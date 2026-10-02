Anuncia Sheinbaum creación de grupo de trabajo para obligar a plataformas digitales a bajar contenidos violentos a través de decreto

Claudia Sheinbaum anunció que después del Mundial abrirá un debate sobre regulación de inteligencia artificial, redes sociales y uso de celulares en escuelas. | Foto: Especial GH.

La Presidenta anunció un grupo de trabajo con Seguridad y la Agencia de Transformación Digital para establecer nuevas obligaciones a las plataformas y reforzar la protección de menores en redes sociales.

Ciudad de México (GH).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un grupo de trabajo para publicar un decreto que obligue a las plataformas digitales a bajar contenido violento o de abuso al que puedan tener acceso los adolescentes y los niños.

Luego del ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila que dejó a una profesora fallecida y varios heridos, la mandataria indicó que el objetivo es que las plataformas asuman una parte de la responsabilidad “y no difundan, promuevan, propaguen la comunicación relacionada con estos actos delictivos o conductas violentas”.

Vamos a llamar a expertos, no solo entre nosotros, que hayan trabajado estos temas para que nos ayuden a la elaboración de este decreto”, dijo.

La Presidenta lamentó lo ocurrido en la escuela de Torreón y los ligó con otros cuatro episodios más que se han dado en México.

“Tomamos una decisión, estoy conformando un grupo de trabajo donde participan la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital, donde el primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen su contenido en el momento que encuentre acciones o comunicaciones de abuso o acoso. Prohibir que haya este tipo de cosas en las plataformas digitales”, dijo.

Además se tomarán medidas en las escuelas, aunado a un llamado a los padres de familia a estar atentos al tipo de contenido que consumen sus hijos en las redes sociales.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, explicó que las investigaciones preliminares indican que dos jóvenes mayores de edad, identificados como hermanos y exalumnos del plantel, ingresaron a la escuela y agredieron con armas blancas a personal educativo y estudiantes en distintos puntos de las instalaciones.

Durante la agresión una integrante del personal directivo resultó gravemente lesionada y posteriormente perdió la vida. Expresamos nuestras condolencias a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus alumnos y a toda la comunidad escolar. Además, cuatro personas resultaron lesionadas, dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado, un alumno y una mujer que se encuentra estable”, indicó.

El secretario explicó que las líneas de trabajo en donde trabajarán para emitir, lo más pronto posible un decreto, es establecer las obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes.

“El fortalecimiento del programa ABC de las Emociones con asambleas con padres de familia y también la incorporación de buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo, mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, y una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención oportuna”, indicó.

García Harfuch detalló que se trabajará en impulsar las reformas necesarias para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o nocivos, mecanismos de verificación y protección acordes con la edad, y mayores responsabilidades para las plataformas digitales.