Alertan por lluvias y vientos de hasta 70 km/h en Mexicali por la tormenta Rachel

Protección Civil pronostica lluvias fuertes y rachas de viento de hasta 70 km/h; autoridades piden extremar precauciones y verificar qué albergues están habilitados.

Mexicali,B.C.- La tormenta tropical Rachel podría provocar lluvias fuertes y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en Mexicali durante este fin de semana, por lo que las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones y verificar la disponibilidad de albergues temporales en caso de necesitar resguardo.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se mantiene el monitoreo de la tormenta, cuyo desplazamiento podría llevarla desde la costa de Baja California hacia el interior del estado.

Indicó que, aunque inicialmente el fenómeno no representaba un peligro para la entidad, existe la posibilidad de que genere lluvias y vientos intensos.

Estos son los albergues contemplados en Mexicali y el Valle

El listado estatal contempla seis espacios entre Mexicali y el Valle, con una capacidad conjunta registrada de 396 personas:

CDC Pilares Baja California.

Albergue Peregrino.

Centro de Desarrollo Humano Integral Delta-Oaxaca.

Centro de Desarrollo Humano Integral Carranza.

Salón Ejidal del Ejido Nayarit.

Punto ECO, ubicado en el parque Vicente Guerrero.

Este último tenía prevista la conclusión de sus operaciones el 30 de septiembre, por lo que es necesario confirmar si fue habilitado nuevamente y si se encuentra disponible para recibir a la población.

Para consultar qué refugios están habilitados, el Gobierno estatal puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 686 245 7691.

Emiten recomendaciones ante las lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó para Mexicali lluvias fuertes y rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, recomendó evitar traslados durante las precipitaciones intensas, no cruzar calles inundadas ni corrientes de agua y asegurar los objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento.

Para reportar encharcamientos e inundaciones, la ciudadanía podrá comunicarse a la línea 073, mientras que el número 911 deberá utilizarse en caso de emergencia.