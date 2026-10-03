Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Mexicali / Inegi

¿Cuánto gastan los hogares de Baja California? Esto dice el INEGI

Baja California registró uno de los mayores gastos corrientes monetarios promedio por hogar del país durante 2025.

¿Cuánto gastan los hogares de Baja California? Esto dice el INEGI

Los hogares de Baja California registraron un gasto corriente monetario promedio de 73 mil 459 pesos trimestrales durante 2025 l Foto: Pixabay

Por Luis García  

Agregar EL IMPARCIAL en

Mexicali,B.C.-Baja California registró uno de los mayores gastos corrientes monetarios promedio por hogar del país durante 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los hogares del estado tuvieron un gasto corriente monetario promedio de 73 mil 459 pesos trimestrales durante 2025, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Con esta cifra, Baja California se ubicó en el quinto lugar nacional entre las entidades con mayor gasto promedio por hogar, por debajo de Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Baja California Sur.

Repunta Baja California en acciones para garantizar bienestar a las personas adultas mayores

Mexicali

Repunta BC en bienestar para adultos mayores

La diferencia también se observó entre localidades. En las zonas urbanas de Baja California, el gasto promedio fue de 75 mil 258 pesos trimestrales, mientras que en las localidades rurales alcanzó los 58 mil 936 pesos.

Los resultados corresponden a la información recopilada por el INEGI durante los cuatro trimestres de 2025.

Sigue nuestro canal de WhatsApp

Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí

Te recomendamos

Temas relacionados

Boletín

Suscríbete gratis y sigue informado

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

WhatsApp

526621861024

Suscribete a nuestro canal y recibe las últimas noticias.

Telegram

t.me/elimparcial

Visita nuestro canal y suscríbete

Síguenos
El Imparcial Light

Un sitio de Grupo HealyGrupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados