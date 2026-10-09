Tras muertes de recién nacidos por bacterias, la Secretaría de Salud exige etiquetado de alerta y doble verificación en fármacos de alto riesgo

Bolsa de solución salina e insumos intravenosos en una sala de hospital, área donde se aplicarán los nuevos controles de seguridad y preparación de medicamentos estériles. | Pexels

La guía busca cerrar el vacío normativo en dosis estériles e impone revisión de facturas y etiquetas de alerta en farmacias hospitalarias.

MÉXICO.- Tras las investigaciones por el fallecimiento de recién nacidos en unidades de terapia intensiva de Durango y Jalisco a causa de infecciones por bacterias y hongos, la Secretaría de Salud (SSa) emitió la “Guía para el uso seguro de medicamentos e insumos”. El documento busca cerrar de manera urgente un “vacío normativo” detectado en los estándares mínimos necesarios para la preparación de dosis unitarias y fármacos estériles en las farmacias hospitalarias del país.

La información precisa que estos nuevos lineamientos orientadores aplicarán de forma unificada en todo el sistema público de salud. El objetivo central es regular la planeación, compra, distribución, prescripción y vigilancia de las medicinas en todo su trayecto, desde que ingresan al almacén hasta que se administran al paciente.

Tras las investigaciones por el fallecimiento de recién nacidos en unidades de terapia intensiva de Durango y Jalisco a causa de infecciones por bacterias y hongos, la Secretaría de Salud emitió la “Guía para el uso seguro de medicamentos e insumos”.| Crédito: canva

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¿Cuáles son los cambios obligatorios en los hospitales?

La nueva estrategia gubernamental contempla cinco ejes prioritarios orientados a reforzar la seguridad clínica del paciente y garantizar el control administrativo de los insumos:

Regulación sanitaria y revisión de facturas: Se mantiene el Plan Nacional de Combate a Distribuidores Irregulares. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ), en coordinación con autoridades estatales, inspeccionará almacenes y farmacias para verificar el origen lícito de las medicinas mediante la revisión obligatoria de facturas.

Se mantiene el Plan Nacional de Combate a Distribuidores Irregulares. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( ), en coordinación con autoridades estatales, inspeccionará almacenes y farmacias para verificar el origen lícito de las medicinas mediante la revisión obligatoria de facturas. Control de medicamentos de alto riesgo: Se obliga al personal médico y de enfermería al uso de etiquetas de alerta y al procedimiento estricto de doble verificación antes de aplicar sustancias como insulinas, anticoagulantes, quimioterápicos y electrolitos concentrados.

Se obliga al personal médico y de enfermería al uso de etiquetas de alerta y al procedimiento estricto de doble verificación antes de aplicar sustancias como insulinas, anticoagulantes, quimioterápicos y electrolitos concentrados. Mayor participación del profesional farmacéutico: Se reconoce operativamente su labor en la validación de las prescripciones médicas y en la integración de equipos técnicos multidisciplinarios dentro de los nosocomios.

Se reconoce operativamente su labor en la validación de las prescripciones médicas y en la integración de equipos técnicos multidisciplinarios dentro de los nosocomios. Vigilancia de infecciones y consumo: Se establece la operación obligatoria de Comités de Farmacia y Terapéutica en cada hospital para seleccionar medicamentos, elaborar guías farmacoterapéuticas, evaluar el consumo y reforzar programas para optimizar el uso de antimicrobianos.

Se establece la operación obligatoria de Comités de Farmacia y Terapéutica en cada hospital para seleccionar medicamentos, elaborar guías farmacoterapéuticas, evaluar el consumo y reforzar programas para optimizar el uso de antimicrobianos. Farmacovigilancia y tecnovigilancia: La Cofepris mantendrá la rectoría para ampliar el reporte de reacciones adversas y errores de medicación, sumando progresivamente al primer nivel de atención médica.

La nueva estrategia gubernamental contempla cinco ejes prioritarios orientados a reforzar la seguridad clínica del paciente y garantizar el control administrativo de los insumos. | Magnific

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El diagnóstico que motivó la reforma

El diagnóstico interno elaborado por la Secretaría de Salud reveló un déficit histórico en la infraestructura, escasez de personal especializado y falta de reconocimiento formal a las funciones del farmacéutico en el ámbito clínico. Anteriormente, los centros de salud carecían de un protocolo estandarizado de alertas obligatorias para fármacos de alto riesgo y de lineamientos orientadores unificados para todas las dependencias públicas.

Implementación y alcance de la medida La autoridad aclaró que la adopción de estos nuevos estándares de atención se llevará a cabo de manera progresiva en los hospitales del país y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal de cada institución. No obstante, los mecanismos de comprobación fiscal y la obligatoriedad de los comités buscan sentar las bases para evitar fallas en las áreas críticas de atención hospitalaria.

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