Protección civil informa que Rachel provocará lluvias y vientos de hasta 110 km/h en BC

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que los efectos más intensos se esperan durante la tarde y noche de este sábado en San Quintín y Ensenada; madrugada y mañana del domingo en Playas de Rosarito y Tijuana. Foto: Cortesía

Protección Civil prevé olas de hasta siete metros en la costa oeste y pide evitar playas, arroyos y traslados innecesarios durante las tormentas.

Tijuana, B.C.- La tormenta tropical Rachel y un frente frío cercano a la frontera noroeste ocasionarán lluvias fuertes, vientos intensos y oleaje elevado en Baja California durante este fin de semana, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos más intensos se esperan durante la tarde y noche de este sábado en San Quintín y Ensenada, con rachas de viento de entre 90 y 110 kilómetros por hora y olas de cinco a siete metros de altura.

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que los efectos más intensos se esperan durante la tarde y noche de este sábado en San Quintín y Ensenada; madrugada y mañana del domingo en Playas de Rosarito y Tijuana. Foto: Cortesía

Para la madrugada y mañana del domingo, las condiciones de viento y oleaje se extenderían hacia las costas de Playas de Rosarito y Tijuana. Ante este escenario, la dependencia recomendó permanecer en casa durante los periodos de mayor intensidad y evitar salidas innecesarias.

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Pronóstico de lluvias y vientos por municipio

La CEPC informó que los efectos del sistema meteorológico podrían variar según la zona de Baja California:

San Quintín y Ensenada: vientos de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de cinco a siete metros.

vientos de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de cinco a siete metros. Tijuana y Playas de Rosarito: vientos intensos y oleaje elevado durante la madrugada y mañana del domingo.

vientos intensos y oleaje elevado durante la madrugada y mañana del domingo. Tecate y San Felipe: rachas de hasta 100 kilómetros por hora en zonas serranas y en el área del Golfo de California.

rachas de hasta 100 kilómetros por hora en zonas serranas y en el área del Golfo de California. Mexicali: lluvias fuertes y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora.

Se espera que para el lunes disminuya la intensidad de las condiciones meteorológicas, aunque podrían continuar los chubascos y los vientos de menor intensidad.

Qué hacer ante las lluvias y los vientos fuertes

Protección Civil pidió no cruzar arroyos, corrientes de agua ni vialidades inundadas, debido al riesgo de arrastre y deslaves. A quienes deban conducir, recomendó reducir la velocidad, encender las luces del vehículo y extremar precauciones ante la lluvia, la niebla y las posibles tolvaneras.

También exhortó a la población a:

Alejarse de las playas debido al oleaje elevado.

debido al oleaje elevado. Asegurar objetos en techos y patios que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

Mantenerse hidratada en las zonas donde persistan temperaturas elevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que los efectos más intensos se esperan durante la tarde y noche de este sábado en San Quintín y Ensenada; madrugada y mañana del domingo en Playas de Rosarito y Tijuana. Foto: Cortesía

Cómo consultar los refugios temporales en BC

La ciudadanía puede consultar las ubicaciones de los refugios temporales coordinados por el Sistema DIF Baja California mediante el código QR difundido en las redes sociales oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional mencionó que los efectos más intensos se esperan durante la tarde y noche de este sábado en San Quintín y Ensenada; madrugada y mañana del domingo en Playas de Rosarito y Tijuana. Foto: Cortesía

Para conocer la disponibilidad de estos espacios, está habilitado el número 686 245 7691. En caso de emergencia, la población puede llamar al 9-1-1, disponible las 24 horas.

La CEPC señaló que mantiene la vigilancia y la coordinación con los consejos municipales de Protección Civil para atender posibles incidentes durante el fin de semana.