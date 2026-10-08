Aunque ‘Rachel’ perderá fuerza en su trayectoria, mantendrá marejadas fuertes a partir del sábado

El oleaje generado parcialmente por Rachel se extendería hacia las costas del norte de Baja California y el sur de California. Foto: Archivo

Advierten que la aproximación de la tormenta tropical Rachel provocará corrientes de resaca e inundaciones costeras en Tijuana y el norte de la península; autoridades piden evitar ingresar al mar.

Tijuana, B.C.- La aproximación de la tormenta tropical Rachel al norte de Baja California incrementará el riesgo de oleaje peligroso y corrientes de resaca en las costas de la región durante el fin de semana, advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

En su aviso del jueves 8 de octubre, el organismo señaló que el oleaje generado parcialmente por Rachel se extendería hacia las costas del norte de Baja California y el sur de California. Estas condiciones podrían mantenerse hasta principios de la próxima semana.

El oleaje generado parcialmente por Rachel se extendería hacia las costas del norte de Baja California y el sur de California. Foto: Cortesía Conagua

El NHC también alertó sobre la posibilidad de inundaciones costeras de intensidad menor a moderada, por lo que recomendó consultar los reportes de las oficinas meteorológicas locales ante posibles cambios en las condiciones del mar.

Te puede interesar: Activan alerta preventiva en Baja California por huracán Rachel

¿Por qué Rachel puede provocar oleaje peligroso?

Aunque Rachel se debilitaba después de haber alcanzado la categoría de huracán, el sistema todavía tenía capacidad para generar oleaje a medida que avanzara hacia el norte de la península.

De acuerdo con el NHC, el pronóstico contemplaba que Rachel cambiara de dirección hacia el noreste entre el viernes y el sábado, con un acercamiento a la parte norte de Baja California durante la noche del sábado 10 de octubre.

El organismo esperaba que el sistema conservara fuerza de tormenta tropical al aproximarse a la región, aunque también advirtió que podría continuar debilitándose.

¿Qué son las corrientes de resaca y por qué representan un riesgo?

Las corrientes de resaca son flujos de agua que se desplazan desde la costa hacia mar adentro y pueden arrastrar a quienes se encuentran nadando, incluso cuando el mar parece relativamente tranquilo.

Estas corrientes pueden dificultar que una persona regrese a la orilla, especialmente si intenta nadar directamente contra ellas y se agota.

Ante condiciones de oleaje elevado, se recomienda evitar ingresar al mar si las autoridades advierten riesgos, respetar las indicaciones de los salvavidas y no acercarse a zonas donde rompen olas con fuerza.

Recomendaciones para quienes visiten las playas

Ante el pronóstico de oleaje peligroso asociado con Rachel, es importante mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y de las autoridades marítimas antes de realizar actividades recreativas en la costa.

Entre las principales precauciones se encuentran:

Evitar nadar cuando existan advertencias por corrientes de resaca u oleaje elevado.

cuando existan advertencias por corrientes de resaca u oleaje elevado. Respetar las banderas, los señalamientos y las instrucciones de los salvavidas.

de los salvavidas. No ingresar al mar para recuperar objetos arrastrados por las olas.

para recuperar objetos arrastrados por las olas. Mantener a niñas y niños bajo supervisión constante y lejos de la rompiente.

y lejos de la rompiente. Consultar los avisos oficiales antes de planear visitas a las playas durante el fin de semana.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que, al momento de su aviso del jueves por la tarde, no había vigilancias ni avisos costeros vigentes para la zona, aunque señaló que podría ser necesaria una vigilancia de tormenta tropical para parte de la región.