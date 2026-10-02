SAT devuelve 13% menos de IVA a contribuyentes en 2026; esto muestran los datos

Este programa forma parte del Plan Maestro del SAT, que busca ofrecer un servicio más cercano y accesible para las comunidades alejadas de las oficinas tributarias.│Foto: Archivo GH

Los datos del organismo fiscal muestran una caída anual de 12.8% en el dinero regresado entre enero y julio.

Ciudad de México (GH).- Las devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) disminuyeron 12.8% anual entre enero y julio de 2026, de acuerdo con datos del propio organismo fiscal citados por Agencia Reforma.

El monto devuelto pasó de 488 mil 116.8 millones de pesos en los primeros siete meses de 2025 a 425 mil 703.2 millones de pesos en el mismo periodo de este año. Es decir, el SAT devolvió alrededor de 62 mil 413.6 millones de pesos menos por concepto de IVA.

La reducción se observa en el acumulado de los primeros siete meses del año y no significa que los contribuyentes hayan perdido el derecho a solicitar un saldo a favor.

El SAT mantiene habilitados los mecanismos para pedir la devolución cuando, conforme a las disposiciones fiscales, existe una cantidad procedente a favor del contribuyente.

¿Cuánto devolvió el SAT por IVA?

Los registros citados por Reforma muestran una reducción en el monto de las devoluciones durante 2026.

Entre enero y julio de 2025, el SAT devolvió 488 mil 116.8 millones de pesos de IVA. Para el mismo periodo de 2026, la cifra fue de 425 mil 703.2 millones de pesos.

La diferencia representa una disminución de 12.8% anual.

El comportamiento también se observa al revisar algunos meses de este año. En enero se registraron devoluciones por 76 mil 336.8 millones de pesos. Para marzo, el monto fue de 74 mil 512.3 millones, mientras que en junio disminuyó a 37 mil 489.9 millones de pesos, según los registros del SAT citados por la Agencia Reforma.

¿Qué significa que bajen las devoluciones de IVA?

El dato corresponde al dinero que el SAT devuelve a los contribuyentes, no a una reducción de la tasa general del IVA.

Las devoluciones pueden solicitarse cuando, después del cálculo de los impuestos correspondientes, existe un saldo a favor o un pago indebido que conforme a la legislación debe ser reintegrado.

El SAT señala que los contribuyentes tienen derecho a obtener las devoluciones que procedan conforme al Código Fiscal de la Federación y las leyes fiscales aplicables.

Por ello, una menor cantidad de recursos devueltos durante un periodo determinado no implica por sí misma que se haya eliminado el mecanismo de devolución.

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¿Quién puede solicitar una devolución de IVA?

Las personas físicas y morales que tengan un saldo a favor de IVA pueden solicitar su devolución ante el SAT, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el trámite.

La autoridad fiscal establece que la solicitud se realiza mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED) disponible en su portal. Dependiendo del caso, el contribuyente debe presentar la documentación que corresponda para acreditar el saldo solicitado.

El SAT también cuenta con una plataforma para consultar el estado de una solicitud de devolución.

¿Cómo se solicita la devolución?

El trámite se realiza a través de los servicios electrónicos del SAT. El contribuyente debe ingresar al apartado de Devoluciones y compensaciones y presentar la solicitud correspondiente.

La autoridad fiscal puede requerir información, documentos o aclaraciones adicionales para determinar si la devolución solicitada es procedente. También puede ejercer sus facultades de comprobación cuando corresponda.

Para las devoluciones de IVA, la normatividad fiscal establece requisitos específicos que pueden variar de acuerdo con el tipo de contribuyente, el origen del saldo y las características de la operación.

¿La caída de 12.8% significa que el SAT dejó de devolver IVA?

No. Los datos muestran una disminución en el monto acumulado de las devoluciones realizadas entre enero y julio de 2026 frente al mismo periodo de 2025.

Durante los primeros siete meses de este año el SAT devolvió 425 mil 703.2 millones de pesos, por lo que el mecanismo continúa operando.

El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación establece que las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas indebidamente y aquellas cuya devolución proceda conforme a las leyes fiscales.

Por ello, el dato relevante es la reducción del monto total de devoluciones, no la desaparición del derecho de los contribuyentes a solicitar los recursos que legalmente les correspondan.