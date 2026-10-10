Llama Protección Civil BC a extremar precauciones ante pronóstico de lluvias muy fuertes y vientos

TIJUANA.- El Gobierno del Estado, a través del área de meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emite una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias puntuales muy fuertes, vientos severos y oleaje elevado originados por los remanentes del ciclón post tropical Rachel y su interacción con el ingreso del frente frío número 2, estimando que afectarán a la entidad durante las próximas 48 horas.

De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la CONAGUA, las condiciones más críticas se concentrarán durante la mañana del domingo 11 de octubre. Para este día, el choque de ambos sistemas originará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada, San Quintín y San Felipe. A la par, se registrarán vientos muy fuertes con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora y oleaje de 4 a 6 metros de altura en la costa oeste.

Para el lunes 12 de octubre, se estima que las condiciones disminuirán, dejando intervalos de chubascos en diversas zonas de la región. Asimismo, los vientos descenderán a rachas de hasta 60 kilómetros por hora y el oleaje bajará a un nivel de hasta 3 metros en la costa occidental; sin embargo, se espera un descenso marcado en las temperaturas derivado del paso del frente frío número dos.

El titular de la CEPC, Ignacio Lozoya Morales, subrayó que este pronóstico se actualizará constantemente, ya que puede sufrir cambios significativos dependiendo del movimiento de ambos sistemas en la atmósfera. En este sentido, precisó que, si bien los modelos meteorológicos son dinámicos y sus trayectorias pueden variar, la emisión temprana de este aviso tiene un propósito preventivo para que las familias bajacalifornianas cuenten con información oportuna y puedan prepararse con anticipación.

Ante este escenario, instó a la ciudadanía a reforzar la prevención desde casa: “Es importante que la población contemple evitar salir o transitar por las calles durante los probables momentos de lluvia muy fuerte y rachas severas de viento que esperaríamos, particularmente, para la mañana del domingo. La autoprotección y el seguimiento de las indicaciones oficiales son fundamentales para salvaguardar la integridad de nuestras familias”, destacó.

Como medidas preventivas, la CEPC recomienda a la población limpiar canaletas y desagües, evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas, y asegurar o retirar objetos en techos, patios y balcones que puedan salir proyectados por los posibles vientos fuertes. Asimismo, se debe contemplar el resguardo en interiores de niñas, niños, personas mayores y con enfermedades crónicas, al igual que mascotas.

El Gobierno del Estado, encabezado por Marina del Pilar Avila Olmeda, a través de la Secretaría General de Gobierno a cargo de Juan José Pon Méndez, reitera su compromiso con la seguridad de las familias bajacalifornianas, e invita a la ciudadanía a mantenerse informada por los canales oficiales y reportar cualquier emergencia a la línea 9-1-1.