Sheinbaum anuncia suspensión de actividades no esenciales por el huracán Simón en cuatro estados

Claudia Sheinbaum anunció la suspensión de actividades no esenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit a partir de las 16:00 horas. | Crédito: Conagua/Especial

Conagua reporta vientos de 240 km/h y rachas de 295 km/h frente a las costas de Colima.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la suspensión de actividades no esenciales en Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre, debido al paso del huracán Simón, que se mantiene en categoría 4 en el océano Pacífico.

De acuerdo con el anuncio publicado por la propia presidenta en redes sociales y con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el huracán tocaría tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

¿Dónde está el huracán Simón y qué tan fuerte es?

A las 12:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Simón se localizó aproximadamente a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Sus vientos máximos sostenidos son de 240 kilómetros por hora, con rachas de 295 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el norte a 2 kilómetros por hora.

La categoría 4 en la escala Saffir-Simpson coloca a Simón como un huracán con capacidad de causar daños severos. Por eso, las autoridades mantienen un operativo preventivo en las costas del Pacífico mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de sus redes sociales:

Exhortamos a permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios; atendamos las indicaciones de protección civil. Esta tarde, los vientos se intensificarán en Colima y Jalisco".

¿Qué significa la suspensión de actividades no esenciales?

La medida aplica a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre. El objetivo es “salvaguardar la vida de las personas”, en coordinación con las autoridades locales.

Las actividades no esenciales son aquellas que no forman parte de los servicios de emergencia, salud, seguridad, abastecimiento básico y operación de infraestructura crítica.

En la práctica, esto implica que se recomienda cerrar comercios, oficinas, escuelas y actividades recreativas durante el periodo de mayor riesgo.

Si usted se encuentra en alguno de los estados o municipios señalados, evite trasladarse a menos que sea necesario. Permanezca en un lugar seguro y siga las indicaciones de Protección Civil.

¿Qué estados y municipios están incluidos en la suspensión?

El aviso oficial de Protección Civil compartido por la presidenta detalla los municipios donde aplica la suspensión de actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas:

Jalisco

Puerto Vallarta



Cabo Corrientes



Tomatlán



La Huerta



Cihuatlán



Cuautitlán de García Barragán



Villa Purificación



San Sebastián del Oeste



Mascota



Talpa de Allende

Colima

Armería



Tecomán



Manzanillo



Minatitlán



Comala

Michoacán

Aquila



Coahuayana



Lázaro Cárdenas

Nayarit

Bahía de Banderas



Compostela



Xalisco



San Blas



Tepic



Santiago Ixcuintla

Informamos a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit que se suspenden actividades no esenciales hoy sábado a partir de las 16:00h, debido al paso del huracán Simón categoría 4.



De acuerdo con la trayectoria, tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de… pic.twitter.com/fwQTVhdmwE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2026

¿Cuándo y dónde tocaría tierra el huracán?

De acuerdo con la trayectoria prevista, Simón tocaría tierra durante las primeras horas del domingo 11 de octubre entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

Los vientos de mayor intensidad comenzarían a presentarse durante la tarde del sábado 10 de octubre en Colima y Jalisco. Por eso, la suspensión de actividades inicia a las 16:00 horas de este sábado.

Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

¿Qué pasa con la tormenta tropical Rachel?

La información de Conagua también da seguimiento a la tormenta tropical Rachel, que se localizó aproximadamente a 445 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y a 590 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Quintín, Baja California.

Rachel tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noreste a 35 kilómetros por hora.

Debido a su trayectoria hacia México, se mantiene:

Zona de prevención por vientos de tormenta tropical en la costa oeste de Baja California, desde Punta Eugenia hasta la frontera México-Estados Unidos.

Zona de prevención en la costa este de Baja California, desde Isla San Luis hasta Puerto Peñasco, Sonora.

Zona de vigilancia desde Bahía de los Ángeles hasta Isla San Luis, Baja California, y desde Puerto Libertad hasta Puerto Peñasco, Sonora.

¿Qué debe hacer si vive en una zona de riesgo?

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población:

Permanezca en un lugar seguro. Evite salir de casa si no es necesario.

Evite salir de casa si no es necesario. Evite traslados innecesarios. La suspensión de actividades no esenciales busca precisamente reducir la movilidad.

La suspensión de actividades no esenciales busca precisamente reducir la movilidad. Atienda las indicaciones de Protección Civil. Las autoridades locales son la fuente principal de información durante una emergencia.

Las autoridades locales son la fuente principal de información durante una emergencia. Manténgase atento a los avisos del SMN. La trayectoria e intensidad de un huracán pueden cambiar en cuestión de horas.

La trayectoria e intensidad de un huracán pueden cambiar en cuestión de horas. No cruce ríos, arroyos o calles inundadas. Las corrientes pueden ser más fuertes de lo que parecen.

Las corrientes pueden ser más fuertes de lo que parecen. Prepare un kit básico. Agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías, documentos importantes y medicamentos.

Agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, baterías, documentos importantes y medicamentos. Reporte emergencias. Use los números oficiales de Protección Civil y servicios de emergencia.

Se esperan lluvias extraordinarias, vientos intensos y oleaje elevado en varias zonas costeras, por lo que se exhorta a la población a seguir las recomendaciones.

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