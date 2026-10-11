A un año del asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz llama a marchar en todo México para exigir justicia y denunciar la impunidad que enfrentan las víctimas de la violencia

Grecia Quiroz convoca a una marcha nacional a un año del asesinato de Carlos Manzo.

La movilización será el domingo 1 de noviembre, con punto de reunión en Uruapan a las 10:00 horas, y busca sumar a familias de desaparecidos, comerciantes, transportistas y ciudadanos afectados por la violencia y las extorsiones.

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, convocó a una marcha nacional, simultánea y pacífica para el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando se cumplirá un año del asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez.

La movilización busca exigir justicia y visibilizar a las víctimas de la violencia, las desapariciones, la extorsión y la impunidad en México.

A través de una publicación en Facebook, la alcaldesa invitó a ciudadanos de distintos sectores a participar en la denominada “Marcha por la Justicia y la Paz”, con el propósito de extender las demandas más allá del caso de Manzo y dar voz a las familias que buscan respuestas ante hechos de violencia. En Uruapan, la convocatoria contempla una concentración a las 10:00 horas en el Monumento a Lázaro Cárdenas.

La fecha coincide con el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y fundador del Movimiento del Sombrero, quien murió tras un ataque a balazos durante una celebración pública por el Día de Muertos, el 1 de noviembre de 2025.

¿Cuándo y dónde será la marcha convocada por Grecia Quiroz?

La movilización está prevista para el domingo 1 de noviembre de 2026 y busca reunir a participantes en distintos puntos del país de manera simultánea.

En Uruapan, Michoacán, el llamado difundido establece los siguientes datos:

Nombre: Marcha por la Justicia y la Paz.

Marcha por la Justicia y la Paz. Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

domingo 1 de noviembre de 2026. Hora en Uruapan: 10:00 horas.

10:00 horas. Punto de reunión: Monumento a Lázaro Cárdenas.

Monumento a Lázaro Cárdenas. Carácter: nacional, simultáneo, pacífico y ciudadano.

nacional, simultáneo, pacífico y ciudadano. Objetivo: exigir justicia y visibilizar a las víctimas de la violencia y la impunidad.

La alcaldesa difundió la convocatoria en redes sociales y pidió compartir el mensaje para ampliar su alcance. La propuesta busca que personas de diferentes comunidades y sectores se sumen a la exigencia de justicia.

¿A quiénes busca representar la movilización?

Grecia Quiroz planteó que la marcha no debe limitarse al asesinato de su esposo, sino que también debe representar a quienes han sufrido agresiones y a las familias que llevan años buscando respuestas.

Entre los grupos mencionados en la convocatoria se encuentran madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas, transportistas, comerciantes, empresarios y productores del campo afectados por la violencia y la extorsión.

El llamado también incluye a jóvenes, mujeres, niñas, niños, periodistas, servidores públicos, policías y habitantes de comunidades indígenas y rurales.

La intención es reunir distintas demandas en una sola jornada para visibilizar a las víctimas y exigir respuestas ante la violencia, las desapariciones, las amenazas y la falta de justicia.

El asesinato de Carlos Manzo, motivo de la convocatoria

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan, una celebración relacionada con el Día de Muertos. El ataque armado provocó su muerte y colocó nuevamente la violencia en Michoacán en el centro de la atención pública.

Manzo fue presidente municipal de Uruapan y fundador del Movimiento del Sombrero. Tras su asesinato, Grecia Quiroz asumió la responsabilidad de encabezar el gobierno municipal.

A un año del crimen, la exigencia de justicia por el caso forma parte del contexto de la movilización. Sin embargo, la convocatoria busca extender el reclamo a otras víctimas y familias afectadas por la inseguridad en México.