Del “¡Ya, güey, ya!” al “sí, acepto”: Edgar, protagonista de uno de los primeros videos virales de México, se casó con Valeria Bermea a los 32 años, dos décadas después de su famosa caída en YouTube

¡Ya se casó Edgar! El protagonista de uno de los primeros videos virales de México llegó al altar con Valeria Bermea en Coahuila. | Crédito: Instagram @valeria_bermea/Youtube

Edgardo Martínez Esparza, quien alcanzó la fama en YouTube cuando tenía 11 años, eligió Cuatro Ciénegas, Coahuila, para celebrar su matrimonio con la arquitecta Valeria Bermea.

COAHUILA.- El niño que hace 20 años se volvió famoso en México por caer de un tronco mientras intentaba cruzar un río está nuevamente en el centro de la conversación, pero ahora por su vida personal. Edgardo Martínez Esparza, protagonista del video “La caída de Edgar”, celebró su boda con la arquitecta Valeria Bermea el sábado 10 de octubre de 2026, en Cuatro Ciénegas, Coahuila. La pareja del youtuber compartió fotografías de su boda a través de redes sociales.

Edgar, actualmente de 32 años, hizo público su compromiso en mayo de 2025, cuando compartió fotografías de su pedida de mano acompañado de familiares y amigos. La noticia llega dos décadas después del video publicado en YouTube en 2006, que lo convirtió en uno de los primeros personajes virales de internet en México.

Su historia comenzó durante unas vacaciones familiares, cuando una grabación que originalmente estaba destinada a sus parientes terminó circulando entre miles de personas. La exposición le abrió las puertas a programas de televisión y campañas publicitarias, pero también provocó burlas en su escuela.

Ahora, mientras su boda vuelve a despertar el interés por aquel video, Edgar ha recordado cómo vivió la fama durante su infancia y cómo han cambiado las redes sociales desde entonces.

¿Cuándo y dónde celebró su boda Edgar, el niño del video viral?

El matrimonio fue celebrado el sábado 10 de octubre de 2026, mientras que el lugar elegido fue Cuatro Ciénegas, Coahuila, según los detalles compartidos por Valeria Bermea en redes sociales.

A 20 años de “La caída de Edgar”, el protagonista del video viral se casó con Valeria Bermea el 10 de octubre del 2026. (Captura de pantalla)

El compromiso se había dado a conocer en mayo de 2025, cuando la pareja publicó fotografías del momento en que Edgar le pidió matrimonio.

Los datos difundidos sobre la celebración son:

Novio: Edgardo Martínez Esparza, conocido como Edgar.

Novia: Valeria Bermea, arquitecta.

Fecha anunciada: sábado 10 de octubre de 2026.

Lugar: Cuatro Ciénegas, Coahuila.

Compromiso: anunciado en mayo de 2025.

De una caída que vio todo México a su boda en Coahuila: Edgar se casó con Valeria Bermea a 20 años de convertirse en un fenómeno de internet. (Captura de pantalla)

¿Qué había dicho Edgar sobre los preparativos de su boda con Valeria Bermea?

A mediados de septiembre de 2026, Edgar participó en el podcast del creador de contenido Alejandro Villanueva Madness, donde habló sobre los preparativos de su matrimonio y el uso de las redes sociales para encontrar ideas.

Durante la conversación, explicó que llevaba aproximadamente un año guardando videos relacionados con bodas para decidir qué elementos podría incorporar a su celebración.

Ahorita me estoy a punto de casar y estoy guardando videos de cosas de bodas que quieres meterle”, contó.

Sin embargo, al revisar las publicaciones que había guardado meses atrás, descubrió que varias ya no le resultaban tan interesantes como cuando las encontró.

Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre la rapidez con la que cambian las tendencias digitales, especialmente si se compara con la época en que su video se volvió conocido.

Ya nada te sorprende. Es una dopamina de ratitos y se te olvida”, expresó durante la entrevista.

Para Edgar, la acumulación de videos y publicaciones hace que incluso las tendencias que parecían importantes terminen perdiéndose entre nuevos contenidos.

¿Quién es Edgardo Martínez Esparza y por qué se hizo famoso en México?

Edgardo Martínez Esparza es originario de Monterrey, Nuevo León, y tenía 11 años cuando protagonizó el video “La caída de Edgar”.

La grabación apareció en YouTube en 2006 y se convirtió en uno de los primeros fenómenos virales mexicanos, cuando las redes sociales todavía no tenían el alcance actual.

El video muestra a Edgar intentando cruzar un río sobre un tronco mientras otro joven mueve la madera y provoca que pierda el equilibrio.

Su reacción ante las bromas, especialmente la frase “¡Ya, güey, ya!”, se volvió parte de la cultura de internet en México.

La escena comenzó a compartirse entre usuarios y posteriormente llegó a los medios de comunicación, convirtiendo a Edgar en una figura conocida durante su infancia.

Aunque algunas publicaciones lo identifican como el protagonista del primer video viral mexicano, no existe un registro que permita establecer de manera definitiva cuál fue el primero. Su grabación sí figura entre las más recordadas de la etapa inicial de YouTube en el país.

¿Cómo se grabó el video de “La caída de Edgar” y quién lo tiró al río?

La historia detrás de la grabación comenzó durante unas vacaciones de Semana Santa en San Carlos, una comunidad rural de Nuevo León donde vivían los abuelos de Edgar.

Según relató en una entrevista, su primo Raúl acostumbraba grabar las actividades familiares y, al terminar las vacaciones, mostraba el material a sus tíos.

En aquella ocasión, los niños preparaban una especie de película inspirada en Piratas del Caribe, por lo que Edgar llevaba un palo que utilizaba como espada.

El video original, recordó, duraba aproximadamente tres minutos. La caída ocurrió cuando regresaban de una visita al río.

Edgar contó que sus acompañantes ya habían planeado hacerlo caer, aunque él lo supo después.

La persona que movió el tronco era un amigo de sus primos, con quien perdió contacto tras lo sucedido.

“Después, ya nunca volví a saber de él”, recordó.

También explicó que la caída no fue una experiencia agradable. Después del incidente regresó llorando a la casa de sus abuelos y únicamente les contó que había terminado en el río.

Lo que parecía una broma familiar estaba por convertirse en un fenómeno de internet.

¿Cómo llegó “La caída de Edgar” a YouTube y por qué se volvió viral?

Después de las vacaciones, la familia conservó la grabación. Según contó Edgar, inicialmente surgió la idea de enviarla al programa Ay Caramba, de TV Azteca.

Sin embargo, ante la negativa de uno de sus tíos, el video terminó publicado en YouTube, una plataforma que en ese momento apenas comenzaba a popularizarse.

Edgar explicó que no imaginaba la cantidad de personas que llegarían a verlo.

Tiempo después, recibió el enlace mediante Messenger, el servicio de mensajería de Microsoft utilizado durante aquellos años. Cuando abrió la grabación, descubrió que ya acumulaba alrededor de 20 mil reproducciones.

El video continuó compartiéndose y comenzó a circular más allá de su entorno familiar.

Su difusión ocurrió en una época en la que las plataformas de videos y la mensajería instantánea estaban transformando la manera en que las personas compartían contenidos.

A diferencia de los videos virales actuales, que suelen distribuirse mediante aplicaciones con sistemas de recomendación, la grabación de Edgar creció principalmente gracias a los usuarios que compartían el enlace.

¿Qué pasó con Edgar después de hacerse famoso por su caída?

La popularidad del video tuvo consecuencias en la vida escolar de Edgar.

De acuerdo con su testimonio, durante un tiempo fue objeto de burlas por parte de sus compañeros, quienes lo reconocían por la grabación.

Conforme aumentaron las reproducciones, también llegaron las solicitudes de entrevistas y las invitaciones a participar en programas de televisión.

Su fama le permitió aparecer en campañas publicitarias, entre ellas un comercial de Gamesa, además de convertirse en una figura reconocida en Monterrey.

No obstante, esa exposición fue disminuyendo conforme crecía.

Con el paso de los años, su apariencia cambió y dejó de ser identificado con la misma frecuencia en espacios públicos.

Aunque su vida tomó un rumbo distinto, el video permaneció disponible en internet y siguió siendo compartido por nuevas generaciones.

¿Cuántos años han pasado desde “La caída de Edgar”?

En 2026 se cumplen 20 años de la publicación del video original, difundido en YouTube en 2006.

Durante esas dos décadas, Edgar pasó de ser un niño de 11 años que apareció involuntariamente en una grabación familiar a un adulto de 32 años que ahora comparte momentos de su vida personal.

Su historia también permite observar cómo ha cambiado internet.

Cuando el video comenzó a circular, YouTube estaba en sus primeros años y servicios como Messenger eran utilizados para compartir enlaces. Actualmente, plataformas como TikTok, Instagram y YouTube Shorts permiten que un contenido alcance grandes audiencias en poco tiempo.

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