DE CREADORES (PINTORES), DE MEXICALI: Ya han transcurrido 25 años o más, sin duda, fecha en que una veintena de mexicalenses donamos alguna de nuestra obra a la Casa de la Cultura de Mexicali. Otro tiempo, otra administración. Esta colección de obras se encuentra, - así lo entiendo_, en la bodega de esta institución que es, principalmente de Cultura. En este repertorio o muestrario se encuentran obras de creadores mexicalenses ya fallecidos; la mayoría de hecho. Sé, tengo la seguridad, que en el actual gobierno de de Norma Bustamante existe en lo general total desconocimiento de esta donación, valiosa por cierto, y que merece ser expuesta en salas y pasillo de esta Casa de Cultura. Alguna ocasión lo comenté con el actual director cultural del municipio; dudo que me haya puesto atención. No es tema de interés para la actual administración morenista. Así de simple. Pero esta petición, que no es otra cosa, algo los debe motivar. En esta donación se encuentra obra de José García Arroyo, por 15 años profesor de la Casa de la Cultura, ya fallecido; Salvador Romero González, con extraordinarias xilografías en madera sobre Emiliano Zapata, fallecido; Rodrigo Muñoz, también se fue hará unos ocho años; Ruth Hernández Ortiz, recientemente fallecida; Francisco Arias Beltrán, autor del diseño de la enorme escultura que se encuentra en el Centro de Gobierno; por cierto la mejor obra escultórica de Baja California, incluida Tijuana. Esta escultura ha sido por años desapercibida e ignorada por los sucesivos gobiernos que nos han gobernado, a excepción claro de Milton que realizó la construcción del Centro Cívico, incluida la escultura citada. Regreso a los donadores de obra para la Casa de la Cultura: Carlos Coronado; Manuel Aguilar, ya fallecido; Ramón Carrillo, actual profesor de esta institución. Por cierto, Ramón, extraordinario pintor de algunos barrios de esta ciudad, entre algunos más que ya no recuerdo sus nombres. Esta muestra, me atrevo a sugerir, debe ser expuesta en forma permanente, en tanto que pasillo y salas no haya otro expositor. ¿Por qué tenerla almacenada? Hágame usted el favor. Se donó esta colección para ser expuesta. Si no permanentemente, sí con cierta frecuencia, no para mantenerla en bodega. Una pregunta a los actuales funcionarios culturales de Norma Bustamante: ¿conocerán de que estoy hablando? Lo dudo. Empezando por la propia Alcaldesa, que es posible sepa quién es Ruth Hernández o Rodrigo Muñoz, o yo mismo que también doné una pieza, lo digo sin modestia: extraordinaria. ¿Qué significa esta columna? Fundamentalmente un recordatorio, o mejor aún, donaciones como esta de que hablo no son frecuentes y cuando se dan no llevan el fin fundamental de no ser mandadas a bodega. Así de simple. Recuerdo en este momento la muestra de una colección en extremo valiosa, de pintores impresionistas norteamericanos, por lo regular expuesta en el Museo de Palm Spring. Conocer, - me salgo del tema, - que en California, allá por los años veinte del siglo pasado, hubo una treintena de pintores impresionistas extraordinarios, se debe sin duda a esta muestra permanente en el citado museo. El impresionismo, producto del final del siglo XIX: Claudio Monet, Eduardo Manet, Augusto Renoir, George Seurat, Mary Casat etc. que sólo se pueden apreciar visitando Francia o incluso en el Instituto de Arte de Chicago, que también conserva una colección valiosa de estos pintores impresionistas europeos ya citados. Esta colección de impresionistas de California supera sin duda, por su calidad y maestría, a aquellos europeos ya mencionados. Correlaciono el tema porque el Museo de Palm Spring, mantiene de forma permanente estos impresionistas en uno de sus espacios. Otro tema sin duda, reitero, pero a la vez otra cultura, a cien kilómetros sin duda de los conciertos de los Tigres del Norte de Morena en Mexicali. Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador y su destacado impulso a la cultura; que vivan los pobres y mueran los conservadores. ¿Yo seré un conservador? Al margen desde luego de que, en la Casa de la Cultura de Mexicali, recientemente expuse parte de mis paisajes: “El Valle desde la Rumorosa en días de invierno”, lo que agradezco infinito. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

*- El autor es Profesor Emérito, UABC, por la Facultad de Arquitectura. Creador Emérito, ICBC. Artista plástico.-