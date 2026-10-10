Revisa techos, canaletas y láminas: cómo evitar accidentes ante las lluvias del fin de semana en Tijuana

La SSPCM recomendó mantener limpias las canaletas y áreas de desagüe para facilitar el flujo del agua y evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones. Foto: Javier Gallegos

La SSPCM recomienda revisar techos, asegurar objetos y limpiar desagües para prevenir filtraciones, daños y encharcamientos ante las precipitaciones previstas para el fin de semana.

Tijuana, B.C.- Ante el pronóstico de lluvias en Tijuana durante el fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) llamó a la población a revisar sus viviendas y tomar medidas para prevenir filtraciones, desprendimientos y posibles daños estructurales.

Entre las principales recomendaciones está inspeccionar los techos, reparar goteras y verificar que las láminas y otros elementos de las estructuras estén bien sujetos para evitar que se desprendan por efecto del viento.

También se aconseja retirar objetos sueltos de azoteas, balcones y patios, ya que podrían caer o ser desplazados durante las condiciones meteorológicas.

La SSPCM emitió recomendaciones ante la probabilidad de lluvia en Tijuana Foto: Cortesía

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Limpia desagües y revisa los techos

La SSPCM recomendó mantener limpias las canaletas y áreas de desagüe para facilitar el flujo del agua y evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones.

Las reparaciones deben realizarse de manera segura. La dependencia pidió evitar subir a techos o estructuras inestables durante las lluvias o cuando existan condiciones que representen un riesgo.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener limpios los cauces y pasos de agua en la vía pública, además de retirar la basura que pueda bloquear los desagües y favorecer los encharcamientos.

Qué hacer ante una emergencia por lluvias

La dependencia pidió revisar periódicamente las condiciones de las viviendas, especialmente los techos y las estructuras, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse al 9-1-1 o utilizar la aplicación Botón de Emergencia.