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Marina refuerza avisos a embarcaciones en Ensenada por ‘Rachel’

Se prevé que ‘Rachel’ se degrade a tormenta tropical durante las primeras horas del domingo; autoridades navales y Protección Civil piden al sector marítimo extremar precauciones y consultar únicamente fuentes oficiales.

Marina refuerza avisos a embarcaciones en Ensenada por ‘Rachel’

Miguel Ángel Durán Barrada, jefe de Operaciones de la Segunda Zona Naval, informó que el seguimiento del fenómeno es permanente para conocer su desplazamiento y anticipar riesgos. Foto: Cortesía / Border Zoom

Ensenada, B.C.- La Secretaría de Marina (Semar) mantiene vigilancia sobre el huracán Rachel ante posibles cambios en su trayectoria frente a las costas de Ensenada, donde su ubicación más reciente lo situaba a la altura de El Sauzal.

Miguel Ángel Durán Barrada, jefe de Operaciones de la Segunda Zona Naval, informó que el seguimiento del fenómeno es permanente para conocer su desplazamiento y anticipar riesgos para la población y las personas que realizan actividades en el mar.

De acuerdo con el pronóstico citado por el mando naval, se esperaba que Rachel se degradara a tormenta tropical durante las primeras horas del domingo, por lo que se reforzaron las recomendaciones para quienes realizan actividades marítimas.

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Ensenada

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Mantienen coordinación ante el avance de Rachel

Durán Barrada explicó que la trayectoria del ciclón puede modificarse debido a distintos factores que influyen en su movimiento, por lo que las autoridades actualizan continuamente la información sobre su ubicación.

Miguel Ángel Durán Barrada, jefe de Operaciones de la Segunda Zona Naval, informó que el seguimiento del fenómeno es permanente para conocer su desplazamiento y anticipar riesgos. Foto: Cortesía / Border Zoom

Miguel Ángel Durán Barrada, jefe de Operaciones de la Segunda Zona Naval, informó que el seguimiento del fenómeno es permanente para conocer su desplazamiento y anticipar riesgos. Foto: Cortesía / Border Zoom

El mando indicó que la Marina trabaja en coordinación con las capitanías de puerto y las autoridades de Protección Civil para difundir los avisos meteorológicos y determinar las medidas preventivas necesarias.

Como parte de estas acciones, el Plan Marina permanece en fase de prevención, que contempla el seguimiento del fenómeno, reuniones de coordinación entre corporaciones y la distribución de tareas entre dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Piden consultar información oficial

La Secretaría de Marina exhortó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales de la dependencia y de Protección Civil, además de evitar compartir rumores o datos sin verificar que puedan generar alarma.

Las autoridades mantienen el monitoreo para evaluar la evolución del sistema y ajustar las medidas preventivas conforme a los cambios que presente.

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