Un empleado de Microsoft usó servicios de IA equivalentes a 28 mil dólares en 28 días lo que llevó a la empresa a revisar cuánto usan estas herramientas sus trabajadores

Otros empleados también reportaron consumos de miles de dólares, aunque Microsoft busca que la IA genere resultados y no solo un mayor gasto.

Algunos empleados de Microsoft reportaron consumos de recursos de inteligencia artificial valuados entre 10 mil y 28 mil dólares en periodos de 28 días, según datos compartidos de forma voluntaria en una hoja interna. El caso más alto correspondió a un trabajador del área de Customer and Partner Solutions, con un uso equivalente a 28 mil dólares, una cifra que muestra cuánto puede costar el uso intensivo de modelos de IA dentro de una empresa.

Los datos fueron reportados por Gadget Review y TechRadar y también revisados por Business Insider, pero tienen una limitación importante: no representan a toda la plantilla de Microsoft.

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Una hoja interna comenzó a registrar el uso mensual de IA

El uso informal de plataformas digitales y asistentes de inteligencia artificial sin la supervisión del área de sistemas expone los datos y procesos internos de las empresas. | Imagen generada con IA

La hoja de cálculo era utilizada por empleados para compartir información sobre salarios, bonos y acciones. En 2026 se añadió una nueva columna para registrar el valor equivalente en dólares del consumo mensual de herramientas y recursos de inteligencia artificial.

Cerca de 600 trabajadores de Estados Unidos aportaron información al documento y alrededor de 350 compartieron sus cifras de uso de IA. Sin embargo, Microsoft cuenta con más de 223 mil empleados a nivel mundial, por lo que la muestra representa solo una parte de su plantilla.

El consumo mediano fue de 300 dólares, lejos de los 28 mil

Aunque el caso de mayor consumo alcanzó 28 mil dólares en 28 días, la cifra mediana reportada por los participantes fue de alrededor de 300 dólares por empleado durante un periodo similar.

Esta diferencia revela la distancia entre el uso habitual informado por la muestra y los casos de consumo más alto. También hubo trabajadores que reportaron cifras de 10 mil dólares o más en distintas áreas de la compañía.

La mayor mediana por departamento correspondió a CoreAI, con 975 dólares. Le siguieron Seguridad, con 526 dólares; Microsoft AI, con 490; Cloud and AI, con 325; Experiences and Devices, con 250; Azure, con 241, y Customer and Partner Solutions, con 134 dólares.

Dentro de esas mismas áreas también aparecieron diferencias amplias. Algunos registros alcanzaron 16 mil dólares en CoreAI, 15 mil en Cloud and AI y 10 mil en Seguridad.

¿Qué son los tokens y por qué pueden elevar tanto el costo?

5 formas de reutilizar un mouse viejo en casa | Foto: Especial (canva)

Los tokens son unidades que utilizan los modelos de inteligencia artificial para procesar información y generar respuestas. El consumo puede aumentar según la cantidad de texto, código o datos que se envían al sistema, las respuestas que produce y el tipo de tareas realizadas.

Por ello, un mayor consumo de tokens no significa automáticamente un mejor resultado. Una persona puede utilizar grandes cantidades de recursos computacionales sin que eso se traduzca necesariamente en una mejora proporcional de su trabajo o en beneficios para la empresa.

Microsoft ha señalado públicamente que busca medir el valor de sus inversiones internas en IA y concentrarse en los resultados que esas herramientas generan para el negocio.

Microsoft busca evitar que el consumo se convierta en una competencia

El seguimiento del uso de IA también ha coincidido con la aparición de una práctica conocida como “tokenmaxxing”, un término utilizado para describir el consumo deliberado de grandes cantidades de tokens con el objetivo de elevar las cifras de uso visibles en tableros internos.

El vicepresidente ejecutivo de CoreAI, Jay Parikh, rechazó esa lógica en un mensaje interno citado por reportes sobre el tema: “No buscamos optimizar el uso excesivo de tokens”.

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