A mí no me preguntaron y polarización resultó ser la palabra del 2023. La Fundación del Español Urgente junto con la Real Academia de la lengua española y la Agencia EFE (entidad internacional de noticias con sede en Madrid), la eligieron sin echarme ni un lazo. Pero, como no soy rencoroso, aquí doy la noticia…

Durante once años consecutivos se ha hecho tal selección, las diez anteriores fueron: escracha (2013), selfi (2014), refugiado (2015), populismo (2016), aporofobia (2017), microplástico (2018), los emojis (2019), confinamiento (2020), vacuna (2021) e inteligencia artificial (2022).

Quizá la única medio rara y poco usual sea aporofobia que es el rechazo a las personas pobres o desfavorecidas. Ahora que, -sin temor a equivocarme- en nuestro país, populismo es la más dañina y tendenciosa, ¿dígame si no?

Pero, al grano: el vocablo polarización está incluido en el diccionario académico del español desde 1884 (hace más de 139 años) y alude - en referencia a los polos- a: “situaciones o actividades muy definidas y distanciadas, y -en ocasiones- con ideas implícitas de crispación y confrontación”, tal y como lo dice el comunicado de la FundéuRAE que la ponderó.

La polarización se utiliza aquí, allá y acullá para expresar ideas de separación en dos bloques con posiciones enfrentadas. Lo que dificulta el diálogo constructivo y los acuerdos o soluciones por medio del consenso, lo que muy frecuentemente sucede en la política, en donde es más común necear que acordar.

También en las religiones e ideologías se genera polarización. Pero también se da en temas culturales, deportivos, familiares y sociales. Lo malo y hasta peligroso es que la polarización muchas veces se propala sin fundamento, solo por llevar la contraria sin que haya medios tonos: Sì o no; blanco o negro.

En forma frecuente, en las redes sociales, se transmiten opiniones sin emitir argumentos o pruebas que las fundamenten. Tanto como decir: “¡Aquí, solo mis chicharrones truena!”

LA PALABRA DE HOY: POLARIZACIÓN

El verbo polarizar expresa la idea de división en dos bloques, posiciones u opiniones enfrentadas. Se compone del léxico latino 'polus' que significa polo e 'izare', convertir en. Al unirlas transmiten la idea de “modificar los rayos de la luz de manera que no se reflejen de nuevo en una x dirección y se acumulen en posición opuesta”. Para efectos de definir una situación, polarizar es aferrarse a una de dos posturas contrapuestas.

EN LÍNEA: POLARIZACIÓN

De Myriam Quiroa y publicado en Economipedia.

“La polarización es un constructo mental que nos coloca en puntos opuestos, en donde solo nosotros tenemos la razón y el otro, no”…

Cuando las personas se aferran a su opinión se imposibilitas los acuerdos. provocándose desavenencias en el ámbito familiar, laboral, religioso, social… pero con mucha más frecuencia y daño en la política, en donde -por lo general- no se trata solo de tener la razón; sino de hacerse del poder a como dé lugar. Una peligrosa distorsión cognitiva de “todo o nada” es la desdichada y requetenociva polarización.

*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad