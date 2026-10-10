Ensenada mantiene prealerta por Rachel; prevén lluvias de 50 mm

Las autoridades mantienen especial vigilancia en el tramo comprendido entre Maneadero y San Vicente. Foto: Cortesía

El Ayuntamiento vigila especialmente el corredor de Maneadero a San Vicente ante el pronóstico de vientos de hasta 70 km/h y posibles precipitaciones intensas.

Ensenada, B.C.- El Gobierno de Ensenada mantiene la prealerta por la tormenta tropical Rachel ante el pronóstico de lluvias con acumulados de hasta 50 milímetros y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

El Consejo Municipal de Protección Civil permanece en sesión permanente para dar seguimiento a la evolución del fenómeno meteorológico y coordinar acciones preventivas.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en el tramo comprendido entre Maneadero y San Vicente, debido a que los modelos meteorológicos apuntan a que el corredor de vientos podría dirigirse hacia el sur del municipio.

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Qué zonas de Ensenada podrían resultar afectadas

El coordinador municipal de Protección Civil, Julio César Obregón Angulo, indicó que Ensenada continúa entre las zonas con posible afectación por las condiciones meteorológicas previstas.

Las autoridades mantienen especial vigilancia en el tramo comprendido entre Maneadero y San Vicente. Foto: Cortesía

Además de vientos de hasta 70 kilómetros por hora durante la noche, se esperan acumulados de lluvia de hasta 50 milímetros en la zona costera, con cantidades que podrían ser mayores en las partes altas del municipio.

Entre las áreas bajo vigilancia se encuentran el centro y la mancha urbana de Ensenada, el Valle de Guadalupe, Ojos Negros y el Valle de la Trinidad.

Preparan acciones preventivas ante las lluvias

Como parte de las medidas de prevención, las direcciones municipales de Infraestructura y Servicios Públicos realizaron trabajos de desazolve y limpieza de pluviales. También mantienen maquinaria disponible para atender posibles emergencias.

El Ayuntamiento informó que tiene identificados los refugios temporales y cuenta con insumos para habilitarlos en caso de ser necesario.

Recomendaciones ante la llegada de Rachel

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir estas recomendaciones:

Asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Revisar techos, ventanas, puertas y desagües.

No cruzar arroyos, cauces ni vialidades inundadas, a pie o en vehículo.

Evitar acercarse a playas y zonas costeras durante las condiciones de mayor riesgo.

Durante tormentas eléctricas, permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.

Mantener cargado el teléfono celular y preparar una mochila de emergencia.

Reducir la velocidad al conducir y evitar traslados innecesarios durante los periodos de mayor intensidad.

Las autoridades pidieron mantener comunicación con familiares y acordar un punto de reunión en caso de emergencia.

Para reportar una emergencia, la ciudadanía puede llamar al 9-1-1.