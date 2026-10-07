EEUU frena el envío de 90 cargamentos de biodiésel a Cuba valuados en casi 3 millones de dólares y señala que estaban destinados a una empresa estatal sancionada por Washington

Más de 600 mil galones de biodiésel fueron incautados por Estados Unidos en envíos con destino a Cuba. Foto: Homeland Security Investigations

Los cargamentos sumaban más de 600 mil galones y tenían como destino Enetec, una empresa estatal cubana sancionada por Washington.

Estados Unidos incautó 90 envíos de biodiésel con destino a Cuba, con un valor conjunto de casi 3 millones de dólares, en una operación realizada en puertos de Houston y Florida que las autoridades estadounidenses relacionaron con el intento de evadir las sanciones impuestas a la isla.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que los cargamentos sumaban más de 600 mil galones de combustible y tenían como destino Enetec, una empresa estatal cubana de combustible con sede en La Habana que fue sancionada por Estados Unidos a principios de este año.

La incautación representa la segunda operación de este tipo anunciada por Washington en una semana, mientras las restricciones estadounidenses sobre el suministro de combustible continúan afectando al sector energético de Cuba.

¿Por qué Estados Unidos incautó el combustible?

José Figueroa, agente especial al mando del Departamento de Seguridad Nacional en Miami, explicó que los cargamentos fueron considerados ilegales porque estaban destinados a una empresa estatal cubana sancionada por Washington.

Las autoridades estadounidenses señalaron que los 90 envíos fueron interceptados en Houston y Port Everglades, en el sur de Florida, antes de que pudieran llegar a Cuba.

Figueroa sostuvo que una operación de esta magnitud para evadir las sanciones no ocurre de manera accidental y afirmó que los envíos podían beneficiar al Gobierno cubano a través de una empresa controlada por el Estado.

Hasta el momento, el Gobierno de Cuba no había emitido una postura pública sobre la incautación.

19 shipments totaling about 120,000 gallons of biodiesel were seized at the Port of Houston thanks to @POTUS, @DHSgov, & @USCG 🔥



Texas will not fuel the communist regime in Cuba.



Let me repeat that.



TEXAS DOES NOT FUEL COMMIES! pic.twitter.com/GlHEE0jyy3 — Randy Weber (@TXRandy14) October 7, 2026

Las restricciones al combustible complican el suministro en Cuba

La operación ocurre mientras Estados Unidos mantiene restricciones sobre el envío de combustible a Cuba y permite únicamente la llegada de cantidades relativamente pequeñas destinadas al sector privado de la isla.

Las medidas forman parte de la política de Washington hacia el Gobierno cubano y han reducido las posibilidades de acceso a combustible para el sector energético de la isla.

El impacto se ha reflejado en problemas que afectan directamente a la población, entre ellos cortes de electricidad, dificultades en el suministro de agua y un aumento de los precios.

Las restricciones estadounidenses han sido calificadas de “ilegales” por Naciones Unidas, mientras que el Gobierno cubano las describe como una forma de presión económica.

Segunda incautación de combustible en una semana

La operación contra los 90 cargamentos ocurre apenas unos días después de que Estados Unidos anunciara otra incautación de combustible que tenía a Cuba como destino.

Con esta nueva acción, Washington refuerza la aplicación de sus sanciones contra empresas y operaciones relacionadas con el sector energético cubano, mientras La Habana enfrenta dificultades para garantizar el suministro necesario para mantener funcionando su infraestructura energética.

El caso vuelve a colocar el acceso a combustible en el centro de las tensiones entre ambos gobiernos, en un momento en que las restricciones comerciales y energéticas tienen consecuencias sobre servicios básicos dentro de la isla.