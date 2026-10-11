Declaran alerta en 4 estados por el huracán Simon categoría 4 y suspenden actividades ante el riesgo de inundaciones, deslaves y vientos de 240 km/h

Huracán Simon obliga a suspender actividades y restringir la movilidad en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit ante su acercamiento a las costas. | Crédito: SMN/Especial

Protección Civil mantiene alertas por el huracán de categoría 4, mientras autoridades restringen traslados, suspenden actividades no esenciales y habilitan refugios ante el riesgo de inundaciones, deslaves y oleaje elevado.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el acercamiento del huracán Simon, de categoría 4, el Gobierno de México ordenó suspender las actividades no esenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, mientras Protección Civil activó alertas y medidas de evacuación para proteger a la población de las zonas expuestas a vientos, lluvias e inundaciones. La disposición comenzó el sábado 10 de octubre a las 16:00 horas, según informó la Presidencia de la República, y las autoridades pidieron evitar traslados y acudir a refugios cuando exista riesgo en las viviendas.

La emergencia se mantiene este domingo 11 de octubre, cuando Simon continúa cerca del litoral del Pacífico mexicano. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que, a las 06:00 horas del centro de México, el ciclón estaba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 240 km/h. Aunque inicialmente se esperaba su ingreso a tierra entre La Huerta y Tomatlán, Jalisco, el punto y momento exactos de impacto permanecían sujetos a su desplazamiento.

Las medidas alcanzan tanto a las comunidades costeras como a municipios del interior expuestos al crecimiento de ríos, arroyos y posibles deslaves. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezada por Laura Velázquez Alzúa, solicitó a los habitantes permanecer bajo resguardo, atender las instrucciones de evacuación y evitar circular por carreteras y zonas inundables.

¿Qué estados y municipios están en alerta por el huracán Simon?

Los cuatro estados donde el Gobierno federal anunció la suspensión de actividades no esenciales son Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. Sin embargo, el nivel de peligro no es igual en todos los municipios.

Entre las localidades identificadas por las autoridades por su exposición al huracán se encuentran:

Jalisco : Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. Colima : Manzanillo, Tecomán, Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán.

: Manzanillo, Tecomán, Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán. Michoacán: Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas.

Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

🇲🇽 Actualización: Simon sigue en categoría 4, a 95 km al oeste de Manzanillo, con vientos de 240 km/h, según Protección Civil. Hay olas de más de 4 metros y calles anegadas en Colima, informa N+. Los aeropuertos de Puerto Vallarta y Manzanillo suspendieron vuelos.… — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) October 11, 2026

En el boletín del SIAT-CT del 10 de octubre, Protección Civil identificó condiciones de peligro máximo en sectores de Colima y Jalisco, así como peligro alto en otras regiones de esas entidades, Michoacán y Nayarit.

El sistema también contempló municipios de Sinaloa y Durango con niveles inferiores de alertamiento, aunque estos estados no formaban parte del anuncio federal de suspensión de actividades.

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¿Qué actividades están suspendidas por el huracán Simon en los cuatro estados?

La suspensión anunciada por el Gobierno federal abarca las actividades no esenciales y los desplazamientos que no sean indispensables, particularmente en las zonas donde existe mayor riesgo para la población.

El huracán Simón se mantiene en categoría 4 este domingo 11 de octubre. | Crédito: SMN

Entre las disposiciones comunicadas se encuentran:

Suspender temporalmente actividades comerciales y recreativas no esenciales.

Evitar circular por carreteras, caminos y vialidades de las zonas de riesgo.

No acudir a playas, malecones, desembocaduras de ríos ni zonas de oleaje elevado.

Permanecer en viviendas que se encuentren en lugares seguros.

Evacuar cuando Protección Civil lo indique.

Trasladarse a refugios temporales cuando el domicilio se ubique en una zona expuesta.

Estas medidas no significan que los cuatro estados tengan exactamente las mismas restricciones en todos sus municipios. Las autoridades estatales y municipales determinan su aplicación conforme al nivel de alerta y las condiciones de cada localidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió evitar desplazamientos innecesarios y seguir los avisos de Protección Civil ante el acercamiento del ciclón.

¿Qué significa la alerta roja y naranja por el huracán Simon?

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) establece cinco niveles para identificar el peligro que representa un fenómeno y definir las acciones de prevención.

Alerta roja — peligro máximo: exige mantener a la población bajo resguardo y restringir las actividades ante el impacto o la cercanía del ciclón.

— peligro máximo: exige mantener a la población bajo resguardo y restringir las actividades ante el impacto o la cercanía del ciclón. Alerta naranja — peligro alto: contempla evacuar zonas de riesgo, poner en funcionamiento refugios temporales y reforzar los avisos a la población.

— peligro alto: contempla evacuar zonas de riesgo, poner en funcionamiento refugios temporales y reforzar los avisos a la población. Alerta amarilla — peligro medio: implica preparar refugios, revisar las condiciones de seguridad y valorar posibles evacuaciones.

— peligro medio: implica preparar refugios, revisar las condiciones de seguridad y valorar posibles evacuaciones. Alerta verde — peligro bajo: requiere revisar los planes de emergencia y los recursos disponibles.

— peligro bajo: requiere revisar los planes de emergencia y los recursos disponibles. Alerta azul — peligro muy bajo: corresponde a la vigilancia del fenómeno y al seguimiento de la información meteorológica.

Una alerta roja no significa que todos los municipios afectados sufrirán los mismos daños. Indica que existe un nivel de peligro que requiere medidas de protección y restricciones de actividades.

La CNPC establece estas recomendaciones mediante el SIAT-CT, cuyo nivel de alertamiento puede cambiar conforme a la trayectoria y evolución del huracán.

¿Dónde se encuentra el huracán Simon y cuándo podría tocar tierra?

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que, a las 06:00 horas del centro de México de este domingo 11 de octubre, Simon mantenía la categoría 4, con su núcleo cerca de las costas de Jalisco y Colima.

Hurricane #Simon Advisory 16A (6 AM CST, Sun Oct 11): Simon Moving North-Northwest. Core of Extremely Dangerous Hurricane Very Near the Coast of West-Central Mexico. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 11, 2026

En ese reporte se detallaron las siguientes condiciones:

Ubicación: 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima.

Distancia respecto a Cabo Corrientes: 175 kilómetros al sur-sureste.

Vientos máximos sostenidos: 240 km/h.

Desplazamiento: hacia el nor-noroeste, a 9 km/h.

Presión mínima central: 933 milibares.

La previsión difundida por el Gobierno federal contemplaba un posible impacto durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre La Huerta y Tomatlán, Jalisco.

Sin embargo, el NHC mantiene la vigilancia del desplazamiento del núcleo, por lo que no debe darse por confirmado un punto exacto de entrada a tierra hasta contar con un reporte que lo establezca.

¿Cuáles son los efectos de Simon en Colima y qué zonas fueron evacuadas?

Colima comenzó a registrar afectaciones por el oleaje y las precipitaciones antes de que el centro del huracán alcanzara la costa.

En Manzanillo, las autoridades activaron las torres de perifoneo del sistema de alerta para ordenar la evacuación de las colonias Alameda y Santiago, debido al riesgo de desbordamiento de cuerpos de agua y al incremento de los niveles de la laguna.

Los reportes del sábado 10 de octubre señalaron afectaciones en distintos puntos del estado:

Manzanillo : anegaciones en vialidades y evacuaciones preventivas en zonas expuestas a inundaciones.

: anegaciones en vialidades y evacuaciones preventivas en zonas expuestas a inundaciones. Boca de Pascuales, Tecomán : ingreso de agua del mar a las calles, así como caída de árboles y cableado eléctrico.

: ingreso de agua del mar a las calles, así como caída de árboles y cableado eléctrico. Cuyutlán, Armería: oleaje que rebasó el malecón y afectó estructuras de establecimientos ubicados junto a la playa.

En Tecomán, autoridades municipales y equipos de emergencia evacuaron preventivamente a 15 personas de Boca de Pascuales, quienes fueron trasladadas a la Telesecundaria Ramón Delgadillo Sánchez, habilitada como refugio en la comunidad de Ladislao Moreno.

El Gobierno de Colima también dispuso restricciones de movilidad, suspensión de actividades no esenciales y medidas de evacuación en áreas costeras.

¿Qué aeropuertos y puertos suspendieron operaciones por el huracán?

Las restricciones por Simon también alcanzaron el transporte aéreo, marítimo y terrestre.

Los aeropuertos internacionales de Puerto Vallarta, Jalisco, y Manzanillo, Colima, suspendieron operaciones comerciales como medida de prevención.

De acuerdo con la agencia EFE, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta anunció la cancelación de operaciones programadas para el resto del sábado 10 y el domingo 11 de octubre, con previsión de reanudar el servicio el lunes 12, sujeto a condiciones de seguridad. El aeropuerto de Manzanillo también anunció la interrupción temporal de vuelos.

En materia marítima, la Secretaría de Marina dispuso restricciones para distintos puertos del Pacífico:

Embarcaciones mayores: cierre de los puertos de Manzanillo, Colima, y Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Embarcaciones menores: restricciones en puertos de Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Guerrero, Colima y Michoacán.

Entre los sitios incluidos se encuentran Puerto Vallarta, Barra de Navidad, La Cruz de Huanacaxtle, Nuevo Vallarta, Teacapán, Acapulco y Zihuatanejo.

En Colima también se reportó la suspensión del transporte público de pasajeros, como parte de las restricciones estatales de movilidad.

Debido a que estas medidas pueden modificarse conforme avance el fenómeno, los pasajeros deben consultar directamente con aerolíneas, aeropuertos, operadores de transporte y capitanías de puerto antes de intentar trasladarse.

¿Cuánta lluvia y oleaje podría provocar el huracán Simon?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió desde el sábado 10 de octubre que la circulación de Simon ocasionaría precipitaciones capaces de provocar inundaciones y deslaves.

Trayectoria de Simón. | Crédito: SMN

Su pronóstico contemplaba:

Colima : lluvias extraordinarias superiores a 250 milímetros.

: lluvias extraordinarias superiores a 250 milímetros. Jalisco : lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en las regiones de costa y este.

: lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en las regiones de costa y este. Michoacán : lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en costa y oeste.

: lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en costa y oeste. Nayarit : lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur.

: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el sur. Guerrero: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el suroeste.

El mismo reporte anticipaba oleaje de 6 a 8 metros en las costas de Jalisco y Colima, además de una marea de tormenta de 1 a 2 metros en el litoral colimense. Estas cifras corresponden al pronóstico emitido el 10 de octubre y no representan acumulados ya observados.

Los principales riesgos asociados son el crecimiento de ríos y arroyos, las inundaciones de calles y viviendas, los deslaves en zonas montañosas y el ingreso del mar a comunidades costeras.

La amenaza no se limita a las localidades donde pudiera pasar el ojo del huracán. Las bandas de lluvia pueden extenderse a municipios del interior, incluso cuando los vientos sean de menor intensidad.

¿Qué deben hacer las personas que viven en zonas de riesgo?

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió mantener el resguardo en viviendas seguras y trasladarse a refugios cuando las autoridades ordenen evacuar.

Entre las recomendaciones del SIAT-CT se encuentran:

Permanecer bajo techo y alejarse de puertas y ventanas expuestas al viento.

No intentar atravesar calles inundadas, ríos, arroyos o vados, ni a pie ni en vehículo.

Evitar acercarse a postes, cables eléctricos caídos y árboles dañados.

Atender de inmediato una orden de evacuación, sin esperar a que el agua alcance las viviendas.

Evitar zonas de playa, malecones y desembocaduras de ríos.

Mantener disponibles documentos, medicamentos, agua y artículos indispensables para un traslado preventivo.

Consultar únicamente avisos oficiales y no difundir información sin confirmar.

En caso de vivir cerca de una ladera, Protección Civil también recomienda estar pendiente de grietas, movimientos de tierra, caída de rocas o cambios repentinos en el flujo de agua.

El número de emergencias en México es el 911, mientras que las ubicaciones de los refugios pueden consultarse con las unidades estatales y municipales de Protección Civil.

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