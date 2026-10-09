Tormenta tropical Rachel: ¿cuándo llegará a Tijuana y qué día lloverá más?

La tormenta tropical Rachel avanza hacia el noreste y podría provocar lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en Tijuana y Baja California durante el fin de semana. Foto: Captura

La tormenta tropical Rachel avanza hacia el noreste y se aproxima al norte de Baja California. Se esperan lluvias, fuertes vientos y oleaje peligroso durante el fin de semana, con posibles afectaciones en Tijuana y municipios vecinos.

Tijuana BC.- La tormenta tropical Rachel se acerca a Baja California y podría provocar lluvias y fuertes vientos en Tijuana durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre, mientras continúa su trayectoria hacia el sur de California, Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó este viernes 9 de octubre que Rachel mantiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el noreste a 7 km/h.

Aunque el sistema perdió fuerza después de alcanzar la categoría de huracán, todavía puede generar condiciones peligrosas en las costas de Baja California.

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¿Cuándo llegará la tormenta tropical Rachel a Tijuana?

Los efectos de Rachel podrían comenzar a sentirse en Baja California desde la noche del sábado 10 de octubre, con lluvias y chubascos en municipios del norte del estado.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil estatal, las condiciones meteorológicas más adversas se esperan para el domingo 11 de octubre, cuando podrían registrarse lluvias fuertes y vientos intensos.

El pronóstico para la región contempla las siguientes condiciones:

Sábado 10 de octubre: lluvias fuertes en zonas de Ensenada y posibles chubascos en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y San Quintín.

lluvias fuertes en zonas de Ensenada y posibles chubascos en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y San Quintín. Domingo 11 de octubre: lluvias fuertes en zonas de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali y San Quintín.

lluvias fuertes en zonas de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali y San Quintín. San Felipe: se prevén lluvias aisladas el sábado y posibles chubascos el domingo.

Las condiciones podrían cambiar conforme avance Rachel, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones de las autoridades meteorológicas.

¿Qué tan fuertes serán los vientos de Rachel en Baja California?

La Coordinación Estatal de Protección Civil prevé vientos de entre 60 y 80 km/h, con posibles rachas de 80 a 140 km/h a partir de la noche del sábado y durante el domingo.

Estas velocidades corresponden al pronóstico estatal y no necesariamente se presentarán con la misma intensidad en todos los municipios.

Las rachas podrían derribar ramas, mover objetos sueltos y dificultar la circulación en algunas zonas. También se recomienda asegurar objetos en patios, azoteas y balcones.

¿Rachel llegará a tocar tierra en Tijuana?

La trayectoria prevista apunta hacia el norte de Baja California y el sur de California, pero esto no significa que el centro de la tormenta necesariamente vaya a entrar directamente a Tijuana.

El NHC mantiene vigilancia por efectos de tormenta tropical en sectores de Baja California y el sur de California. El organismo también advierte sobre el riesgo de oleaje elevado y corrientes de resaca en las costas de la región.

Por ello, incluso si Rachel se debilita antes de acercarse a la frontera, todavía podría ocasionar condiciones peligrosas en el litoral.

¿Rachel llegará a California después de Baja California?

El pronóstico del NHC contempla que Rachel continúe avanzando hacia el noreste, con posibles efectos en el sur de California durante el fin de semana.

La evolución del sistema dependerá de su trayectoria y de cuánto logre conservar su intensidad. Las autoridades recomiendan mantenerse atentas a los avisos oficiales ante posibles cambios en el pronóstico.