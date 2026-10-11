Se inunda Hospital General de Ensenada por tormenta Rachel; evacúan a pacientes

La inundación afectó distintas áreas del Hospital General de Ensenada y obligó a trasladar a los pacientes. Foto: Cortesía

La inundación afectó Urgencias, quirófanos, consultorios y áreas de hospitalización durante la madrugada del domingo; los pacientes fueron trasladados a unidades del IMSS, Issstecali y el Hospital Militar El Ciprés.

Ensenada BC.- La inundación de gran parte de las instalaciones del Hospital General de Ensenada obligó a evacuar a los pacientes y trasladarlos a otras unidades médicas durante la madrugada de este domingo 11 de octubre, debido a las afectaciones provocadas por la tormenta Rachel.

Personal de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano acudió al nosocomio con equipo de apoyo para desahogar las áreas inundadas y colaborar en las labores de evacuación de los pacientes internados.

De acuerdo con trabajadores del hospital, las personas fueron distribuidas en distintas unidades médicas, entre ellas hospitales del IMSS, Issstecali y el Hospital Militar Regional El Ciprés.

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¿Qué áreas del Hospital General de Ensenada se inundaron?

Videos compartidos por trabajadores muestran afectaciones en diversas zonas del hospital, incluidas Urgencias, consultorios, quirófanos, sala de espera y oficinas. El agua también alcanzó el área de camas donde permanecían internados los pacientes.

Además de las inundaciones, el personal reportó que el hospital se quedó sin energía eléctrica y que no tenía acceso a la planta de emergencia para restablecer el suministro.

Ahí les va la situación del hospital para que vean la gravedad, está todo totalmente inundado, llega a la Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI), quirófanos y recuperación, todo está inundado, no hay luz y yo no sé cómo echar a andar la planta”

Restablecen la electricidad, pero evacúan a pacientes

Más tarde, el hospital recuperó el suministro eléctrico. Sin embargo, las condiciones de las instalaciones impedían que los pacientes permanecieran en el lugar, por lo que continuó el traslado a otras unidades médicas.

Médicos, enfermeras y personal administrativo participaron en las labores de evacuación, mientras elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército apoyaron las acciones para atender la emergencia ocasionada por las lluvias.