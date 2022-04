Transformación de Cuarta

“Somos lo que Hacemos”.

El país es rehén de la peor generación de políticos en el poder, no, no pretendo hacer defensa alguna del pasado, precisamente porque hoy nos gobiernan ex militantes del PRI que han confundido su Nacionalismo Revolucionario con el remedo de izquierda que justifica la acción política de la 4T; por ello López Obrador gobierna con Bartlett, con Antorcha Campesina, con el grupo liderado por su esposa y Yeidckol Polevnsky, que no tienen empacho alguno en afirmar que la causa venezolana es justa y el modelo cubano el que hay que seguir.

López Obrador justica su ineficiencia con el cuento de los errores del pasado, le acompañan gobernadores, diputados federales, senadores y la corte que les acompaña como imbéciles incapaces de defender a nuestra gente antes que contravenirlo. En mala hora tenemos un presidente acompañado de gente intelectual y moralmente tan chiquita, baste ver el debate del domingo 17 para reconocer con profunda pena que no hubo argumento serio de diputado alguno en defensa de la reforma a la constitución, ver a Julieta Ramírez, diputada de MORENA por nuestro estado más preocupada en la rima que en la prosa de las ideas fue la ocurrencia que le antecedió a la vergüenza de ver en vivo a Yenni Olua, diputada originaria del valle de Mexicali con la capacidad técnica de una corcholata, de alguien que está ahí no sólo sin merecimiento alguno sino presumiendo la estupidez de quien después de año y medio no tiene ni pinche idea de cómo llevar a cabo una votación. Lo dicho antes, “No tiene la culpa el indio sino quien lo hace diputado”. Por cierto, Mario Delgado justificó hace tiempo el bajísimo nivel de diputados y senadores de MORENA por no haber creído que ganarían de la forma en que lo hicieron en el 2018, por lo que llevaron a mucha gente que no estaba preparada para ello. Que hoy siga sucediendo ya es una clara muestra de querer tener paleros del presidente y no legisladores que vean por nuestra gente.

El presidente dio a conocer que la inversión de 1,400 millones de dólares que perdimos la realizará Constellation Brands en Veracruz, la realidad es que ni el gobernador ni la entonces alcaldesa quisieron dar pelea alguna por nuestra defensa, mire que la pandemia era el argumento necesario para que la “consulta pitera” no se hubiera realizado; sostengo que les interesó más quedar bien con el déspota del Palacio Nacional que defender a nuestra gente. Lo que nuestro estado perdió por no tener políticos dispuestos a velar por nosotros fue enorme, tan grande que hoy el presidente presume la inversión como las más grande en los últimos 60 años; ¡Al diablo con nosotros!, total, seguiremos exportando agua a través de la alfalfa, ¡Qué viva la Cuarta Transformación!

Ahora que el pretexto es el de “traidores a la patria” sin importarles los nulos resultados de un país que acumula más muertos que nunca, en el que el Fiscal es más carnal que el que Bonilla tuvo en nuestro estado, en el que la inflación es la más elevada en 30 años, en el que las finanzas están colapsadas y en nuestro estado no existe ni policía ni obra pública, pero los diputados de Morena hacen rimas y no saben siquiera contar votos. Lástima, el país se va al carajo con una transformación de cuarta.

* El autor es empresario y ex Presidente de Coparmex Mexicali.