Sheinbaum afirma que Ley Catastral no busca federalizar el catastro 

La mandataria afirmó que con la ley se busca generar una conexión jurídica para que todos los municipios pueda homologar sus catastros.

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral sólo será un apoyo para los municipios, pero no trata de “federalizar” el catastro.

Es apoyo. Un esquema a la ley general para que todos los municipios puedan avanzar en su catastro, pero no se considera federalizar lo de los municipios”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria afirmó que con la ley se busca generar una conexión jurídica para que todos los municipios pueda homologar sus catastros.

Hace unos días Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, dijo durante la comparecencia en la Cámara de Diputados por el Paquete Económico 2027 que se trata de una herramienta para fortalecer la recaudación local.

“Una de las herramientas para fortalecer la recaudación local, presentamos también en esta soberanía una propuesta para mejorar los catastros y mejorar los registros públicos de estados y municipios del país. Pensamos que esto es muy importante. La preocupación por las finanzas municipales es histórica en México, a lo largo de muchas administraciones se ha buscado la fórmula para hacerlo”, detalló.

Te puede interesar: Empresas factureras podrían enfrentar nuevos controles en 2027, pues una iniciativa propone revisar desde el RFC, la capacidad económica de socios y el origen del capital para evitar operaciones simuladas

La propuesta, agregó, es “muy importante” y “en todo momento respeta la autonomía municipal conforme al artículo 115 constitucional y crea una plataforma de colaboración entre la federación y los municipios”.