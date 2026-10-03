Mientras en Corea del Sur la familia que controla Samsung pagó 140 mil mdp en impuestos por una herencia y defendió que es un “deber natural de los ciudadanos”, en México Sheinbaum rechaza gravar estos bienes y afirma que su gobierno no abrirá ese debate ante la propuesta de Lenia Batres

Mientras Claudia Sheinbaum rechazó gravar las herencias en México, la familia que controla Samsung terminó de pagar unos 8 mil millones de dólares por una fortuna heredada en Corea del Sur. | Foto: AP/Presidencia/Reuters/Especial

México mantiene exentas las herencias del ISR y Sheinbaum descartó cambiar esa regla, mientras Corea del Sur acaba de cerrar uno de los mayores pagos fiscales por una fortuna familiar.

En México, heredar una casa, dinero, terrenos u otros bienes no genera ISR por el simple hecho de recibirlos. La regla sigue vigente y la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al rechazar la posibilidad de abrir un impuesto a las herencias.

“Yo no estoy de acuerdo”, dijo la mandataria, luego de que la ministra Lenia Batres planteara revisar si las herencias y los legados deberían seguir libres de ese cobro.

La discusión ocurre mientras en Corea del Sur se conoció un caso que muestra el extremo contrario. La familia que controla Samsung terminó de pagar una factura de 12 billones de wones, equivalente a unos 8 mil millones de dólares, equivalentes a casi 140 mil millones de pesos mexicanos por la herencia que dejó Lee Kun-hee, expresidente del grupo empresarial.

La comparación ayuda a entender el tamaño del debate. En México, la Presidenta descartó gravar las herencias. En Corea del Sur, ese impuesto ya existe y puede alcanzar una tasa de 50%, por lo que incluso las grandes familias empresariales deben pagar al Estado cuando reciben una fortuna.

No significa que México vaya a copiar ese modelo. Al contrario: Sheinbaum dijo que su gobierno no impulsará esa medida. Pero el caso Samsung permite ver cómo funciona un país donde las herencias millonarias sí pagan impuestos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el impuesto a las herencias?

Sheinbaum rechazó la propuesta de cobrar impuestos a las herencias y dejó claro que su gobierno no abrirá ese debate.

Yo no estoy de acuerdo, no abriría ese debate. Es su opinión, pues, de la Ministra y tiene todo derecho de tener una opinión”, afirmó.

La Presidenta reconoció que este tipo de impuestos existe en otros países, pero dijo que no es una propuesta de su administración.

“En nuestro caso, no creemos que deba gravarse las herencias, que se gravan en prácticamente todos los países del mundo, por cierto, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros hayamos planteado”, señaló.

Con esa respuesta, Sheinbaum marcó distancia de la postura de Lenia Batres y dejó un mensaje para quienes tenían dudas: por ahora, el Gobierno federal no busca cobrar ISR a las herencias.

La Presidenta aseguró que su administración no impulsará un gravamen sobre herencias o legados. | Foto: Presidencia/Especial

¿Por qué se empezó a hablar de cobrar impuestos a las herencias en México?

El tema surgió en una discusión de la Suprema Corte relacionada con las Afores.

Lo que se revisaba era si el dinero acumulado en la cuenta individual de un trabajador fallecido, cuando se entrega a sus beneficiarios, debe pagar ISR o recibir un trato parecido al de una herencia.

Dicho de forma sencilla: no se estaba discutiendo cobrar impuestos a todos los ahorros para el retiro, sino qué pasa con ese dinero cuando el trabajador muere y los recursos pasan a sus familiares o beneficiarios.

La mayoría del Pleno rechazó fijar como criterio obligatorio el cobro de ese impuesto.

Lenia Batres no coincidió con esa visión. La ministra planteó que, en vez de extender la exención a esos recursos de Afore, debería revisarse si las herencias y legados deben seguir libres de impuestos.

Ahí fue donde el tema saltó de una discusión judicial a una discusión pública.

Las herencias actualmente no pagan impuestos en México

En México, la Ley del Impuesto sobre la Renta mantiene exentos los ingresos que una persona recibe por herencia o legado.

Esto significa que una persona no paga ISR solo por recibir una casa, dinero u otros bienes heredados.

La parte importante para el lector es esta:

No hay un nuevo impuesto aprobado.

Tampoco hay una reforma anunciada por Sheinbaum para cobrarlo.

Lenia Batres. | Foto: Archivo

¿Se debe avisar al SAT si se recibe una herencia en México?

En algunos casos, sí.

Que una herencia esté exenta de ISR no siempre significa que pueda omitirse en la declaración anual.

Cuando una persona tiene ingresos totales superiores a 500 mil pesos en un año, la ley puede obligarla a informar también ciertos ingresos exentos, como herencias o legados.

La diferencia es importante:

informar una herencia no es lo mismo que pagar ISR por ella.

Una persona puede tener que reportarla, pero eso no significa automáticamente que deba pagar impuesto por haberla recibido.

¿Qué pasó con la familia que controla Samsung en Corea del Sur?

El caso Samsung muestra lo que ocurre en un país donde las herencias sí pagan impuestos.

Lee Kun-hee, quien dirigió Samsung durante décadas, murió en octubre de 2020 y dejó una fortuna valuada en 26 billones de wones, equivalentes a casi 297 mil millones de pesos mexicanos.

Ese patrimonio incluía acciones, propiedades, obras de arte y otros bienes.

Sus herederos fueron su hijo Lee Jae-yong, actual presidente de Samsung Electronics; su viuda, Hong Ra-hee; y sus hijas Lee Boo-jin y Lee Seo-hyun.

Al recibir esa fortuna, la familia tuvo que pagar una factura fiscal de 12 billones de wones, unos 140 mil millones de pesos mexicanos.

El pago no se hizo de una sola vez. La familia lo cubrió en seis cuotas durante cinco años.

El logo de Samsung Electronics en la tienda de la empresa en Seúl, Corea del Sur. 15 de abril de 2025. REUTERS/Kim Hong-ji (Kim Hong-Ji/REUTERS)

¿Por qué pagaron tanto por la herencia de Samsung?

Porque Corea del Sur tiene uno de los impuestos a las herencias más altos entre las grandes economías.

La tasa puede llegar a 50% cuando se trata de patrimonios muy elevados.

Por eso, la herencia de Lee Kun-hee no solo significó que su familia recibiera acciones, propiedades y obras de arte. También implicó una de las obligaciones fiscales más grandes en la historia del país.

Samsung informó que el pago total equivale aproximadamente a una vez y media toda la recaudación del impuesto a las herencias de Corea del Sur durante 2024.

En otras palabras: una sola familia pagó más que lo recaudado por ese impuesto en todo un año y medio.

“Pagar impuestos es nuestro deber”, esto dijo la familia Samsung

Cuando se conoció el monto que debía pagar, la familia Lee presentó el cumplimiento fiscal como una obligación ciudadana.

El pago de impuestos es un deber natural de los ciudadanos”, declaró.

La frase contrasta con el debate mexicano.

En Corea del Sur, la familia detrás de Samsung aceptó cubrir una obligación ya establecida por la ley. En México, Sheinbaum rechazó que su gobierno proponga crear un impuesto de ese tipo.

El presidente de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, llega al Tribunal del Distrito Central de Seúl, en Seul, Corea del Sur, el lunes 5 de febrero de 2024. (Foto AP/Ahn Young-joon)

¿La familia Samsung perdió toda la herencia por pagar impuestos?

El pago fue muy alto, pero no significó entregar toda la fortuna.

La familia conservó parte del patrimonio y de sus participaciones empresariales. Sin embargo, el tamaño de la factura fue seguido de cerca por inversionistas, porque podía obligar a vender acciones y afectar el control familiar sobre Samsung.

Además, parte de la colección de arte de Lee Kun-hee fue donada al Museo Nacional de Corea y a otras instituciones culturales.

Entre las obras había piezas relacionadas con artistas como Pablo Picasso y Salvador Dalí.

¿Qué diferencia hay entre México y Corea del Sur?

La diferencia puede explicarse de forma simple.

En México , una persona puede recibir una herencia sin pagar ISR por ese ingreso, porque la ley lo mantiene exento.

, una persona puede recibir una herencia sin pagar ISR por ese ingreso, porque la ley lo mantiene exento. En Corea del Sur, una persona que recibe una gran herencia puede tener que pagar una parte importante al Estado.

Por eso, mientras en México la discusión se concentra en si debería cambiarse la regla, en Corea del Sur el impuesto ya se aplica y acaba de dejar un ejemplo histórico con la familia Samsung.

El contraste no busca decir que un modelo sea idéntico al otro.

Muestra que cada país responde de manera distinta a una pregunta de fondo: qué debe pasar con las grandes fortunas cuando pasan de padres a hijos o a otros herederos.

¿Qué defienden quienes apoyan cobrar impuestos a las herencias?

Quienes apoyan este tipo de impuestos suelen decir que las grandes fortunas heredadas pueden contribuir más a la recaudación pública.

El argumento es que recibir una fortuna muy grande no es lo mismo que recibir una herencia pequeña o una vivienda familiar.

Desde esa visión, los patrimonios de alto valor podrían pagar una parte al Estado para reducir desigualdades.

El caso Samsung muestra cómo funciona ese criterio cuando se aplica a una de las familias más ricas de un país.

¿Qué preocupa a quienes rechazan este impuesto?

Quienes rechazan gravar las herencias suelen argumentar que muchos bienes heredados ya pagaron impuestos durante la vida de la persona que los acumuló.

También advierten que, si el cobro es alto, algunas familias podrían verse obligadas a vender una casa, un terreno, acciones o parte de una empresa para cubrirlo.

En el caso Samsung, esa preocupación sí existió. Durante años se observó si la familia Lee tendría que vender acciones para pagar los impuestos y si eso afectaría su control sobre el grupo.

En México, Sheinbaum no desarrolló todos esos argumentos, pero fijó una posición clara: no está de acuerdo con cobrar impuestos a las herencias.

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