Empresas factureras podrían enfrentar nuevos controles en 2027, pues una iniciativa propone revisar desde el RFC, la capacidad económica de socios y el origen del capital para evitar operaciones simuladas

Las redes de empresas factureras también pueden utilizarse para dispersar recursos, ocultar su origen y desviar dinero público. | Crédito: canva

La iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar plantea revisar a socios y accionistas desde la creación de las empresas.

El combate a las empresas factureras debe convertirse en uno de los puntos centrales del Paquete Económico 2027, de acuerdo con el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien plantea modificar los controles para detectar estas estructuras desde su creación y evitar que sean utilizadas para evadir impuestos o desviar recursos públicos.

La propuesta, difundida por el legislador y retomada por El Universal y La Silla Rota, busca cambiar el enfoque de fiscalización para intervenir antes de que una empresa sea utilizada para simular operaciones y después desaparezca.

Entre las medidas planteadas se encuentran acreditar la capacidad económica de socios y accionistas, comprobar el origen del capital y realizar aportaciones mediante mecanismos electrónicos que permitan rastrear el dinero.

¿Cómo operaría el esquema de las empresas factureras?

De acuerdo con la explicación presentada por el diputado, estas estructuras pueden comenzar con la constitución de una sociedad mediante prestanombres.

Después, la empresa obtiene los elementos necesarios para operar formalmente, como el RFC, la e.firma y los sellos digitales, además de abrir cuentas bancarias.

Una vez que cuenta con estas herramientas, puede comenzar a emitir facturas de manera masiva.

El siguiente paso consiste en abandonar el domicilio registrado y quedar como empresa no localizada. Cuando la autoridad identifica a una de estas sociedades, otra compañía de la misma red puede continuar con las operaciones.

El esquema descrito por el legislador puede resumirse de la siguiente manera:

Constitución de la empresa. Obtención de RFC, e.firma y sellos. Apertura de cuentas. Facturación masiva. Abandono del domicilio. Sustitución por otra empresa.

La propuesta busca intervenir desde el primer eslabón para evitar que las sociedades puedan crearse únicamente para participar en este tipo de operaciones.

¿Por qué el diputado quiere modificar los controles?

Ramírez Cuéllar considera que el problema no se limita a la evasión de impuestos. Según su planteamiento, las redes de empresas factureras también pueden utilizarse para dispersar recursos, ocultar su origen y desviar dinero público.

En estos casos, el dinero puede salir de un gobierno o de un particular hacia una primera empresa y posteriormente pasar por varias sociedades mediante operaciones sucesivas.

El objetivo sería dificultar la identificación del origen y destino de los recursos hasta que estos lleguen a los beneficiarios finales.

El diputado afirmó que estas estructuras pueden involucrar a prestanombres, facilitadores, notarios, liderazgos sindicales, funcionarios estatales y municipales, así como entidades que no son contribuyentes del ISR.

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¿Qué propone para quienes utilicen facturas falsas o simuladas?

Uno de los puntos de la iniciativa consiste en establecer que quienes realicen operaciones mediante facturas falsas o simuladas deberán pagar ISR sobre el monto de dichas operaciones.

También plantea establecer responsabilidades para funcionarios y dirigentes sindicales que participen en este tipo de esquemas.

La intención, explicó Ramírez Cuéllar, es que los controles no se concentren únicamente en una empresa, sino que alcancen a los distintos participantes de la operación.

“Los controles deben aplicarse a toda la cadena”, señaló el diputado, de acuerdo con la información publicada por La Silla Rota.

La propuesta contempla fortalecer la vigilancia sobre estados, municipios, sindicatos y organismos públicos, debido a que, según el legislador, estos espacios pueden ser utilizados para facilitar la dispersión de recursos.

¿Cómo cambiaría el proceso para crear una empresa?

Otro de los principales cambios planteados estaría relacionado con el momento en que una empresa se incorpora al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

La propuesta establece que, al inscribir una persona moral, sus socios o accionistas deberían acreditar su capacidad económica y la procedencia del capital con el que se constituirá la sociedad.

Además, las aportaciones tendrían que realizarse mediante medios electrónicos que permitan su trazabilidad.

Con esto se busca conocer desde el inicio:

Quién está detrás de una empresa.

De dónde provienen los recursos utilizados para crearla.

Cómo se mueve posteriormente ese dinero.

La lógica de la iniciativa es pasar de una revisión que ocurre después de detectar irregularidades a un sistema que incorpore controles desde la creación de la sociedad.

¿Qué pasa cuando una facturera desaparece?

Uno de los problemas señalados por Ramírez Cuéllar es que una empresa puede dejar de operar formalmente después de haber emitido facturas y dispersado recursos.

Cuando la autoridad la identifica como no localizada, la red puede utilizar otra sociedad para continuar con operaciones similares.

Esto permite, según la descripción del diputado, sustituir rápidamente a una empresa por otra y mantener activo el mecanismo.

Por ello, la iniciativa plantea fortalecer los controles en el origen y establecer mecanismos que permitan seguir la ruta de los recursos, en lugar de concentrar la fiscalización únicamente en empresas que ya fueron utilizadas.

¿Cuánto dinero se pierde por estos esquemas?

Ramírez Cuéllar afirmó que el impacto puede alcanzar miles de millones de pesos anuales para la hacienda pública.

“El daño es inmenso. Puede representar miles de millones de pesos anuales para la hacienda pública. Estamos frente a un vehículo financiero para lavar dinero y frente a una forma de enriquecimiento abusivo y grotesco a costa del erario”, afirmó.

Además de la pérdida de ingresos fiscales, el diputado señaló que el problema adquiere otra dimensión cuando los mecanismos se utilizan para desviar recursos públicos.

En esos casos, además del posible impacto en la recaudación, puede existir una afectación al patrimonio público y responsabilidades para quienes intervengan.

¿Qué busca cambiar el Paquete Económico 2027?

El planteamiento del diputado busca que el combate a las empresas factureras forme parte de las prioridades del Paquete Económico 2027.

Su propuesta parte de una idea central: no esperar a que una empresa sea utilizada, desaparezca y posteriormente sea detectada, sino revisar desde su creación quiénes son sus integrantes y cuál es el origen del dinero con el que inicia operaciones.

La propuesta plantea así pasar de una fiscalización principalmente reactiva a una estrategia preventiva basada en identificación de socios, comprobación del origen del capital, trazabilidad de las aportaciones, vigilancia de las operaciones y responsabilidades claras.

El alcance final de estas medidas dependerá del proceso legislativo y de las disposiciones que eventualmente sean aprobadas para el Paquete Económico 2027.

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