establecieron restricciones a las actividades de navegación y se exhortó a evitar la pesca y las actividades recreativas en el mar debido al oleaje elevado.

Entre las zonas prioritarias de vigilancia se encuentran la delegación Maneadero, las áreas bajas de la ciudad, vados susceptibles de inundación, puntos de acumulación de agua y tramos carreteros con riesgo de deslaves o afectaciones por el oleaje.

Las dependencias municipales mantienen labores preventivas de limpieza de pluviales, monitoreo de puntos críticos y disponibilidad de maquinaria, cuadrillas y equipos de bombeo para atender posibles emergencias.

Finalmente, se pide a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales, atender las indicaciones de Protección Civil y reportar cualquier emergencia al 911.