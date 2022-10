Invierta en Fondos de inversión

Uno de los principales dilemas al momento de iniciar un ahorro a mediano o largo plazo es preguntarte ¿Dónde lo ahorro para que genere atractivos rendimientos? y ¿Cuál es el riesgo? Los Fondos de Inversión ofrecen una balance entre rendimiento y el riesgo, aquí aprenderás los aspectos básicos que debes conocer: ¿Qué es un fondo de inversión y quién lo forma? Un fondo de inversión es constituido y administrado por una sociedad de inversión. Es un portafolio diversificado, que de acuerdo a su prospecto de información, está integrado por diversos instrumentos de inversión financiera, los cuales son administrados por profesionales o por instituciones financieras. Los fondos de inversión funcionan agrupando el capital de varios inversionistas y ese monto reunido se utiliza para comprar distintas clases de activos, a los que uno, de manera individual, no podría acceder por no tener grandes capitales. El dinero se invierte siguiendo una estrategia bien definida que busca optimizar los recursos. Tipos de fondos de inversión: Conocer y diferenciar los distintos tipos de fondos de inversión nos ayudará a sopesar las ventajas y riesgos de cada uno y a decidir en cuál de ellos invertir nuestro dinero en función de nuestros objetivos y nuestro perfil. De entre más de ocho tipos de fondos, estos son los más comunes: *Fondos de renta fija, el patrimonio se invierte principalmente en activos de renta fija (como bonos, obligaciones, pagarés o letras del tesoro). La duración varía en función del plazo de la inversión. El desempeño de los fondos de renta fija está ligado a la evolución de los tipos de interés. Además, cuanto menor sea el plazo de vencimiento de los activos, menor será el riesgo pero también la rentabilidad potencial. *Fondos de renta variable, este tipo de fondos invierten la mayor parte de su patrimonio (al menos un 75%) en acciones. En el mercado existe una amplia variedad de fondos según el área geográfica, el sector y la capitalización de las compañías en que se invierte. Los fondos de renta variable se dividen en subcategorías en función del mercado en el que inviertan (España, Zona Euro, Estados Unidos, etc.), los sectores (energía, telecomunicaciones, tecnológico, etc.) o de otras características que definen a los valores en que se invierte como, por ejemplo, la capitalización bursátil o el tamaño de la empresa. Los fondos de renta variable ofrecen rentabilidades potenciales mayores que los de renta fija, asociadas a un mayor riesgo. Algunas de las ventajas de invertir en un fondo de inversión. *Mantienes el valor del dinero por encima de la inflación. *Menor riesgo, al invertir en un portafolio diversificado, el cual en ocasiones puede contener una combinación de más de 50 instrumentos entre, bonos, índices, acciones, ETFs, fibras y hasta fondos de fondos. *Son administrados de manera activa por profesionales, por lo que son actualizados diariamente (en su mayoría) de acuerdo a tendencias de inversión. *La mayoría de los fondos y dependiendo donde son distribuidos permiten una baja inversión con la promesa de grandes rendimientos. Continua leyendo esta nota completa en www.oliviaprado.com/blog.

*- La autora es coach financiera.