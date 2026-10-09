Mientras en Corea del Sur los herederos de LG aceptaron pagar “de forma transparente y fiel” una factura de casi 14 mil 350 mdp por acciones heredadas, en México Sheinbaum descarta cobrar impuestos a las herencias y afirma que su gobierno no abrirá ese debate ante la propuesta de Lenia Batres

Mientras en Corea del Sur los herederos de LG declararon una factura de casi 14 mil 350 mdp por una sucesión empresarial, México mantiene exentas las herencias del ISR y Sheinbaum rechaza cambiar esa regla. | Foto: Reuters/Presidencia/Especial GH

México mantiene exentas las herencias del ISR y Sheinbaum descartó cambiar esa regla, mientras Corea del Sur, la familia que controla LG enfrentó una fuerte factura fiscal por heredar acciones.

En Corea del Sur, heredar acciones de una empresa familiar puede implicar una factura de miles de millones de pesos. Eso ocurrió con la familia que controla LG, que declaró un impuesto de 921.5 mil millones de wones, equivalentes entonces a 821.5 millones de dólares, n pesos mexicanos, ese monto equivale aproximadamente a 14 mil 350 millones de pesos, por la herencia del expresidente del grupo, Koo Bon-moo.

La información fue reportada por medios surcoreanos y por la propia LG, que explicó cómo se repartieron las acciones heredadas entre los familiares.

El contraste con México es directo. Aquí, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cobrar impuestos a las herencias después de que la ministra Lenia Batres planteó revisar si estos bienes deben seguir exentos.

“Yo no estoy de acuerdo”, dijo Sheinbaum.

La comparación no significa que México vaya a aplicar el modelo surcoreano. Al contrario: Sheinbaum dijo que su gobierno no abrirá ese debate. Pero el caso LG ayuda a entender qué pasa en un país donde las grandes herencias sí pagan impuestos y donde la sucesión de una empresa familiar también se convierte en un asunto fiscal.

¿Qué pasó con la herencia de la familia LG?

Koo Bon-moo, quien encabezó LG Group, murió en mayo de 2018.

Tras su fallecimiento, parte de sus acciones en LG Corp., la empresa controladora del grupo, pasaron a sus herederos.

El principal beneficiario fue Koo Kwang-mo, quien asumió el liderazgo del conglomerado y se convirtió en el mayor accionista individual de LG Corp.

Por esa sucesión, los herederos declararon 921.5 mil millones de wones en impuestos relacionados con las acciones heredadas.

¿Qué dijo LG sobre el pago del impuesto a la herencia?

LG informó que los herederos pagarían el impuesto conforme a la ley y en parcialidades durante cinco años.

La empresa señaló que los herederos planeaban pagar el impuesto a la herencia por las acciones de LG Corp. “de forma transparente y fiel”, cumpliendo con las leyes correspondientes.

En Corea del Sur, la familia LG no discutía si debía existir o no el impuesto. La regla ya estaba vigente y los herederos anunciaron que la cumplirían.

¿Todos los herederos de LG pagaron lo mismo?

Cada heredero recibió una parte distinta de las acciones de LG Corp. y, por eso, la carga fiscal no fue igual para todos.

La propia LG informó que las acciones de Koo Bon-moo fueron repartidas así:

Koo Kwang-mo heredó 8.8% de LG Corp.

heredó de LG Corp. Koo Yeon-kyung , hija mayor de Koo Bon-moo, heredó 2.0% .

, hija mayor de Koo Bon-moo, heredó . Koo Yeon-soo, hija menor, heredó 0.5%.

Koo Kwang-mo recibió la mayor parte y, por lo tanto, concentró la mayor carga fiscal.

Medios surcoreanos reportaron que él pagaría alrededor de 715.5 mil millones de wones del total de la factura. Eso equivale, de manera aproximada, a 11 mil 140 millones de pesos mexicanos, usando la misma referencia cambiaria.

El logotipo de la empresa LG Electronics se ve en una tienda en el centro de Seúl, 23 de julio de 2013. REUTERS/Lee Jae-Won/Imagen de archivo.

¿Cuánto equivale el impuesto total en pesos mexicanos?

El impuesto total reportado fue de 921.5 mil millones de wones, equivalente entonces a 821.5 millones de dólares.

Con un tipo de cambio aproximado de 17.47 pesos por dólar, el monto representa cerca de:

14 mil 350 millones de pesos mexicanos.

Para dimensionarlo mejor, no fue un pago menor por recibir bienes familiares. Fue una factura fiscal ligada a la sucesión de acciones de una empresa que forma parte de la estructura de control de LG.

El primer pago también fue elevado. Medios coreanos reportaron una primera exhibición cercana a 153.5 mil millones de wones, equivalente aproximadamente a 2 mil 390 millones de pesos mexicanos bajo la misma referencia.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre gravar las herencias?

La Presidenta rechazó que su gobierno impulse un impuesto a las herencias.

Yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es su opinión, pues, de la Ministra y tiene todo derecho de tener una opinión”, afirmó.

Sheinbaum también reconoció que este tipo de impuestos existe en otros países, pero dijo que no es una propuesta de su administración.

En nuestro caso, no creemos que deba gravarse las herencias, que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros hayamos planteado”, señaló.

La Presidenta aseguró que su administración no impulsará un gravamen sobre herencias o legados. | Foto: Presidencia/Especial

¿Las herencias pagan ISR actualmente en México?

En México, las personas físicas no pagan ISR por recibir bienes mediante herencia o legado.

La Ley del Impuesto sobre la Renta mantiene esos ingresos como exentos.

Esto significa que una persona que recibe una casa, dinero, terrenos u otros bienes heredados no paga ISR solo por recibirlos.

La regla vigente es distinta a la de Corea del Sur.

Allá, una gran herencia empresarial puede generar una factura fiscal como la de LG. En México, por ahora, las herencias siguen exentas y Sheinbaum descartó impulsar un cambio desde su gobierno.

¿Por qué una familia puede pagar tanto por una herencia en Corea del Sur?

Corea del Sur tiene un impuesto a las herencias que aumenta conforme sube el valor del patrimonio recibido.

El Servicio Nacional de Impuestos de ese país señala que la tasa va de 10% a 50%.

La tasa más alta se aplica cuando el patrimonio supera los 3 mil millones de wones.

Por eso, cuando se heredan acciones de una empresa como LG, la factura puede ser muy alta.

La clave es que una herencia no siempre llega como dinero en efectivo. Muchas veces llega en acciones, propiedades u otros bienes. Pero el impuesto debe pagarse con dinero.

Eso puede obligar a los herederos a organizar pagos durante años, usar recursos propios, pedir créditos o vender una parte de sus activos.

¿La familia LG aceptó todo el cálculo fiscal?

Aunque LG anunció inicialmente que los herederos pagarían el impuesto “de forma transparente y fiel” conforme a la ley, años después Koo Kwang-mo y otros familiares impugnaron una parte del cálculo fiscal. El reclamo no buscaba eliminar toda la factura de la herencia, sino revisar la valoración de acciones no listadas de LG CNS, que la familia consideró excesiva.

Esto permite contar el caso con más precisión: la familia LG aceptó pagar el impuesto a la herencia, pero después discutió una parte del cálculo que consideró incorrecta.

Koo Kwang-mo y otros familiares impugnaron una parte del cálculo fiscal. | Foto: Especial.

El caso LG no solo tuvo una dimensión fiscal.

Años después del reparto, la viuda de Koo Bon-moo y sus dos hijas también llevaron a tribunales la división de la herencia. Tras perder en primera instancia, expresaron “profundo pesar” por el fallo y anunciaron que apelarían, según Yonhap.

Esto muestra que, además del pago de impuestos, las grandes herencias empresariales pueden generar disputas familiares sobre la distribución de los bienes.

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