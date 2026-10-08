Se hacían pasar por funcionarios de la SCJN y del gobierno para defraudar y extorsionar

El operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales permitió la captura de los cinco señalados.

MÉXICO. — La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a cinco personas por su probable participación en una red dedicada a la extorsión y suplantación de identidad de servidores públicos.

Según el diario El Universal, entre las personas capturadas se encuentra Luis “N”, exsecretario de Administración y Finanzas de Michoacán, así como su esposa, sus dos hijos y un escolta.

Las investigaciones oficiales señalan que los integrantes de este grupo utilizaban los contactos obtenidos por el exfuncionario en el servicio público para engañar a sus víctimas.

Para concretar las exigencias de dinero o favores laborales, se hacían pasar por personal de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno del Estado de México.

¿Quiénes son los integrantes detenidos y antecedentes del exfuncionario?

El operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales permitió la captura de los cinco señalados en el Estado de México:

Luis “N”: Exsecretario de Administración y Finanzas y ex Tesorero General del Gobierno de Michoacán en el periodo 2012-2013. Registra antecedentes penales por el delito de peculado y una inhabilitación oficial para ejercer cargos públicos.

Exsecretario de Administración y Finanzas y ex Tesorero General del Gobierno de Michoacán en el periodo 2012-2013. Registra antecedentes penales por el delito de y una inhabilitación oficial para ejercer cargos públicos. Liliana “N”: Identificada por las autoridades como esposa de Luis “N”.

Identificada por las autoridades como esposa de Luis “N”. Luis Samuel “N”: Hijo del exservidor público.

Hijo del exservidor público. Aimee de Guadalupe “N”: Hija de Luis “N”.

Hija de Luis “N”. Agustín Arturo “N”: Quien se desempeñaba como escolta de la familia.

Así era el centro de operaciones en Metepec y el modo de operar

Las labores de inteligencia de la fiscalía mexiquense permitieron ubicar el inmueble desde donde se realizaban las llamadas y mensajes de presión:

Ubicación de la base: La red estableció su centro de actividades en una residencia ubicada en el fraccionamiento “La Providencia” , en el municipio de Metepec, Estado de México .

La red estableció su centro de actividades en una residencia ubicada en el fraccionamiento , en el municipio de . Uso de directorio personal: Luis “N” utilizaba la agenda de contactos telefónicos recopilada a lo largo de su trayectoria en la administración pública para ubicar a sus víctimas.

Luis “N” utilizaba la agenda de contactos telefónicos recopilada a lo largo de su trayectoria en la administración pública para ubicar a sus víctimas. Mecanismo de engaño: Los presuntos extorsionadores contactaban a las personas a través de llamadas directas o mensajes de texto, ostentándose falsamente como mandos de instituciones federales o estatales para dar credibilidad a sus peticiones.

Los presuntos extorsionadores contactaban a las personas a través de llamadas directas o mensajes de texto, ostentándose falsamente como mandos de instituciones federales o estatales para dar credibilidad a sus peticiones. Fines ilícitos: Exigían beneficios económicos o concesiones laborales a cambio de gestiones o influencias inexistentes.

Evidencia tecnológica y dispositivos asegurados

Durante la intervención en el inmueble, los peritos ministeriales aseguraron material electrónico clave para la integración de la carpeta de investigación:

Equipos móviles: Se decomisaron al menos 19 teléfonos celulares de marcas como iPhone, Samsung Galaxy y Motorola .

Se decomisaron al menos de marcas como . Tarjetas SIM: Las autoridades aseguraron chips telefónicos con registros de uso que coinciden de forma exacta con los números denunciados por las víctimas.

Las autoridades aseguraron chips telefónicos con registros de uso que coinciden de forma exacta con los números denunciados por las víctimas. Prueba técnica: La correspondencia entre las líneas aseguradas y los reportes de las víctimas permitió sustentar la orden de aprehensión por el delito de extorsión.

¿Qué hacer ante un intento de suplantación o extorsión?

Si usted recibe llamadas o mensajes a nombre de funcionarios o dependencias públicas exigiendo pagos o compromisos, las autoridades recomiendan aplicar las siguientes medidas de seguridad:

Cuelgue inmediatamente: No entable conversación ni proporcione datos personales o familiares a desconocidos.

No entable conversación ni proporcione datos personales o familiares a desconocidos. Verifique por vías oficiales: Comuníquese directamente a los conmutadores públicos de la dependencia mencionada para corroborar la existencia del trámite o del servidor público.

Comuníquese directamente a los conmutadores públicos de la dependencia mencionada para corroborar la existencia del trámite o del servidor público. Denuncie al 089: Realice un reporte en la línea de denuncia anónima 089 para registrar el número telefónico y permitir el rastreo por parte de las unidades de inteligencia.

Realice un reporte en la línea de denuncia anónima para registrar el número telefónico y permitir el rastreo por parte de las unidades de inteligencia. Resguarde la evidencia: No elimine los mensajes de texto, capturas de pantalla ni historiales de llamadas, ya que constituyen datos de prueba para las autoridades ministeriales.

¿Qué se sabe de la detención de la red en Metepec?