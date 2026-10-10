Pronostican que el Huracán “Simón” y la tormenta “Rachel” azoten con lluvias a 7 estados

El huracán Simón se desplaza como un sistema de alta categoría (categoría 4) en el Océano Pacífico, generando mareas de tormenta, oleaje elevado y lluvias extremas en el occidente del país. | Imagen: Conagua

La población en zonas bajo alerta deberá atender las indicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC.

MÉXICO. — El huracán Simón alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson en aguas del Océano Pacífico, provocando un temporal de lluvias extraordinarias, vientos intensos y oleaje elevado en las costas de Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero y Nayarit.

Al mismo tiempo, la tormenta tropical Rachel avanza frente a la península de Baja California, manteniendo bajo alerta de precipitaciones y oleaje a la región del noroeste del país.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido de forma conjunta por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del huracán Simón se ubicó por la mañana a 185 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 345 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, registrando vientos sostenidos de 240 km/h, rachas de 295 km/h y un avance hacia el norte a 6 km/h.

⚠️ Actualización Simon como huracán de categoría 4, en el océano #Pacífico pic.twitter.com/JzlfmAOioI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026

Pronóstico de lluvias y oleaje por el huracán Simón

La intensidad del huracán Simón genera condiciones severas en el litoral del Pacífico central:

Lluvias extraordinarias: Se prevén acumulados de gran magnitud en las zonas costeras y del oeste de Michoacán y Colima .

Se prevén acumulados de gran magnitud en las zonas costeras y del oeste de y . Lluvias torrenciales e intensas: Afectarán la costa y la región este de Jalisco , así como el suroeste de Guerrero .

Afectarán la costa y la región este de , así como el suroeste de . Lluvias muy fuertes: Impactarán el sur del estado de Nayarit .

Impactarán el sur del estado de . Vientos y oleaje: Se estiman vientos sostenidos de 90 a 110 km/h con rachas de hasta 130 km/h en Jalisco y Colima, acompañados de oleaje de 6 a 8 metros de altura y marea de tormenta de 1 a 2 metros en Colima. En Michoacán, el oleaje alcanzará entre 4 y 6 metros, mientras que en Guerrero oscilará entre 2 y 3 metros.

Foto: Manuel Jiménez

Municipios bajo alerta de Protección Civil por el huracán Simón

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió avisos de seguimiento para 64 municipios distribuidos en cuatro estados debido al acercamiento del fenómeno: