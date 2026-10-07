IMSS revisará sus 77 unidades neonatales tras muertes de recién nacidos en hospital de Guadalajara; investigan posibles infecciones

Padres de los cinco bebés fallecidos en el IMSS de Durango preparan denuncia ante la FGR para esclarecer las muertes, mientras autoridades investigan un posible brote hospitalario y la presencia de bacterias

El IMSS inició una auditoría clínica independiente en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco, donde se investiga si infecciones hospitalarias estuvieron relacionadas con la muerte de varios recién nacidos. El organismo también ordenó revisar las 77 UCIN que opera en el país.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha una revisión nacional de sus 77 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) después de que se detectaran infecciones en recién nacidos atendidos en distintos momentos entre mayo y julio en el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

La investigación busca establecer, caso por caso, si las infecciones estuvieron asociadas con la atención médica, si provocaron o contribuyeron a los fallecimientos y si existieron fallas que pudieron evitarse.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, evitó confirmar versiones que elevan a 15 el número de bebés fallecidos y subrayó que la identificación de una bacteria en un paciente que murió no significa por sí misma que esa infección haya causado el fallecimiento.

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto, en seis de los bebés fallecidos aparece una infección entre las posibles causas de muerte, aunque todavía está pendiente establecer qué relación tuvo esa infección con cada uno de los decesos.

¿Qué investiga el IMSS en el hospital de Guadalajara?

Robledo informó que ya comenzó una auditoría clínica colegiada independiente, cuyo propósito es revisar individualmente los expedientes médicos de los recién nacidos involucrados.

El análisis deberá determinar:

Si existieron infecciones asociadas a la atención médica .

. Qué microorganismos fueron identificados.

Si las infecciones causaron o contribuyeron a los fallecimientos .

. Si hubo factores o fallas evitables en la atención.

Cuál pudo ser el origen de los brotes .

. Qué condiciones de atención pudieron favorecer la aparición o transmisión de los microorganismos.

El IMSS también enviará muestras y resultados al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) para realizar estudios que permitan determinar el origen de los microorganismos y establecer si existe una relación epidemiológica entre los diferentes casos.

La investigación busca separar dos cuestiones que no necesariamente son equivalentes: que un recién nacido haya presentado una infección y que esa infección haya sido la causa de su muerte.

¿Por qué el IMSS revisará las 77 unidades neonatales del país?

La Secretaría de Salud creó un Comando Operativo para revisar las 77 unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS, que en conjunto cuentan con alrededor de 660 cunas de calor radiante.

Las inspecciones comenzarán en Jalisco, pero posteriormente se extenderán al resto de las unidades.

La revisión contempla aspectos clínicos y de infraestructura que pueden influir en la prevención y control de infecciones hospitalarias, entre ellos:

Registro y comportamiento de las infecciones.

Microorganismos identificados.

Uso de antibióticos.

Lavado de manos y otras medidas de higiene.

y otras medidas de higiene. Manejo y cuidado de catéteres .

. Limpieza y desinfección.

Condiciones del agua.

Drenajes.

Organización y condiciones de trabajo.

Número de trabajadores disponibles en relación con los bebés atendidos.

“Se busca dónde identificar fallas en los procesos. No es una revisión que busque culpables”, afirmó Robledo.

El objetivo declarado por el Instituto es identificar problemas en los procesos de atención y establecer medidas correctivas que puedan aplicarse tanto en la unidad de Guadalajara como en otras instalaciones.

¿Cuántos bebés atiende la unidad investigada?

La UCIN del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente cuenta con 32 cunas, lo que la convierte en la segunda unidad de cuidados intensivos neonatales más grande del IMSS.

Durante 2026, en ese hospital han nacido 2 mil 695 bebés, de los cuales 552 han requerido atención en cuidados intensivos.

La población neonatal es particularmente vulnerable a las infecciones debido a factores asociados con la prematuridad, bajo peso al nacer, procedimientos invasivos y otras condiciones que pueden requerir hospitalizaciones prolongadas y cuidados especializados.

Por ello, además de revisar los expedientes individuales, la investigación deberá determinar si existe algún patrón común entre los casos.

¿Hubo separación de funcionarios del hospital?

Mientras avanzan las investigaciones, el IMSS separó temporalmente de sus cargos al director del hospital y al responsable de la unidad neonatal.

La medida ocurre mientras se realizan tanto la auditoría clínica como los estudios epidemiológicos para determinar qué ocurrió y si hubo fallas en los procesos de atención.

La separación temporal de funcionarios, sin embargo, no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad. Las conclusiones dependerán de los resultados de las investigaciones.

Tras intercambio de bebés en IMSS de Mexicali, realizarán segunda prueba de ADN l Foto: Ilustrativa

Familias presentan denuncias ante la FGR

El caso también llegó al ámbito judicial. Algunas familias de los recién nacidos fallecidos presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La investigación sanitaria y las denuncias tienen objetivos distintos: mientras la revisión clínica y epidemiológica busca establecer las causas médicas, los factores asociados y posibles fallas en la atención, una investigación ministerial puede determinar si existen elementos para establecer responsabilidades conforme a la legislación aplicable.

Por ahora, el IMSS mantiene abierta la revisión de los expedientes y el análisis de los microorganismos detectados.

La principal interrogante sigue siendo determinar qué papel tuvieron las infecciones en cada fallecimiento y si estuvieron relacionadas con las condiciones de atención dentro de la unidad neonatal. Esa distinción será fundamental para establecer qué ocurrió en el hospital de Guadalajara y qué medidas deben adoptarse en las demás UCIN del país.