Operativo en San Luis Potosí deja nueve detenidos y más de 100 inhibidores asegurados en ruta clave para transportistas

Detienen a nueve en corredor donde operan Los Alemanes y aseguran inhibidores, vehículos y 297 tarimas con mercancía. | Crédito: X @OHarfuch

Nueve personas, entre ellas “El Canas”, señalado como líder de una célula delictiva, fueron detenidas durante cateos vinculados con robos al autotransporte; la carretera 57 atraviesa una región donde especialistas han documentado la presencia de Los Alemanes, aunque las autoridades no han relacionado públicamente a los arrestados con ese grupo.

SAN LUÍS POTOSÍ.- Nueve personas fueron detenidas en San Luis Potosí durante una investigación por robos al autotransporte federal en la carretera 57, una ruta utilizada diariamente para el traslado de mercancías y que atraviesa zonas donde también se ha documentado actividad de grupos criminales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este 5 de octubre que entre los capturados se encuentra Juan José Méndez, alias “El Canas”, identificado como líder de una célula delictiva. La información oficial confirma las detenciones y los aseguramientos, pero hasta ahora no atribuye a esta célula una relación con Los Alemanes.

El operativo fue resultado de trabajos de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y autoridades estatales. Las investigaciones permitieron ubicar rutas de traslado, patrones de operación e inmuebles presuntamente utilizados para almacenar mercancía robada.

¿Qué ocurrió durante los cateos en San Luis Potosí?

Las autoridades ejecutaron cateos en inmuebles relacionados con una investigación por robo al autotransporte federal.

El Gabinete de Seguridad reportó la captura de nueve personas. Entre ellas se encuentra Juan José Méndez, alias “El Canas”, señalado como presunto líder de la célula investigada.

En San Luis Potosí, como resultado de trabajos de investigación, personal de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal @SSPCMexico , @GN_MEXICO_ y la Guardia Civil Estatal, ejecutó una orden de cateo en un inmueble relacionado con el robo al autotransporte… pic.twitter.com/nckrHVx3GC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 5, 2026

Además de las detenciones, fueron localizados vehículos, armas, equipo utilizado para bloquear comunicaciones y mercancía que, de acuerdo con el reporte oficial difundido sobre el operativo, estaba relacionada con los robos investigados.

Las autoridades indicaron que el trabajo previo incluyó:

Análisis de denuncias.

Identificación de patrones de operación.

Seguimiento de rutas de traslado.

Localización de inmuebles usados para almacenar mercancía.

Despliegues de inteligencia en San Luis Potosí.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con la integración de la investigación.

¿Qué aseguraron las autoridades?

El primer reporte difundido por García Harfuch informó el aseguramiento de 30 inhibidores de señal, 359 antenas, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía.

Operativo en San Luis Potosí deja nueve detenidos y más de 100 inhibidores asegurados en ruta clave para transportistas. | Crédito: X @OHarfuch

Posteriormente, reportes basados en información ampliada del Gabinete de Seguridad señalaron que el resultado total de las diligencias fue mayor e incluyó:

8 armas de fuego.

22 cargadores.

502 cartuchos.

102 inhibidores de señal.

1,952 antenas para inhibidores.

2 tractocamiones.

1 camión tipo chasis.

2 cajas secas.

11 montacargas.

10 vehículos.

110 autopartes.

6 fuentes de energía.

297 tarimas con mercancía.

Baterías para vehículos.

Aparatos electrónicos.

Operativo en San Luis Potosí deja nueve detenidos y más de 100 inhibidores asegurados en ruta clave para transportistas. | Crédito: X @OHarfuch

La diferencia entre las primeras cifras publicadas y el balance ampliado corresponde a distintos cortes de información difundidos sobre las diligencias.

¿Para qué sirven los inhibidores de señal encontrados?

Los inhibidores son dispositivos capaces de interferir las comunicaciones inalámbricas en determinada área.

En robos al transporte de carga pueden utilizarse para interrumpir señales de telefonía o sistemas de localización satelital, lo que dificulta seguir en tiempo real el recorrido de una unidad después de ser interceptada.

El número de inhibidores y antenas asegurados forma parte de los elementos que ahora deberá analizar el Ministerio Público dentro de la investigación.

¿Quién es “El Canas” y qué dicen las autoridades sobre su papel?

Juan José Méndez, alias “El Canas”, fue identificado por las autoridades como presunto líder de la célula delictiva investigada por robo al transporte de carga.

Los otros ocho detenidos también fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

La detención no equivale a una sentencia. Corresponderá a las autoridades judiciales determinar la situación jurídica de las nueve personas a partir de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Te puede interesar: El crimen organizado tendría el control efectivo en 30% del territorio de México, mientras sólo 23% tendría predominio claro del Estado; estudio ubica a 9 estados con predominio criminal y 14 bajo disputa

¿Los detenidos pertenecen a Los Alemanes?

Hasta el momento, la SSPC y el Gabinete de Seguridad no han identificado públicamente a “El Canas” ni a los otros ocho detenidos como integrantes de Los Alemanes.

La precisión es importante porque la carretera 57 atraviesa una zona donde sí existen antecedentes documentados sobre la actividad de ese grupo, principalmente alrededor de Matehuala, pero ese contexto no permite concluir por sí solo que los detenidos formen parte de la misma organización.

Los Alemanes han sido descritos por especialistas como una organización surgida de las divisiones que siguieron a la fragmentación de Los Zetas y posteriormente del Cártel del Noreste.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila especializado en seguridad pública y crimen organizado, ha señalado que el grupo consolidó presencia en Matehuala y participa en actividades como tráfico de drogas, extorsión y robo de autopartes.

Por ello, el operativo ocurre dentro de un corredor con antecedentes de presencia de Los Alemanes, pero la pertenencia de los detenidos a esa organización no está confirmada.

¿Por qué la carretera 57 es una ruta clave en San Luis Potosí?

La carretera federal 57 es una de las principales vías terrestres para comunicar el centro del país con el noreste.

En San Luis Potosí, el corredor hacia Matehuala permite continuar hacia Nuevo León y Coahuila, por lo que es utilizado para el movimiento de personas y mercancías.

Esa conectividad también explica su importancia para organizaciones criminales que buscan controlar rutas de traslado y actividades ilícitas, según el análisis de Sánchez Valdés.

El investigador ha explicado que el área occidental de San Luis Potosí y el corredor de Matehuala concentran parte de las disputas entre organizaciones delictivas debido a su ubicación.

¿Qué antecedentes de violencia existen en el corredor de Matehuala?

La carretera 57 ha aparecido en distintos episodios relacionados con desapariciones, secuestros y robos.

El 21 de marzo de 2026, siete trabajadores electricistas fueron interceptados por hombres armados cuando transitaban por la zona de Matehuala. Fueron localizados con vida dos días después, tras un operativo de búsqueda.

Otro caso ocurrió en mayo de 2023, cuando un autobús que transportaba a 50 migrantes fue interceptado cerca de la comunidad de San Pablo. Posteriormente fueron localizadas 49 de las personas que viajaban en la unidad.

Estos episodios, además de los reportes de robos a unidades de carga, han convertido al tramo entre San Luis Potosí y Matehuala en uno de los puntos que concentran operativos de seguridad.

¿Cómo surgieron Los Alemanes en San Luis Potosí?

La presencia de organizaciones criminales en la entidad ha cambiado durante casi dos décadas.

De acuerdo con el análisis recopilado por especialistas, alrededor de 2007 comenzó una expansión del Cártel del Golfo hacia San Luis Potosí, entonces acompañado por Los Zetas como su brazo armado.

La ruptura entre ambas organizaciones en 2010 abrió una nueva disputa.

Entre 2011 y 2012, Iván Velázquez Caballero, conocido como “El Talibán”, rompió también con Los Zetas. Más adelante, la desaparición de Los Zetas como estructura unificada dio paso a distintas organizaciones, entre ellas el Cártel del Noreste.

Especialistas ubican hacia 2022 el surgimiento de Los Alemanes como una de las facciones derivadas de esas divisiones, con presencia principalmente en Matehuala.

¿Qué sigue después de las nueve detenciones?

Las autoridades deberán establecer ahora la responsabilidad individual de cada detenido y determinar el origen de las armas, vehículos, autopartes y mercancía asegurados.

También deberá definirse dentro de la investigación qué robos pueden relacionarse directamente con la célula y si existen más inmuebles, rutas o personas vinculadas.

García Harfuch señaló que el operativo forma parte de las acciones para reducir los asaltos contra transportistas en la carretera 57.

“Este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella”, afirmó el secretario de Seguridad.

Te puede interesar: Tras la detención de sus alcaldes por extorsión, lavado de dinero y crimen organizado, los Congresos estatales declararon la desaparición de 7 ayuntamientos en Puebla, Chiapas y Oaxaca para evitar vacíos de poder y garantizar los servicio