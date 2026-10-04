Mariana Ochoa gana La Casa de los Famosos México 2026: así terminó la cuarta temporada tras 71 días de competencia

La integrante de OV7 se impuso en la gran final y se lleva el premio de 4 millones de pesos después de una temporada marcada por eliminaciones, alianzas y polémicas

Mariana Ochoa se convirtió en la gran ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de imponerse en la gran final celebrada este domingo 4 de octubre. La integrante de OV7 cerró así su participación en el reality después de 71 días de competencia.

La cantante y actriz se enfrentó en la recta final a Memo Schutz, después de que Gema Garoa, Ese Pérez y Karina Torres fueron saliendo de la competencia en los primeros lugares definidos durante la gala. El resultado fue determinado por el voto del público.

Mariana Ochoa niega amenazas contra alguno de sus excompañeros de OV7. Foto: Cortesía

¿Cuánto dinero ganó Mariana Ochoa?

#MarianaOchoa es la GRAN GANADORA de la CUARTA TEMPORADA de #LaCasaDeLosFamososMx 🔥👏🥇🏆 pic.twitter.com/IFyncsQ2rJ — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 5, 2026

Además del título como campeona de la cuarta temporada, Mariana Ochoa recibió un premio de 4 millones de pesos, cantidad que estaba destinada al habitante que consiguiera el primer lugar de la competencia.

La victoria coloca a Ochoa como la cuarta persona en ganar la versión mexicana del reality. Antes de ella, el primer lugar fue para Wendy Guevara en 2023, Mario Bezares en 2024 y Aldo de Nigris en 2025.

Así terminó la gran final

La gala comenzó con cinco habitantes que todavía tenían posibilidades de ganar el programa: Gema Garoa, Ese Pérez, Karina Torres, Memo Schutz y Mariana Ochoa.

El orden de salida durante la última noche comenzó de la siguiente manera:

Quinto lugar: Gema Garoa

Gema Garoa Cuarto lugar: Ese Pérez

Ese Pérez Tercer lugar: Karina Torres

Karina Torres Segundo lugar: Memo Schutz

Memo Schutz Primer lugar: Mariana Ochoa

Gema fue la primera en abandonar la casa durante la gala definitiva, mientras que Ese Pérez posteriormente quedó en el cuarto sitio. Karina Torres obtuvo el tercer lugar y finalmente la definición por el campeonato quedó entre Memo Schutz y Mariana Ochoa.

Mariana Ochoa cierra su regreso a los reflectores

Durante su permanencia en el programa, Ochoa volvió a colocarse en el centro de la conversación pública después de una trayectoria de décadas en el entretenimiento mexicano.

La artista comenzó su carrera desde niña como integrante de La Onda Vaselina, agrupación que posteriormente se convirtió en OV7. Con el grupo participó en producciones musicales y giras que marcaron al pop mexicano, además de desarrollar trabajos como solista, actriz y conductora.

Con el anuncio de su triunfo, la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México llega oficialmente a su fin y Mariana Ochoa se convierte en la nueva campeona del reality.

Te puede interesar: Eduin Caz niega haber atacado a Mariana Ochoa y aclara su apoyo a Ese Pérez