SAT puede inmovilizar cuentas bancarias por adeudos fiscales: estos son los casos en que procede la medida

¿No hay citas en el SAT? Estos trámites puedes hacer sin esperar. Foto: El Universal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene facultades para ordenar la inmovilización de depósitos bancarios cuando un contribuyente mantiene determinados adeudos fiscales sin pagar o sin garantizar, una medida que puede afectar tanto a personas físicas como a empresas.

La inmovilización implica que el contribuyente no puede disponer libremente de los recursos retenidos, hasta por el monto necesario para cubrir el crédito fiscal actualizado y sus accesorios, que pueden incluir recargos, multas y gastos de ejecución.

Sin embargo, no cualquier omisión o retraso en una declaración provoca automáticamente el congelamiento de una cuenta bancaria. La legislación establece condiciones específicas para que la autoridad pueda aplicar esta medida.

El procedimiento está contemplado principalmente en el artículo 156-Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF).

¿En qué casos puede inmovilizar el SAT una cuenta?

De acuerdo con la información publicada por el propio SAT, la inmovilización de depósitos bancarios puede ocurrir cuando existen adeudos fiscales notificados que no han sido pagados, particularmente cuando el contribuyente no interpuso un medio de defensa, cuando el procedimiento de defensa concluyó a favor de la autoridad o cuando el adeudo no está garantizado, o la garantía resulta insuficiente.

Entre los principales escenarios se encuentran:

1. Créditos fiscales firmes

El artículo 156-Bis establece que procede la inmovilización cuando los créditos fiscales se encuentran firmes.

Esto significa que existe un adeudo fiscal exigible y que se actualizan las condiciones legales para que la autoridad pueda realizar su cobro mediante el procedimiento correspondiente.

En estos casos, el SAT puede solicitar a las instituciones financieras que inmovilicen los recursos existentes en las cuentas del contribuyente.

2. Adeudos que no fueron impugnados

El SAT explica que una de las situaciones que puede llevar a la inmovilización ocurre cuando el contribuyente tiene un adeudo fiscal notificado, no interpuso un medio de defensa y tampoco realizó el pago correspondiente.

La autoridad puede entonces ejercer sus facultades de cobro y solicitar a las instituciones financieras la inmovilización de recursos hasta cubrir el monto actualizado del adeudo y sus accesorios.

3. El contribuyente impugnó el adeudo, pero no lo garantizó

También puede existir una inmovilización cuando el contribuyente presentó un medio de defensa, pero tenía la obligación de garantizar el interés fiscal y no lo hizo.

El SAT señala que, en estos casos, puede ordenar la inmovilización de depósitos suficientes para garantizar el crédito fiscal, incluidos sus accesorios.

La propia legislación contempla la posibilidad de sustituir el embargo de las cuentas por otra garantía aceptada por la autoridad, conforme a las reglas fiscales aplicables.

4. La garantía presentada es insuficiente

La inmovilización también puede proceder cuando existe una garantía, pero ésta no alcanza para cubrir el interés fiscal.

El artículo 156-Bis contempla supuestos específicos para créditos fiscales impugnados que no estén debidamente garantizados, incluyendo situaciones en las que la garantía resulte insuficiente.

Por ello, no necesariamente se inmoviliza todo el dinero existente en las cuentas: la medida debe limitarse al importe del crédito fiscal y sus accesorios o, en su caso, a la parte que no quede cubierta por la garantía.

5. Determinadas irregularidades pueden derivar en un crédito fiscal

El uso de facturas falsas, simulación de operaciones, ingresos no declarados u otras irregularidades fiscales puede generar procedimientos de fiscalización y, eventualmente, créditos fiscales.

Pero es importante hacer una distinción: la existencia de una irregularidad no significa por sí misma que el SAT pueda congelar inmediatamente una cuenta bancaria. Para llegar a la inmovilización deben actualizarse los supuestos previstos en la legislación fiscal y existir el procedimiento correspondiente.

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¿Qué pasa con el dinero de la cuenta?

Cuando se ordena la medida, la institución financiera recibe la instrucción de inmovilizar y conservar los fondos.

El SAT señala que la inmovilización se realiza hasta por el monto del adeudo fiscal actualizado y sus accesorios.

Esto significa que los recursos retenidos quedan sujetos al procedimiento de cobro y el contribuyente pierde la posibilidad de disponer libremente de ellos mientras permanezca vigente la medida.

El artículo 156-Bis establece además que, cuando las cuentas identificadas inicialmente no tienen recursos suficientes, la institución financiera puede realizar una búsqueda en sus bases de datos para determinar si el contribuyente posee otras cuentas con fondos suficientes para garantizar el crédito fiscal.

¿El SAT puede quedarse inmediatamente con todo el dinero?

No. La inmovilización y la transferencia de los recursos son etapas distintas.

El SAT explica que, una vez inmovilizadas las cuentas y cuando se actualizan las condiciones correspondientes, puede ordenar a las instituciones financieras transferir los depósitos a la Tesorería de la Federación hasta por el monto del adeudo fiscal actualizado y sus accesorios.

La legislación también establece que los fondos únicamente podrán transferirse al Fisco Federal una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme y hasta por el importe necesario para cubrirlo.

¿Cómo puede evitarse la inmovilización?

El SAT señala que los contribuyentes pueden evitar la inmovilización pagando los adeudos fiscales notificados o, cuando corresponda, garantizando suficientemente el interés fiscal si se interpone un medio de defensa.

Entre las alternativas de garantía que contempla la autoridad se encuentran:

Depósito en dinero o carta de crédito emitida por una institución bancaria autorizada.

emitida por una institución bancaria autorizada. Prenda o hipoteca.

Fianza otorgada por una institución autorizada.

otorgada por una institución autorizada. Obligación solidaria de un tercero que demuestre solvencia.

de un tercero que demuestre solvencia. Embargo en la vía administrativa.

Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente.

El SAT debe notificar la inmovilización

La inmovilización no significa que el contribuyente quede sin información sobre lo ocurrido.

De acuerdo con el SAT, la autoridad notifica el acto de inmovilización mediante el Buzón Tributario o personalmente, cuando cuenta con los elementos para hacerlo; si el contribuyente no es localizable bajo las condiciones establecidas, la notificación puede realizarse por estrados.

Por ello, mantener actualizado el Buzón Tributario y los medios de contacto registrados ante el SAT resulta relevante para conocer oportunamente cualquier acto de autoridad.

Una precisión importante: no es un bloqueo automático por cualquier incumplimiento

Aunque en redes sociales y algunos sitios se difunde la idea de que el SAT puede “congelar inmediatamente” las cuentas por cualquier declaración omitida, el marco legal es más específico.

El artículo 156-Bis vincula la inmovilización principalmente con créditos fiscales firmes y establece supuestos adicionales para créditos impugnados que no estén debidamente garantizados.

Por ello, omitir una declaración, tener una discrepancia fiscal o presentar una factura irregular no equivale automáticamente a que el banco vaya a bloquear la cuenta. Esas conductas pueden generar actuaciones de la autoridad y, dependiendo del caso, determinar un crédito fiscal; la inmovilización requiere que se cumplan las condiciones previstas por la legislación.

La recomendación del SAT es atender los adeudos fiscales, responder oportunamente a los actos de autoridad y, cuando exista un medio de defensa, garantizar adecuadamente el interés fiscal para evitar que los depósitos bancarios sean utilizados como garantía del crédito.