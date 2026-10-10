Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Tijuana / Tijuana

Revisa techos, canaletas y láminas: cómo evitar accidentes ante las lluvias del fin de semana en Tijuana

La SSPCM recomienda revisar techos, asegurar objetos y limpiar desagües para prevenir filtraciones, daños y encharcamientos ante las precipitaciones previstas para el fin de semana.

Revisa techos, canaletas y láminas: cómo evitar accidentes ante las lluvias del fin de semana en Tijuana

La SSPCM recomendó mantener limpias las canaletas y áreas de desagüe para facilitar el flujo del agua y evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones. Foto: Javier Gallegos

Por Ameyalli Sánchez  

Agregar EL IMPARCIAL en

Tijuana, B.C.- Ante el pronóstico de lluvias en Tijuana durante el fin de semana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) llamó a la población a revisar sus viviendas y tomar medidas para prevenir filtraciones, desprendimientos y posibles daños estructurales.

Entre las principales recomendaciones está inspeccionar los techos, reparar goteras y verificar que las láminas y otros elementos de las estructuras estén bien sujetos para evitar que se desprendan por efecto del viento.

También se aconseja retirar objetos sueltos de azoteas, balcones y patios, ya que podrían caer o ser desplazados durante las condiciones meteorológicas.

SMN alerta por lluvias fuertes de hasta 150 mm para este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre en el noroeste de México mientras el monzón mexicano y dos ondas tropicales refuerzan las tormentas

México

SMN alerta por lluvias de hasta 150 mm al Norte de México

La SSPCM emitió recomendaciones ante la probabilidad de lluvia en Tijuana Foto: Cortesía

La SSPCM emitió recomendaciones ante la probabilidad de lluvia en Tijuana Foto: Cortesía

Te puede interesar: Tormenta tropical Rachel: ¿cuándo llegará a Tijuana y qué día lloverá más?

Limpia desagües y revisa los techos

La SSPCM recomendó mantener limpias las canaletas y áreas de desagüe para facilitar el flujo del agua y evitar obstrucciones que puedan provocar acumulaciones.

Las reparaciones deben realizarse de manera segura. La dependencia pidió evitar subir a techos o estructuras inestables durante las lluvias o cuando existan condiciones que representen un riesgo.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener limpios los cauces y pasos de agua en la vía pública, además de retirar la basura que pueda bloquear los desagües y favorecer los encharcamientos.

Qué hacer ante una emergencia por lluvias

La dependencia pidió revisar periódicamente las condiciones de las viviendas, especialmente los techos y las estructuras, además de mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse al 9-1-1 o utilizar la aplicación Botón de Emergencia.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados