Mariana Ochoa gana 4 millones en LCDLFM; esto pagará de impuestos

El monto anunciado para la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026 no sería la cantidad que finalmente recibiría. Foto: Captura de pantalla

El monto anunciado para la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026 no sería la cantidad que finalmente recibiría.

Mariana Ochoa ganó el premio de 4 millones de pesos de La Casa de los Famosos México 2026, pero esa cantidad no necesariamente llegará íntegra a sus manos. Si se aplican los impuestos federal y local correspondientes a un premio obtenido en la Ciudad de México, el descuento conjunto sería de 280 mil pesos, por lo que recibiría aproximadamente 3 millones 720 mil pesos.

El tratamiento fiscal de los premios está establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). El artículo 137 considera como ingresos por premios los derivados de concursos legalmente autorizados, mientras que el artículo 138 establece una tasa federal de 1% cuando el impuesto local aplicable no excede de 6%.

La Ciudad de México, por su parte, contempla un impuesto de 6% sobre los premios de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos. El Código Fiscal capitalino establece que este impuesto se calcula sobre el valor total del premio.

Tal vez te interese: Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México 2026: así terminó la cuarta temporada tras 71 días de competencia

Tal vez te interese: SAT puede inmovilizar cuentas bancarias por adeudos fiscales: estos son los casos en que procede la medida

¿Cuánto dinero le quitarán a Mariana Ochoa por ganar los 4 millones?

Tomando como base el premio anunciado de 4 millones de pesos, el cálculo sería:

Premio bruto: 4,000,000 pesos.

4,000,000 pesos. Impuesto federal (1%): 40,000 pesos.

40,000 pesos. Impuesto local de CDMX (6%): 240,000 pesos.

240,000 pesos. Total de impuestos: 280,000 pesos.

280,000 pesos. Monto después de impuestos: 3,720,000 pesos.

La tasa federal del 1% corresponde al régimen específico para premios previsto por la LISR. Debido a que el impuesto local de la Ciudad de México es de 6%, no se activa la tasa federal de 21% prevista para entidades donde el gravamen local supera ese porcentaje.

¿Mariana Ochoa realmente recibirá 3.72 millones de pesos?

Ese es el cálculo estimado bajo el supuesto de que el premio está sujeto tanto al impuesto federal como al impuesto sobre premios de la Ciudad de México. No debe confundirse con un cálculo de ISR anual sobre salarios: los premios tienen un capítulo fiscal específico en la LISR.

Además, el SAT señala que el impuesto correspondiente a los premios debe ser retenido por quien realiza el pago, por lo que el descuento puede efectuarse antes de que la ganadora reciba el dinero.

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México el 4 de octubre de 2026, después de 71 días de competencia, y recibió el premio anunciado de 4 millones de pesos.

Tal vez te interese: SAT devuelve 13% menos de IVA a contribuyentes en 2026; esto muestran los datos

Tal vez te interese: Diputados revisan cambios para acelerar las devoluciones de impuestos del SAT y reducir retrasos que afectan a contribuyentes y empresas en México

¿Cuánto le quitará específicamente el SAT?

Si se habla únicamente del impuesto federal, el monto correspondiente sería de 40 mil pesos, equivalente al 1% de los 4 millones.

Los otros 240 mil pesos corresponderían al impuesto local de la Ciudad de México, por lo que decir que el SAT por sí solo le quitará 280 mil pesos sería impreciso.

El monto definitivo puede depender de la forma en que el organizador documente y efectúe la entrega del premio y de las obligaciones fiscales específicas de la ganadora.