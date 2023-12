Arrestan en Houston a ex directivo de Banca Afirme por caso de fotovoltaica

Mexicali, B.C.-David Alejandro "N", ex directivo de la Banca Afirme, fue detenido en un aeropuerto de Houston, Texas, al regresar de Europa, y fue detenido por la emisión de la ficha roja de la Interpol.

El ex directivo se encontraba en calidad de prófugo de la justicia, tras ser acusado por el delito de abuso de confianza por retención, al no permitir la devolución de poco más de 123.7 millones de pesos del erario.

Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Gobierno del Estado, señaló que con los rendimientos y otros recargos, este monto retenido ha subido a por lo menos unos 130 millones de pesos.

El monto corresponde a partidas federales que fueron retenidas por la Banca Afirme para operar un fideicomiso relacionado a la construcción de la planta fotovoltaica ordenada por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdéz.

Al cancelarse la obra por la falta de permisos federales, el banco debió reintegrar ese monto a las arcas públicas del estado, sin embargo no lo hizo, aunque se agotaron todas las vías jurídicas para ello, aseguró Pon Méndez.

Otro de los directivos de la banca involucrados en este caso es Nabor "N", quien se encuentra en calidad de prófugo y hasta el momento no se tienen información sobre su posible paradero actual, no obstante se sabe que este año estuvo en España.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha solicitado la deportación del hoy detenido, quien se encuentra bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses desde hace casi un mes tras su detención en el aeropuerto.

María Elena Andrade Ramírez, titular de la FGE, dijo que aunque el delito no es de los considerados como graves, sí lo es la conducta de evasión de la justicia y los desacatos judiciales de los imputados.

No obstante, agregó que la Ley prevé que pueda extinguirse la acción penal en contra de los imputados en el caso que decidan resarcir la reparación de los daños, es decir, devolver el dinero que tienen retenido en el fideicomiso.

El proceso se lleva a cabo bajo la causa penal 05312/2022 y el NUC 02-2022-10453, derivado del cual se emitió la ficha roja en la Interpol debido a la sustracción de la justicia por parte de los dos imputados.

Andrade Ramírez aseguró que la investigación sigue abierta y no descartan que puedan procesar a más personas de Banca Afirme, a quien señalaron como no cooperativos con el proceso, por lo que no se descartan más detenciones.

Otros procesos

Al día de hoy, se han dictado autos de apertura a juicio oral en contra de cinco ex funcionarios y un particular por el caso de la planta fotovoltaica, confirmó el consejero jurídico de Gobierno del Estado durante la rueda de prensa de este viernes.

Los imputados en estos casos son Adalberto “N”, Luis Salomón “N”, Marco Octavio “N”, Israel Clemente “N”, Pablo Alonso “N” y Alberto Julio “N”, mientras que el próximo sábado 30 de diciembre, se llevará a cabo la audiencia intermedia contra dos particulares, relacionados con la empresa Next Energy.

Se trata de Juan Luis “N” y Héctor “N”, quienes se encuentran apercibidos a que en caso de no presentarse, se les girará una orden de aprehensión.

La fiscal general dijo que trabajan en coordinación con la consejería jurídica para analizar el posible desafuero del ex gobernador Jaime Bonilla Valdéz, actual senador, para que sea llevado ante un juez por este caso.