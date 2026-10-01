¿Adiós al efectivo en México? Avanza la Ley de Economía Digital en la Cámara de Diputados

Gobierno de Sheinbaum busca disminuir uso de efectivo con pagos digitales. | Crédito: Presidencia/Canva

La propuesta se avaló con 25 votos a favor de la mayoría y cuatro votos en contra de la oposición.

CIUDAD DE MÉXICO. — La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la nueva Ley de Economía Digital, una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum que faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar qué sectores y actividades deberán cobrar únicamente mediante pagos electrónicos.

La propuesta se avaló con 25 votos a favor de la mayoría y cuatro votos en contra de la oposición, tras realizarse únicamente modificaciones de forma.

Según información difundida por el diario Reforma, la legislación pasará al pleno para su discusión la próxima semana. El proyecto busca homologar las plataformas bancarias, integrar la CURP digital como herramienta de autenticación y ampliar la infraestructura para cobros con código QR en los establecimientos.

Persona escaneando un código QR con su teléfono celular desde una terminal de cobro digital para realizar una transacción en México. | Magnific

¿En qué consiste la nueva Ley de Economía Digital y cómo funcionará?

El proyecto de ley establece un marco normativo para agilizar los trámites y las transacciones financieras en todo el país:

Pagos digitales obligatorios: La Secretaría de Hacienda tendrá la atribución de definir las actividades relevantes donde ya no se aceptará efectivo y la única vía de pago será electrónica.

La tendrá la atribución de definir las actividades relevantes donde ya no se aceptará efectivo y la única vía de pago será electrónica. CURP digital como mecanismo de identidad: Para contratar servicios financieros por internet, las instituciones bancarias aceptarán la CURP digital como un método de verificación confiable.

Para contratar servicios financieros por internet, las instituciones bancarias aceptarán la CURP digital como un método de verificación confiable. Regulación a cargo de Banxico y la CNBV: El Banco de México y la CNBV emitirán reglas para que los comercios y bancos faciliten el cobro mediante códigos QR y adapten la experiencia de usuario en las aplicaciones móviles.

La Secretaría de Hacienda modificó las reglas para prevenir y detectar operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita. Foto: El Universal

Las dudas sobre los costos: ¿Afectará el precio de los productos?

Durante el debate en la comisión, la oposición cuestionó si la digitalización generará cobros extra para los consumidores de a pie:

Sistemas de comisiones: Integrantes de bancadas como Movimiento Ciudadano advirtieron que las operaciones digitales requieren terminales, internet y redes de procesamiento que cobran tarifas. Señalaron que se debe garantizar que el precio final no aumente para el cliente al cambiar de efectivo a tarjeta o transferencia.

Integrantes de bancadas como Movimiento Ciudadano advirtieron que las operaciones digitales requieren terminales, internet y redes de procesamiento que cobran tarifas. Señalaron que se debe garantizar que el precio final no aumente para el cliente al cambiar de efectivo a tarjeta o transferencia. Prevalencia del dinero en efectivo: Cifras del INEGI citadas en la discusión muestran que el 85.2% de las personas utiliza efectivo para compras de 500 pesos o menos. En montos mayores a esa cantidad, el 73.5% de la población prefiere seguir pagando con billetes y monedas.

Mexicali superó el millón de habitantes y concentra más de una cuarta parte de la población de Baja California, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) l Foto Archivo GH

Brecha de conectividad, ciberdelitos e informalidad en el país

Diputados del PAN y del PRI expusieron los principales inconvenientes que podría enfrentar la población en zonas sin infraestructura adecuada:

Comunidades sin conectividad: Legisladores advirtieron que restringir el uso de efectivo perjudicará a adultos mayores, personas no bancarizadas y zonas rurales donde falla el internet o el suministro eléctrico.

Legisladores advirtieron que restringir el uso de efectivo perjudicará a adultos mayores, personas no bancarizadas y zonas rurales donde falla el internet o el suministro eléctrico. Riesgo de estafas en línea: Representantes del PRI destacaron que el 60% de los fraudes en el país ocurren en plataformas digitales, señalando que en los primeros meses de 2026 la policía cibernética registró más de 14 mil reportes por diversos delitos en la Ciudad de México.

¿Se prohibirá pagar en efectivo en México? La iniciativa de Sheinbaum permitiría a Hacienda elegir sectores donde solo se acepten pagos digitales y electrónicos. | Crédito: Especial/Presidencia/Banco digital GH/Canva