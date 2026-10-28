Mientras en México miles de personas eligen la Italika FT125 de Ricardo Salinas Pliego, en Argentina la Gilera Smash de Federico Hernán Vacas se ha convertido en la motocicleta que conquista las calles

La Italika FT125 destaca en el mercado mexicano, mientras la Gilera Smash encabezó los patentamientos de motocicletas en Argentina durante 2025, dos modelos que reflejan la demanda de transporte urbano en ambos países.

Dos motocicletas de uso urbano destacan en mercados latinoamericanos donde el transporte de dos ruedas gana terreno. Italika tiene cerca del 60% del mercado mexicano como marca, mientras la Gilera Smash encabezó los patentamientos de modelos en Argentina durante 2025, con más de 58 mil unidades registradas

Las motocicletas se han convertido en una alternativa de movilidad para quienes necesitan desplazarse al trabajo, realizar actividades cotidianas o trasladarse por ciudades con tráfico intenso. En México, una de las marcas con mayor presencia es Italika, perteneciente a Grupo Salinas, el conglomerado empresarial asociado con Ricardo Salinas Pliego.

La dimensión de este negocio se refleja en los informes corporativos. En su reporte anual de 2025, Grupo Elektra señaló que su operación de motocicletas, encabezada por Italika y complementada con otras marcas, tiene una posición destacada en el mercado nacional. En una presentación correspondiente al primer trimestre de 2026, la compañía reportó alrededor de 59% de participación de mercado y más de 11.1 millones de motocicletas vendidas desde 2004.

Estas cifras corresponden a la marca y a la operación comercial reportada por el grupo, no exclusivamente a la Italika FT125. Por ello, no permiten afirmar que ese modelo sea el más vendido de México ni establecer cuántas unidades suyas circulan en el país.

La FT125 forma parte de la oferta de motocicletas de trabajo de Italika. Su propuesta está orientada a los desplazamientos diarios y al rendimiento de combustible, características relevantes para quienes utilizan una moto como medio de transporte habitual.

De acuerdo con la ficha técnica publicada por el fabricante, el modelo tiene un motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 124 centímetros cúbicos, transmisión estándar de cinco velocidades y una velocidad máxima declarada de 80 kilómetros por hora. Italika también informa un rendimiento de combustible de 35 kilómetros por litro, aunque el consumo real puede variar según las condiciones de manejo, la carga y el mantenimiento.

La marca ofrece distintas versiones de la FT125 y otros modelos destinados al trabajo y a la movilidad urbana. Su presencia comercial forma parte de una estrategia más amplia de Grupo Salinas para atender la demanda de motocicletas en México y otros mercados de Centroamérica.

Gilera Smash, el modelo que encabezó los registros en Argentina

Al otro lado de América Latina, la Gilera Smash alcanzó un resultado destacado en el mercado argentino. Los datos de patentamientos de 2025, difundidos por medios especializados a partir de cifras de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), colocaron a este modelo en el primer lugar del ranking anual.

Durante ese año se registraron 58,402 unidades de la Gilera Smash, por encima de las 56,283 de la Honda Wave 110S, que ocupó el segundo puesto. La diferencia entre ambas fue de 2,119 unidades.

La cifra permite dimensionar la presencia de la Smash en el mercado argentino, aunque es importante precisar qué mide el indicador: los patentamientos corresponden a las motocicletas nuevas registradas y no necesariamente equivalen a todas las ventas realizadas durante el mismo periodo.

El desempeño del modelo también debe distinguirse del resultado de la marca completa. En 2025, Gilera acumuló 81,778 unidades patentadas en Argentina, de acuerdo con los datos publicados a partir de los registros de ACARA. La Smash fue la principal protagonista de esa cifra por modelo, pero el total de la marca incluye otras motocicletas.

La Gilera Smash pertenece al segmento de baja cilindrada y uso urbano, en el que compite con modelos que buscan ofrecer una alternativa práctica para los trayectos cotidianos. Su posición en el ranking anual muestra la demanda que tuvo dentro de ese segmento durante 2025, sin que eso signifique que haya ocupado el primer lugar todos los meses.

¿Quién está detrás de cada motocicleta?

En México, Italika forma parte de Grupo Salinas, el grupo empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego. La marca fue lanzada en 2004 y desarrolló una operación de ensamblaje, distribución, venta y servicio posventa que contribuyó a ampliar su presencia en el mercado nacional.

La dirección de la compañía también tiene un papel relevante en esa trayectoria. Grupo Salinas identifica a Alberto Tanus Schwarz como fundador de Italika y responsable de su dirección general, por lo que es importante distinguir entre el empresario asociado con el grupo y quien fundó la marca.

En Argentina, la empresa vinculada con la fabricación y comercialización de la Smash es Gilera Motors Argentina S.A.. Los registros societarios publicados en el Boletín Oficial argentino identifican a Federico Hernán Vacas como presidente de la compañía.

Esos documentos también registran a otros integrantes del directorio y accionistas. Por ese motivo, el cargo de presidente permite establecer su vínculo con la empresa, pero no basta para afirmar que sea su único propietario.

La diferencia entre ambos casos está en la información disponible: en México, los datos corporativos permiten medir el peso de Italika como marca, mientras que en Argentina los registros anuales ofrecen una comparación concreta entre modelos.

Dos mercados, una misma necesidad de movilidad

La FT125 y la Smash forman parte de una categoría de motocicletas que responde a necesidades cotidianas: desplazarse por la ciudad, reducir tiempos de traslado y contar con un vehículo de menor tamaño que un automóvil.

Sin embargo, los datos disponibles no permiten compararlas como si existiera un mismo ranking para ambos países. En México, la participación de mercado reportada corresponde a Italika como marca; en Argentina, el primer lugar de la Smash se sustenta en el número de patentamientos de ese modelo durante 2025.

La comparación sí permite observar dos fenómenos distintos: la fuerte presencia de Italika en el mercado mexicano y el liderazgo anual de la Gilera Smash entre los modelos patentados en Argentina. Para establecer cuál de las dos motocicletas vende más unidades, sería necesario contar con cifras específicas y comparables de ambos modelos, información que no está disponible en las fuentes consultadas.