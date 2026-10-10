Tras rescatar a madre e hija de inundaciones por Huracán Simón en Acapulco, dueño de restaurante dará comida gratis de por vida a los héroes que salvaron a su familia

Ciudadanos rescatan a madre e hija atrapadas en un auto arrastrado por la corriente en Acapulco y serán recompensados por el padre de familia. | Especial GH

El trabajador de Coca-Cola y un joven que ayudaron a la mamá y la niña serán recompensados por sus valientes acciones.

GUERRERO. — Una madre y su hija fueron auxiliadas por testigos y trabajadores locales tras quedar atrapadas dentro de su automóvil, el cual era arrastrado por las intensas corrientes de agua provocadas por las lluvias en el puerto de Acapulco, Guerrero.

La intervención de las personas que se encontraban en el lugar evitó una tragedia durante las inundaciones en la zona.

De acuerdo con un reporte difundido por el portal informativo Posta de Guerrero, los hechos registraron lugar la tarde del pasado jueves 8 de octubre, como consecuencia de las severas precipitaciones asociadas al paso del huracán Simón.

Grabaciones compartidas en redes sociales mostraron la fuerza del agua desplazando la unidad mientras las dos mujeres permanecían en el interior.

Video viral: Trabajador de Coca-Cola y joven rescatan a madre e hija en inundación por huracán Simón

El rescate se concretó gracias a la acción coordinada de un joven y trabajadores que presenciaron la emergencia en plena vía pública:

Auxilio desde el transporte público: Un adolescente que viajaba a bordo de una unidad del sistema Acabús observó cómo la corriente desplazaba el vehículo. El joven bajó del transporte, se acercó al automóvil en riesgo y logró poner a salvo a ambas mujeres extraídas por la ventana de una de las puertas traseras.

Un adolescente que viajaba a bordo de una unidad del sistema observó cómo la corriente desplazaba el vehículo. El joven bajó del transporte, se acercó al automóvil en riesgo y logró poner a salvo a ambas mujeres extraídas por la ventana de una de las puertas traseras. Bloqueo de la corriente: Durante las maniobras de rescate, los tripulantes de un camión repartidor de una empresa refresquera maniobraron su unidad para colocarla frente al automóvil varado. Con esta acción buscaron contener la fuerza del agua y frenar el avance del coche para evitar que fuera arrastrado hacia zonas de mayor profundidad.

El dueño de restaurante busca a los rescatistas y ofrece recompensa

Tras ponerse a salvo su familia, el propietario del restaurante local La Pequeña España difundió un mensaje en plataformas digitales para dar con el paradero de los ciudadanos que intervinieron en el auxilio:

Recompensa e incentivo: El empresario ofreció una gratificación económica y comida gratis de por vida en su establecimiento para las personas que ayudaron a rescatar a su esposa e hija.

El empresario ofreció una gratificación económica y en su establecimiento para las personas que ayudaron a rescatar a su esposa e hija. Consumo sin costo: El ofrecimiento incluye platillos de la carta, mariscos, paella y bebidas dentro de su restaurante.

El ofrecimiento incluye platillos de la carta, mariscos, paella y bebidas dentro de su restaurante. Mensaje de agradecimiento: El restaurantero solicitó a los participantes del rescate que se pongan en contacto con él, expresando que cualquier muestra de gratitud resulta insuficiente ante el apoyo brindado para salvar la vida de sus familiares.

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Recomendaciones de Protección Civil ante corrientes de agua e inundaciones

Frente a la presencia de tormentas e inundaciones urbanas, las autoridades de rescate hacen un llamado a la población para seguir las pautas básicas de seguridad: