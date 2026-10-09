Diputados aprueban nueva Ley Catastral en México: ¿Subirá el predial en 2027 y qué cambiará para los propietarios de viviendas?

La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley Catastral para modernizar los registros de inmuebles en México, lo que generó dudas sobre posibles aumentos al predial en 2027. Aunque la reforma no establece incrementos automáticos, la actualización de valores catastrales podría influir en el impuesto que pagan los propietarios. | Crédito: Imagen hecha con ChatGPT/Canva

La reforma busca actualizar los valores e información de los inmuebles en todo el país, pero abrió un debate sobre posibles aumentos al impuesto predial. Esto es lo que establece la iniciativa, quién decide cuánto se paga y qué falta para su entrada en vigor.

CIUDAD DE MÉXICOS.- La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 7 de octubre de 2026 una nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que busca modernizar los registros de viviendas, terrenos y otros inmuebles en México. La medida ha generado dudas entre los propietarios sobre un posible aumento al impuesto predial en 2027, aunque el proyecto no establece incrementos automáticos ni modifica directamente las tasas de este impuesto.

De acuerdo con los registros del Sistema de Información Legislativa y la información del Canal del Congreso, el dictamen fue aprobado en lo particular con 299 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención, y enviado al Senado para continuar su trámite. Mientras legisladores del PAN y PRI advirtieron que la actualización de valores catastrales podría repercutir en los pagos de los contribuyentes, Morena y PT sostuvieron que la reforma no representa por sí misma un incremento al predial.

El punto que explica esta discusión es la relación entre el valor catastral de una propiedad y el cálculo del impuesto predial. Aunque la reforma se concentra en modernizar la información de los inmuebles, algunos de los datos que busca actualizar también se utilizan como referencia para determinar cuánto deben pagar sus propietarios.

Por ahora, la aprobación en la Cámara de Diputados no significa que los recibos del predial vayan a aumentar. Para conocer si habrá modificaciones en 2027 será necesario revisar las disposiciones fiscales de cada municipio y las decisiones de los congresos estatales.

¿Subirá el predial en 2027 por la nueva Ley Catastral?

No existe un aumento generalizado del impuesto predial aprobado mediante esta reforma. La legislación no establece una nueva tasa nacional ni determina un porcentaje de incremento para los propietarios de viviendas.

Foto: Archivo

Sin embargo, esto no significa que los pagos necesariamente permanecerán iguales.

El impuesto predial se calcula mediante disposiciones locales que pueden considerar el valor catastral del inmueble, las tasas aplicables y otros elementos establecidos en la legislación de cada entidad.

Por ello, conviene distinguir dos situaciones:

Aumento de la tasa del predial : ocurre cuando las autoridades competentes modifican las cuotas o tarifas aplicables.

: ocurre cuando las autoridades competentes modifican las cuotas o tarifas aplicables. Actualización del valor catastral: puede modificar la base utilizada para calcular el impuesto, aunque la tasa permanezca igual.

Esto último explica parte de las preocupaciones expresadas durante el debate legislativo.

Si un inmueble tiene un valor catastral desactualizado y posteriormente se modifica, el monto del impuesto podría cambiar dependiendo de las reglas fiscales que correspondan.

No obstante, la actualización de un registro no equivale automáticamente a un aumento del impuesto.

¿Qué es el valor catastral y cómo influye en el pago del predial?

El valor catastral es una valoración administrativa que se asigna a un inmueble a partir de características como las del terreno y la construcción, de acuerdo con la normativa local.

No necesariamente coincide con el precio al que una vivienda podría venderse en el mercado.

Para determinarlo pueden considerarse elementos como:

La ubicación del inmueble.

La superficie del terreno.

Los metros cuadrados de construcción.

Las características de la edificación.

Los valores unitarios de suelo y construcción aprobados por las autoridades correspondientes.

Este valor puede formar parte de la base utilizada para calcular el impuesto predial.

Por ejemplo, si una propiedad tiene registrado un valor que no refleja sus características actuales, una revisión catastral podría modificarlo. El efecto sobre el impuesto dependerá de las tasas, descuentos y demás reglas fiscales vigentes en el municipio.

Por esa razón, no es posible establecer cuánto pagará de predial una vivienda en 2027 únicamente a partir de la nueva Ley Catastral.

¿Quién decide cuánto se paga de predial en México?

El cobro del impuesto predial corresponde al ámbito municipal, mientras que las legislaturas estatales participan en la aprobación de las disposiciones fiscales aplicables.

El artículo 115 de la Constitución mexicana establece que los ayuntamientos pueden proponer a los congresos estatales las cuotas, tarifas y tablas de valores unitarios de suelo y construcciones utilizadas para las contribuciones inmobiliarias.

Las legislaturas locales son responsables de aprobar las leyes de ingresos municipales.

Esto significa que la nueva legislación federal no sustituye directamente las decisiones que corresponden a municipios y congresos estatales en materia de predial.

Por lo tanto, para saber si aumentará el pago de este impuesto en un municipio será necesario consultar:

La Ley de Ingresos Municipal correspondiente a 2027.

Las tablas de valores catastrales aprobadas.

Las cuotas y tarifas aplicables a los inmuebles.

Los descuentos, subsidios o beneficios fiscales que puedan establecer las autoridades locales.

¿Qué cambiará con la nueva Ley Catastral para los propietarios de viviendas y terrenos?

El principal objetivo de la reforma es establecer mecanismos para que la información de los catastros municipales y los registros públicos de la propiedad pueda actualizarse, homologarse y compartirse entre autoridades.

Actualmente, la información catastral y registral se administra mediante sistemas que pueden presentar diferencias entre entidades y municipios.

La iniciativa contempla instrumentos para facilitar la identificación de inmuebles y la coordinación entre instituciones.

Entre los cambios destacan:

Clave Única Catastral : permitirá identificar cada inmueble mediante una clave y facilitar la vinculación de su información.

: permitirá identificar cada inmueble mediante una clave y facilitar la vinculación de su información. Cédula Única Catastral y Registral : integrará información catastral y registral relacionada con las propiedades.

: integrará información catastral y registral relacionada con las propiedades. Plataforma Nacional Catastral : facilitará la coordinación tecnológica y el intercambio de información entre autoridades.

: facilitará la coordinación tecnológica y el intercambio de información entre autoridades. Plan Nacional Catastral : establecerá directrices para modernizar y actualizar los catastros.

: establecerá directrices para modernizar y actualizar los catastros. Homologación de trámites: buscará establecer criterios comunes para determinados procedimientos relacionados con los inmuebles.

Estos mecanismos forman parte de la propuesta presentada por el Ejecutivo federal, cuyo contenido fue registrado por el Sistema de Información Legislativa.

La intención es que las autoridades puedan identificar propiedades con mayor precisión, relacionar sus registros y reducir inconsistencias entre las bases de datos.

¿Qué pasará con las casas o terrenos que no están registrados en el catastro?

Uno de los aspectos que generó discusión es la posibilidad de incorporar o corregir información sobre inmuebles que actualmente no están registrados de manera adecuada.

La nueva Ley Catastral busca actualizar los registros y valores de los inmuebles en México, lo que ha generado dudas sobre posibles aumentos al impuesto predial en 2027. |Crédito: Ilustrativa.

La actualización de los catastros permitiría detectar diferencias entre las características de una propiedad y los datos que tienen las autoridades.

Esto podría incluir terrenos o construcciones cuya información esté incompleta o desactualizada.

Sin embargo, registrar un inmueble en el catastro no equivale a regularizar automáticamente su propiedad.

El catastro y el Registro Público de la Propiedad cumplen funciones diferentes:

El catastro concentra información sobre la ubicación, características y valoración administrativa de los inmuebles.

El Registro Público de la Propiedad permite dar publicidad a los actos jurídicos y derechos inscritos sobre esos bienes.

La reforma busca mejorar la conexión entre ambos sistemas, pero no debe interpretarse como un mecanismo que por sí solo otorgue escrituras o resuelva conflictos de propiedad.

¿Por qué PAN y PRI advierten sobre un posible “predialazo”?

Durante la discusión legislativa, diputados de oposición cuestionaron los efectos que podría tener la actualización de los registros y valores catastrales.

Legisladores del PAN y PRI utilizaron el término “predialazo” para advertir sobre la posibilidad de que las modificaciones terminen repercutiendo en los impuestos que pagan los propietarios.

El diputado priista Arturo Yáñez sostuvo que el valor catastral es uno de los elementos considerados para calcular el predial, por lo que su actualización podría tener consecuencias en el monto final.

También se plantearon preocupaciones relacionadas con:

La incorporación de inmuebles que actualmente no aparecen en los registros.

Los costos de modernizar sistemas tecnológicos municipales.

Las obligaciones administrativas que asumirían gobiernos estatales y ayuntamientos.

Los posibles efectos sobre la autonomía municipal.

Durante el debate, la diputada panista Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que el dictamen no modifica directamente las tasas del predial, pero cuestionó sus posibles consecuencias futuras.

Estos señalamientos representan advertencias de la oposición y no constituyen la confirmación de un aumento nacional del impuesto.

¿Qué respondió Morena sobre el posible aumento al predial?

Legisladores de Morena y del Partido del Trabajo rechazaron que la reforma tenga como consecuencia directa un incremento en el impuesto predial.

Ley de Justicia Alternativa del 2007 sea obsoleta, desde el punto de vista jurídico y legislativo, pues derogaron este ejercicio para dar pie a una nueva ley de este tipo l Foto: Pixabay

La diputada del PT Nora Merino sostuvo que disponer de información catastral más precisa no significa que los propietarios deban pagar más impuestos de manera automática.

Por su parte, Ricardo Mejía Berdeja defendió la actualización de registros como una medida para fortalecer la certeza jurídica y reducir problemas relacionados con duplicidades e inconsistencias en la información de los inmuebles.

Desde esta postura, la reforma tiene un propósito administrativo y registral, no la creación de un nuevo impuesto.

La diferencia entre ambas posiciones se concentra en sus posibles efectos posteriores: el oficialismo destaca que no se modifican directamente las tasas del predial, mientras la oposición advierte que la actualización de valores podría influir en pagos futuros.

¿Quién administrará los nuevos sistemas catastrales en México?

La reforma contempla la participación de distintas instituciones federales y autoridades locales.

Entre ellas se encuentran:

Sedatu: participará en la coordinación de la política catastral y registral, así como en los mecanismos de modernización.

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones: tendrá funciones relacionadas con lineamientos y plataformas tecnológicas.

Gobiernos estatales y municipales: participarán en la implementación de los nuevos mecanismos dentro de sus competencias.

Inegi: podrá colaborar técnicamente con las autoridades responsables para mejorar la información disponible.

Durante la discusión se aprobó una modificación presentada por la diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, para incorporar expresamente la posibilidad de coordinación con el Inegi.

Otro aspecto del debate fue el financiamiento de la implementación, pues las nuevas obligaciones tecnológicas y administrativas implicarán gastos para las autoridades locales.

Los diputados de oposición cuestionaron cómo podrán asumirlos los municipios, particularmente aquellos con menores capacidades presupuestales.

¿Cuándo entrará en vigor la nueva Ley Catastral?

La aprobación en la Cámara de Diputados no significa que la legislación ya esté vigente.

El proyecto fue enviado al Senado el 7 de octubre de 2026 para continuar el procedimiento constitucional.

De acuerdo con el registro legislativo consultado, la minuta permanecía pendiente en la Cámara revisora.

Para que el nuevo marco legal pueda aplicarse, deberá concluir el proceso legislativo correspondiente y publicarse el decreto en el Diario Oficial de la Federación.

También deberán atenderse los plazos y disposiciones transitorias que establezca el texto definitivo.

Por ello, no debe confundirse la aprobación del proyecto en Diputados con la entrada en vigor de todas sus disposiciones.

¿Cómo saber si aumentará el predial de una casa en 2027?

Los propietarios que busquen conocer posibles modificaciones en sus pagos pueden revisar la información que publiquen sus autoridades municipales y estatales.

Las principales recomendaciones son:

Consultar el recibo del predial de 2026 para identificar el valor catastral registrado y el monto pagado.

Revisar la Ley de Ingresos Municipal de 2027, una vez aprobada, para conocer posibles cambios en cuotas o tarifas.

Verificar las tablas de valores catastrales correspondientes al municipio.

Solicitar información a la oficina de catastro municipal si existen diferencias en la superficie o características del inmueble.

Revisar los beneficios fiscales disponibles, como descuentos o apoyos previstos en la normativa local.

En caso de identificar una modificación en el valor de una propiedad, será necesario conocer cómo fue determinada y qué procedimientos de aclaración o revisión contempla la legislación correspondiente.

La nueva Ley Catastral busca transformar la manera en que se registra y comparte la información de los inmuebles en México, pero no permite concluir que todos los propietarios pagarán más predial en 2027.

La cantidad que corresponda pagar seguirá dependiendo de las disposiciones locales. Por eso, el seguimiento a las leyes de ingresos municipales y a las actualizaciones de valores catastrales será fundamental para conocer cualquier cambio que afecte a los contribuyentes.

Te puede interesar: Sheinbaum afirma que Ley Catastral no busca federalizar el catastro