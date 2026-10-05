Sheinbaum afirma tiene “mucho interés” de asistir a la APEC; “nunca he ido a China”

La Presidenta participará en el foro internacional los días 18 y 19 de noviembre y busca realizar el viaje en un avión comercial junto con cuatro integrantes de su equipo.

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que realizará un viaje express a China y que aún revisan la logística porque debe estar en México para el 20 de noviembre.

La mandataria decidió participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 en China los días 18 y 19 de noviembre.

La APEC es 18 y 19 de noviembre, yo tengo que estar el 20 aquí”, dijo durante fe su conferencia matutina.

El 20 de noviembre es una fecha cívica en México y la Presidenta preside todos los años el Desfile Cívico Militar.

La mandataria aclaró que desea viajar en avión comercial con unas cuatro personas de su equipo, pero son más de 24 horas de viaje.

Y son más de 24 horas de vuelo, tendríamos que estar el 18 y venirnos el 19 para estar aquí el 20. Sí tengo mucho interés venir a la APEC. Nunca he ido a China, tengo interés en ir”, dijo.

La Presidenta destacó que aún revisa la logística para poder participar en el foro internacional en China.

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