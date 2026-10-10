Cierran puerto de Ensenada a la navegación por tormeta tropical

La medida fue anunciada por la Asipona Ensenada, la restricción contempla tanto a las embarcaciones mayores como a las menores de 500 unidades de arqueo bruto (UAB) y de menos de 15 metros de eslora. Foto: Cortesía

La restricción entrará en vigor a las 18:00 horas de este sábado 10 de octubre y aplicará para embarcaciones mayores y menores.

Ensenada, B.C.- El puerto de Ensenada cerrará a la navegación a partir de las 18:00 horas de este sábado 10 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas previstas para la costa occidental de Baja California.

La medida fue anunciada por la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Ensenada, mediante un aviso dirigido a la comunidad marítima y portuaria, en el que informó que la disposición fue emitida por la Capitanía de Puerto Regional.

La restricción contempla tanto a las embarcaciones mayores como a las menores de 500 unidades de arqueo bruto (UAB) y de menos de 15 metros de eslora.

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Piden resguardar embarcaciones en Ensenada

Ante el cierre, las autoridades exhortaron a la comunidad marítima y portuaria a tomar las precauciones necesarias, asegurar sus embarcaciones y mantenerse atenta a los avisos meteorológicos oficiales.

La medida se da ante el pronóstico de condiciones adversas en la región occidental de Baja California, por lo que se recomienda consultar las actualizaciones de las autoridades antes de realizar actividades en el mar.