“Me toca a mí“: investigan TikTok ligado al asesinato de la profesora Nedi Edith donde muestran armas que y ropa usadas durante ataque en secundaria de Torreón

El joven presuntamente es ligado a la cuenta de Tiktok user804248814011, que mostró vestuario y armas usadas durante el ataque en una secundaria donde la profesora Nedi Edith, subdirectora del plantel, fue asesinada.

El usuario de TikTok será investigado por las publicaciones que han sido relacionadas al ataque en la secundaria general número 13.

MÉXICO. — A través de redes sociales se dieron a conocer publicaciones realizadas un día antes de la agresión cometida en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión en Torreón, Coahuila.

Un perfil de la plataforma TikTok anticipó el ataque mediante imágenes donde mostraba las prendas de vestir, armas blancas y artefactos explosivos que posteriormente se utilizaron durante el incidente del jueves.

Según reportes publicados por el diario El Universal, la cuenta identificada bajo el nombre de usuario “user804248814011” difundió el mensaje “Ya me toca a mí” el miércoles 30 de septiembre.

El hallazgo de estas publicaciones confirma que la agresión fue planificada y difundida previamente en entornos digitales antes de su ejecución en el plantel educativo.

Nery Edith se desempeñaba como subdirectora de la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, municipio de Torreón. Tenía 56 años y formaba parte de la comunidad educativa del plantel donde ocurrió la agresión. Foto: SNTE 35. Facebook.

¿Qué evidencias contenían las publicaciones en redes sociales?

El análisis de las imágenes compartidas en la cuenta de TikTok muestra elementos que coinciden con los objetos asegurados por las autoridades en la escena:

Indumentaria planeada: El usuario publicó una fotografía con una muda de ropa compuesta por tenis negros con detalles en azul, pantalón de mezclilla negro y una sudadera con la imagen de Baphomet (un pentagrama invertido con la cabeza de una cabra).

El usuario publicó una fotografía con una muda de ropa compuesta por tenis negros con detalles en azul, pantalón de mezclilla negro y una sudadera con la imagen de Baphomet (un pentagrama invertido con la cabeza de una cabra). Coincidencia visual: Fotografía del momento de la detención confirma que uno de los agresores vestía exactamente la misma sudadera con el pentagrama, los tenis negros con azul y el pantalón oscuro.

Fotografía del momento de la detención confirma que uno de los agresores vestía exactamente la misma sudadera con el pentagrama, los tenis negros con azul y el pantalón oscuro. Armamento y herramientas: En las imágenes se observaban armas blancas como cuchillos, un hacha y un martillo, además de una lata de veneno para ratas y explosivos caseros.

En las imágenes se observaban armas blancas como cuchillos, un hacha y un martillo, además de una lata de veneno para ratas y explosivos caseros. Mochila asegurada: Las imágenes difundidas de la mochila incautada a los agresores en la secundaria muestran los mismos artefactos explosivos que aparecían en la publicación previa.

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LaEl ataque dejó como saldo el fallecimiento de la subdirectora del plantel, Nery Edith, de 56 años, a causa de heridas con arma blanca, además de cuatro personas lesionadas (entre ellas un profesor de español y un alumno). | Especial GH

Mensajes de odio y relatos de los testigos durante la agresión

Las publicaciones digitales también incluían mensajes explícitos que coinciden con los testimonios recabados entre los alumnos y docentes que presenciaron el ataque:

Contenidos contra las mujeres: Entre las imágenes publicadas se apreciaba la frase “No falling in love” (no te enamores) junto con símbolos dirigidos en contra de las mujeres.

Entre las imágenes publicadas se apreciaba la frase (no te enamores) junto con símbolos dirigidos en contra de las mujeres. Testimonio en la escuela: Un estudiante resguardado durante la agresión relató haber escuchado a los atacantes gritar “vamos por las mujeres” al irrumpir en los pasillos del plantel.

Un estudiante resguardado durante la agresión relató haber escuchado a los atacantes gritar al irrumpir en los pasillos del plantel. Patrón de conducta: Las evidencias digitales y los testimonios presenciales corroboran el actuar de los dos hermanos detenidos, quienes permanecen a disposición de las autoridades judiciales para determinar su situación legal.

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