¿Cómo construyó su fortuna Ricardo Salinas Pliego? La historia completa del emporio millonario que, tras años de disputa fiscal, ya comenzó a negociar y pagar adeudos al SAT relacionados con Elektra, TV Azteca y Banco Azteca

Desde la expansión de Elektra hasta la creación de TV Azteca y Banco Azteca, la trayectoria empresarial de Ricardo Salinas Pliego estuvo marcada por el crecimiento acelerado de un grupo que hoy enfrenta uno de sus momentos fiscales más delicados

MÉXICO. — La riqueza de Ricardo Salinas Pliego no nació en la banca ni en la televisión. Sus raíces se remontan a inicios del siglo XX, cuando su bisabuelo, Benjamín Ricardo Salinas Westrup, fundó un pequeño negocio que fabricaba camas de metal con varillas de desperdicio de la Fundidora Monterrey. Esa empresa familiar se convirtió después en Salinas y Rocha.

Décadas más tarde, en 1943, Hugo Salinas Rocha amplió el negocio al comercio departamental. Pero el rumbo cambió cuando Hugo Salinas Price, padre de Ricardo, impulsó una nueva visión con la creación de Elektra a inicios de los años cincuenta, enfocada primero en transmisores de radio y televisión.

Para los años sesenta, Elektra ya contaba con 59 tiendas en México.

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La transformación bajo el mando de Ricardo Salinas Pliego

¿Rechazado por los mexicanos por sus comentarios en redes sociales? Entre el 35 y 40% de mexicanos no apoyarían a Ricardo Salinas Pliego en una campaña presidencial (Jose T. Campoy)

En 1987, Ricardo Salinas Pliego asumió la dirección de Elektra y aplicó una estrategia que marcaría a la empresa:

Ventas con crédito semanal , dirigidas a sectores populares

, dirigidas a sectores populares Expansión acelerada en todo el país

en todo el país Integración de servicios financieros

En 1993, Elektra debutó en la Bolsa Mexicana de Valores, y ese mismo año Salinas Pliego ganó la licitación de Imevisión, que transformó en TV Azteca, con una inversión de 642.7 millones de dólares, según Ámbito.

En 1999, Elektra adquirió 94.3% de Salinas y Rocha, rescatando la empresa fundada por su bisabuelo en 1906. Banco Azteca y el nacimiento de Grupo Salinas

Fotografía de Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca.

En 2001, el empresario formalizó la creación de Grupo Salinas, integrando sus principales compañías.

Un año después, en 2002, fundó Banco Azteca, con un modelo basado en créditos calculados según la capacidad de pago semanal de los clientes.En 2011, incursionó en telecomunicaciones con Totalplay.

De acuerdo con Inobae, su fortuna era de 12,520 millones de dólares en 2021, y según Forbes, en 2024 alcanzó los 13,400 millones de dólares.

La crisis fiscal que cambió el rumbo

Aunque el empresario Ricardo Salinas Pliego no espera nada distinto en la decisión de la Suprema Corte sobre sus asuntos fiscales y adeudos con el SAT, confía en que él y sus empresas "pagarán lo justo". | Facebook RicardoSalinasPliego y @SCJN

El 13 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó por unanimidad créditos fiscales contra Grupo Salinas por más de 48,326 millones de pesos, equivalentes a ocho años de utilidades de Elektra.

El fallo resolvió siete asuntos, en los que los ministros concluyeron que los argumentos del conglomerado carecían de interés constitucional.

El caso más alto fue el amparo directo en revisión 6321/2024, correspondiente a un crédito de 33,306 millones de pesos del ejercicio fiscal 2013.

Además, la Corte impuso una multa a Salinas Pliego por intentar recusar a las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres.

“Hoy no se acaba, comienza”: la respuesta del empresario

Tras conocerse la resolución, Salinas Pliego escribió en redes sociales:

“Hoy no se acaba, comienza”

Un día antes, desde El Salvador, había anticipado:

“La Corte, espuria y politizada, ya tomó su decisión”, afirmando que la resolución “no será definitiva”

Después, su equipo jurídico informó que buscarán llevar el caso a tribunales internacionales, incluida una posible queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y acusaron al SAT de “extorsiones fiscales”.

El magnate agregó:

“Pagaremos lo que sea justo, pero no cederemos ante abusos”

Y en X lanzó un mensaje político:

“Yo también le tengo un regalo al corrupto del PEJE, y estoy seguro que le llegará”

El Gobierno respondió

Sheinbaum llama a Salinas Pliego a pagar 51 mil millones de pesos al SAT Gobierno federal recuerda que los adeudos fiscales de Grupo Salinas se originaron desde 2008

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la resolución:

“No es extraño que resolvieran de la forma en la que lo hicieron porque ya había pasado por distintas instancias… Es justicia, así de sencillo”

La mandataria comparó el monto con el presupuesto de programas sociales en Michoacán.

Salinas Pliego ya inició pagos al SAT tras años de litigios fiscales

Aunque durante años el conflicto fiscal entre Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) estuvo marcado por amparos, litigios y disputas judiciales, en enero de 2026 el empresario finalmente inició un acuerdo de pago con autoridades hacendarias.

De acuerdo con reportes de medios como La Jornada, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que representantes de Grupo Salinas se acercaron al SAT para expresar su intención de cubrir adeudos fiscales cercanos a los 51 mil millones de pesos.

Posteriormente, el propio SAT informó que se alcanzó un convenio relacionado con más de 32 mil millones de pesos. Según los reportes publicados por El Universal una parte del monto —superior a los 10 mil millones de pesos— habría sido cubierta de manera inmediata, mientras el resto quedó sujeto a pagos parciales acordados con la autoridad fiscal.

La disputa fiscal involucraba principalmente créditos relacionados con empresas como Elektra, Totalplay y otras compañías vinculadas con Grupo Salinas, conflicto que se extendió durante varios años y se convirtió en uno de los casos fiscales corporativos más relevantes del País.

En caso de no cumplir con el SAT, podrían recurrir a un embargo contra Ricardo Salinas Pliego. | Especial

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