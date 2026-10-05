Sheinbaum anuncia decreto para limitar contenidos violentos y abuso sexual en redes sociales

Claudia Sheinbaum anunció que después del Mundial abrirá un debate sobre regulación de inteligencia artificial, redes sociales y uso de celulares en escuelas. | Foto: Especial GH.

El Gobierno federal presentará este jueves nuevas medidas para que las plataformas detecten, reporten y retiren contenidos que inciten a la violencia, además de combatir acoso y abuso sexual.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal presentará este jueves un decreto para establecer nuevas medidas contra la propagación de violencia, acoso y abuso sexual en plataformas digitales.

La mandataria informó que ya comenzaron las conversaciones con las empresas de redes sociales para definir las medidas y buscar acuerdos, pero advirtió que el Gobierno avanzará con las restricciones aunque no exista consenso con las compañías.

Tenemos que tomar medidas porque en algunos casos será en común acuerdo y ojalá sea así, pero de no ser así, hay que tomar medidas”, afirmó.

¿Qué medidas plantea el Gobierno para las redes sociales?

El ordenamiento establecerá obligaciones para que las plataformas detecten, reporten y retiren contenidos y comentarios que inciten directamente a actos violentos, además de contemplar mecanismos de coordinación con las autoridades.

Sheinbaum señaló que especialistas participan en la definición de los alcances del decreto, cuya presentación está prevista para este jueves durante su conferencia matutina.

La Presidenta sostuvo que las plataformas digitales tienen responsabilidad sobre los contenidos que permiten circular y rechazó que la promoción de violencia o abuso pueda considerarse parte de la libertad de expresión.

No creo que nadie piense que es libertad, estar promoviendo violencias de todo tipo en las redes sociales o abusos sexuales”, señaló.

Sheinbaum busca evitar vínculos violentos entre jóvenes

La mandataria explicó que las medidas están relacionadas con cuatro casos de violencia registrados recientemente en escuelas del País, en los que jóvenes ingresaron a planteles y atacaron a maestros o estudiantes.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, en estos casos las autoridades encontraron comunicación entre jóvenes a través de redes sociales.

Se va a hablar esta semana con ellos, ya inició la comunicación, pero es una responsabilidad. No queremos que las redes sociales se conviertan en un espacio de vínculo de los jóvenes a través de la violencia”, afirmó.

Sheinbaum consideró que el Gobierno no puede limitar la respuesta a programas de prevención emocional ante la presencia de contenidos relacionados con acoso, abuso sexual y violencia en plataformas digitales.

No podemos ser omisos ante esto”, sostuvo.

¿Qué pasará con el programa ABC de las Emociones?

En materia educativa, Sheinbaum aclaró que la estrategia ABC de las Emociones es una política definida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que su aplicación no depende del sindicato magisterial.

La Presidenta explicó que los maestros pueden participar en las acciones de prevención y que, cuando sea necesario, también se puede dialogar con las organizaciones sindicales.

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Sin embargo, precisó que la política educativa corresponde al Gobierno federal y a la SEP, mientras que los sindicatos son uno de los actores que participan en su implementación.