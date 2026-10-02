Con veladoras y flores, recuerdan a subdirectora asesinada en ataque a secundaria de Torreón; esta es la cronología del caso

Ataque en secundaria de Torreón: recuerdan a Nery Edith con veladoras y flores. Foto: El Universal

Vecinos y ciudadanía realizaron oraciones frente al plantel donde ocurrió el ataque; el fiscal de Coahuila informó que dos de los cuatro heridos permanecen graves.

La comunidad de Torreón, Coahuila, comenzó a reunirse frente a la Secundaria General número 13, en el ejido La Unión, para recordar a la subdirectora Nery Edith Nevárez González, quien murió durante un ataque perpetrado este jueves por dos exalumnos.

En la entrada del plantel, vecinos y ciudadanos colocaron veladoras, flores y una fotografía de la maestra. Dos ramos de rosas fueron colocados en los barrotes de la puerta, que se convirtió en un punto de encuentro para quienes acudieron a expresar sus condolencias.

Algunas personas permanecieron en la acera frente a la escuela y realizaron oraciones en memoria de la subdirectora, mientras observaban el acceso por donde ingresaron los agresores.

Más tarde, más de 30 personas se reunieron para rezar un rosario frente al plantel, en medio del duelo provocado por el ataque.

Avanzan investigaciones por agresión en escuela de Torreón; hay dos detenidos.#CoahuilaPaDelante #APasosDeGigante pic.twitter.com/AsFViMgpMS — Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) October 1, 2026

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Con veladoras, rosas, fotografías y oraciones, ciudadanos se acercaron a la secundaria para expresar su solidaridad y recordar a Nery Edith Nevárez González.

🥀 Un altar de flores y luces en la puerta de la secundaria. Alumnos y padres de familia se unieron hoy para rendir homenaje a la memoria de la subdirectora Nery Edith. 🕊️#AztecaAlMomento #Torreón #AtaqueEnSecundaria pic.twitter.com/ei8LO6JLPR — Tv Azteca Laguna (@TvAztecaLaguna) October 2, 2026

Cronología del ataque en el que murió Nery Edith Nevárez en Torreón

Jueves 1 de octubre de 2026

Antes de las 8:40 horas — Inicio de la jornada escolar. La agresión ocurrió en la Secundaria General No. 13 , ubicada en el ejido La Unión, al norte de Torreón, Coahuila . Los dos presuntos responsables eran hermanos de 18 años y exalumnos del plantel. La Fiscalía General del Estado confirmó posteriormente su detención.

La agresión ocurrió en la , ubicada en el ejido . Los dos presuntos responsables eran hermanos de 18 años y exalumnos del plantel. La Fiscalía General del Estado confirmó posteriormente su detención. Alrededor de las 8:40 horas — Los hermanos ingresan al plantel. De acuerdo con la reconstrucción difundida por La Jornada a partir de testimonios y declaraciones de autoridades, los jóvenes ingresaron durante un cambio de clase . Los reportes coinciden en que utilizaron machetes u otras armas blancas.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por a partir de testimonios y declaraciones de autoridades, los jóvenes ingresaron durante un . Los reportes coinciden en que utilizaron Primeros minutos del ataque — Estudiantes buscan refugio. Al escuchar las detonaciones, alumnos corrieron hacia los salones y algunos colocaron butacas y sillas contra las puertas para impedir que los agresores entraran. Esta parte de la secuencia fue relatada por estudiantes entrevistados por medios que estuvieron en el lugar.

Al escuchar las detonaciones, alumnos corrieron hacia los salones y algunos colocaron para impedir que los agresores entraran. Esta parte de la secuencia fue relatada por estudiantes entrevistados por medios que estuvieron en el lugar. Durante la agresión — Nery Edith Nevárez es atacada. La subdirectora Nery Edith Nevárez González, de 56 años , fue una de las personas atacadas y murió como consecuencia de las lesiones. La Fiscalía confirmó su fallecimiento.

La , fue una de las personas atacadas y murió como consecuencia de las lesiones. La Fiscalía confirmó su fallecimiento. Durante el ataque — También resultan heridas otras personas. La información oficial fue actualizándose durante el día. El primer reporte de la Fiscalía hablaba de tres lesionados; posteriormente el saldo confirmado por autoridades estatales pasó a cuatro personas heridas , además de la subdirectora fallecida. Dos de los lesionados fueron reportados en estado grave o delicado.

La información oficial fue actualizándose durante el día. El primer reporte de la Fiscalía hablaba de tres lesionados; posteriormente el saldo confirmado por autoridades estatales pasó a , además de la subdirectora fallecida. Dos de los lesionados fueron reportados en estado grave o delicado. Durante la agresión — Los atacantes avanzan por el plantel. La reconstrucción presentada por N+ señala que los jóvenes primero se enfrentaron con personal de la escuela y posteriormente llegaron a un área de baños, donde continuaron las agresiones. En esa zona también resultó lesionado un estudiante.

La reconstrucción presentada por N+ señala que los jóvenes primero se enfrentaron con personal de la escuela y posteriormente llegaron a un área de baños, donde continuaron las agresiones. En esa zona también resultó lesionado un estudiante. Aproximadamente 8:50 horas — Se recibe el reporte de emergencia. La Jornada reportó que las corporaciones recibieron llamadas alrededor de las 8:50 horas , inicialmente por detonaciones que fueron reportadas como posibles disparos. Posteriormente se estableció que se habían utilizado petardos y armas blancas.

reportó que las corporaciones recibieron llamadas alrededor de las , inicialmente por detonaciones que fueron reportadas como posibles disparos. Posteriormente se estableció que se habían utilizado petardos y armas blancas. Minutos después — Vecinos acuden a la secundaria. Habitantes del ejido La Unión acudieron al plantel después de escuchar las detonaciones. Diversos reportes señalan que algunos vecinos persiguieron y retuvieron a los dos jóvenes hasta entregarlos a elementos de seguridad.

#México 🇲🇽 | Ataque en la Escuela Secundaria General No. 13 en Torreón, Coahuila deja una subdirectora muerta. ⚠️



Según la Fiscalía de Coahuila, dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, ingresaron encapuchados y atacaron con armas blancas y artefactos explosivos a… pic.twitter.com/n8BoE4w2op — Dígame.com.co l Medio digital 🇨🇴 (@DigameMM) October 1, 2026

Mañana del 1 de octubre — Los dos presuntos responsables quedan detenidos. El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez , confirmó que los dos hermanos, ambos de 18 años y exalumnos de la secundaria, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial.

El fiscal general de Coahuila, , confirmó que los dos hermanos, ambos de 18 años y exalumnos de la secundaria, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad ministerial. Mediodía — Fiscalía confirma el asesinato de la subdirectora. Federico Fernández confirmó públicamente que Nery Edith Nevárez , subdirectora del plantel, había muerto durante la agresión. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Federico Fernández confirmó públicamente que , subdirectora del plantel, había muerto durante la agresión. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Durante la tarde — Se actualiza el saldo de víctimas. La Fiscalía informó que eran cuatro personas lesionadas además de la subdirectora fallecida. La información difundida posteriormente precisó que entre los heridos había integrantes del personal docente y un estudiante; dos permanecían delicados o graves.

La Fiscalía informó que eran además de la subdirectora fallecida. La información difundida posteriormente precisó que entre los heridos había integrantes del personal docente y un estudiante; dos permanecían delicados o graves. Tarde del 1 de octubre — Fiscalía informa sobre las primeras líneas de investigación. Fernández Montañez señaló que los dos detenidos eran exalumnos y que, de acuerdo con sus primeras declaraciones, existía un resentimiento hacia la escuela . El fiscal también dijo que, hasta ese momento, no había elementos para afirmar que estuvieran bajo los efectos de alcohol o drogas. Se trataba de una hipótesis inicial, no de una conclusión definitiva sobre el móvil.

Fernández Montañez señaló que los dos detenidos eran exalumnos y que, de acuerdo con sus primeras declaraciones, existía un . El fiscal también dijo que, hasta ese momento, no había elementos para afirmar que estuvieran bajo los efectos de alcohol o drogas. Se trataba de una hipótesis inicial, no de una conclusión definitiva sobre el móvil. 1 de octubre — Gobierno de Coahuila fija postura. El gobernador Manolo Jiménez Salinas expresó sus condolencias a la familia de Nery Edith y señaló que las investigaciones continuarían hasta esclarecer los hechos. El Gobierno estatal informó que mantendría coordinación entre seguridad, educación y Fiscalía.

El gobernador expresó sus condolencias a la familia de Nery Edith y señaló que las investigaciones continuarían hasta esclarecer los hechos. El Gobierno estatal informó que mantendría coordinación entre seguridad, educación y Fiscalía. 1 de octubre — Interviene el Gabinete de Seguridad federal. El Gabinete de Seguridad informó que colaboraría con las autoridades de Coahuila y Torreón para esclarecer el ataque y dar seguimiento a la investigación.

El Gabinete de Seguridad informó que colaboraría con las autoridades de Coahuila y Torreón para esclarecer el ataque y dar seguimiento a la investigación. Noche del 1 de octubre — Se realiza la necropsia. El Siglo de Torreón reportó que la necropsia estableció que Nery Edith murió por choque hipovolémico derivado de la pérdida de sangre provocada por múltiples lesiones . El dictamen también describió lesiones en los brazos compatibles con heridas de defensa. Este dato corresponde al reporte forense difundido por el medio y debe atribuirse a esa información mientras la Fiscalía no publique el dictamen íntegro.

reportó que la necropsia estableció que Nery Edith murió por . El dictamen también describió lesiones en los brazos compatibles con heridas de defensa. Este dato corresponde al reporte forense difundido por el medio y debe atribuirse a esa información mientras la Fiscalía no publique el dictamen íntegro. Noche del 1 de octubre — La comunidad comienza a colocar veladoras y flores. Vecinos y ciudadanos acudieron a la entrada de la secundaria para colocar veladoras, flores y una fotografía de Nery Edith. Más de 30 personas se reunieron posteriormente para rezar un rosario en memoria de la subdirectora.

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Viernes 2 de octubre de 2026

2 de octubre — Continúa la investigación. Los dos detenidos permanecen a disposición de la autoridad ministerial mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para establecer la mecánica completa del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.