Activan alerta preventiva en Baja California por huracán Rachel

El domingo 11 de octubre se prevé la mayor intensidad de estos fenómenos. De mantenerse el pronóstico actual, se presentarían lluvias intensas en zonas de Mexicali, Ensenada y San Quintín, mientras que en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y San Felipe se esperarían chubascos l Foto: Cortesía

Se activó una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias y vientos originados por los remanentes del ciclón post-tropical Rachel, estimando que podrían afectar a la entidad del sábado 10 al lunes 12 de octubre.

Tijuana,B.C.El Gobierno de Baja California, a través del área de meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que el sábado se podría presentar

chubascos en Ensenada y San Quintín, así como lluvias aisladas en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali y San Felipe.

El domingo 11 de octubre se prevé la mayor intensidad de estos fenómenos. De mantenerse el pronóstico actual, se presentarían lluvias intensas en zonas de Mexicali, Ensenada y San Quintín, mientras que en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y San Felipe se esperarían chubascos.

A la par, podrían registrarse vientos muy fuertes con rachas desde los 80 km/h y hasta los 150 km/h, con posibilidad de afectar a los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Mexicali, Ensenada, San Quintín y San Felipe.

Para el lunes 12 de octubre, se estima que las precipitaciones podrían dejar acumulados en el rango de chubascos en zonas de Tijuana, Tecate, Ensenada y San Felipe, y lluvias aisladas en Playas de Rosarito y San Quintín.

El titular de la CEPC, Ignacio Lozoya Morales, subrayó que este pronóstico se actualizará constantemente, ya que puede sufrir cambios significativos dependiendo del movimiento del ciclón en la atmósfera media y superior.

“Es importante que la población contemple evitar salir o transitar por las calles durante los probables momentos de lluvia intensa y rachas severas de viento que esperaríamos, particularmente, para el día domingo. La autoprotección y el seguimiento de las indicaciones oficiales son la clave para salvaguardar la integridad de nuestras familias”, expuso en un comunicado.

Aconsejó a la población limpiar canaletas y desagües, evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas, y asegurar o retirar objetos en techos, patios y balcones que puedan salir proyectados por los posibles vientos fuertes.

Asimismo, se debe contemplar el resguardo en interiores de niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

El Gobierno del Estado invitó a ciudadanía a reportar cualquier emergencia a la línea 9-1-1.