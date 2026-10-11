Inundaciones por Rachel dejan más de 10 vehículos bajo el agua en Ensenada

Más de 10 vehículos quedaron parcialmente sumergidos por las inundaciones en la avenida Reforma de Ensenada. Foto: Cortesía

Al menos dos automóviles quedaron completamente cubiertos en el cruce de Diamante y avenida Reforma, una zona identificada con antecedentes de inundaciones por su menor elevación y la acumulación de escurrimientos.

Ensenada BC.- Más de 10 vehículos que estaban estacionados en distintos tramos de la avenida Reforma de Ensenada quedaron parcialmente sumergidos por las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Rachel, luego de tres horas de lluvia en el municipio.

Al menos dos automóviles quedaron completamente cubiertos por el agua en el cruce de la calle Diamante y la avenida Reforma, donde las condiciones del terreno favorecen la acumulación de escurrimientos durante precipitaciones intensas.

Más de 10 vehículos quedaron parcialmente sumergidos por las inundaciones en la avenida Reforma de Ensenada. Foto: Cortesía

A las inundaciones se sumó la presencia de basura y escombro acumulados en la zona, mientras las lluvias ocasionaron encharcamientos y afectaciones en distintas vialidades de la ciudad.

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¿Por qué se inunda la avenida Reforma en Ensenada?

El Atlas de Riesgos Naturales del Municipio de Ensenada, elaborado en 2012, documentó que la zona del fraccionamiento Bahía, donde se encuentra la avenida Diamante, está a menor altura que la avenida Reforma.

Esta diferencia de elevación favorece que el agua se acumule en las vialidades más bajas durante lluvias intensas. Las condiciones del drenaje pluvial y la concentración de escurrimientos también influyen en las inundaciones registradas en el sector.

Más de 10 vehículos quedaron parcialmente sumergidos por las inundaciones en la avenida Reforma de Ensenada. Foto: Cortesía

¿Cuánta lluvia dejó la tormenta Rachel en Ensenada?

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se registraron 46.7 milímetros de lluvia en un periodo de tres horas.

Las precipitaciones provocaron inundaciones, encharcamientos y afectaciones a la infraestructura urbana, además de dejar vehículos parcialmente sumergidos en distintos puntos de la avenida Reforma.